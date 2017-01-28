Так как скопиЛОСЬ уже достаточно функций решил поискать под это подходящую прогу, может кто пользуется
Если правильно понял, то речь идет о программах типа code snippets manager. Какую именно можно прикрутить к метаидитору - не знаю. Некоторые вообще кодят в Visual Studio (или других IDE), где подобных сервисов для написания кода поболее.
Т.е простая база даных куда можно засунуть нужные формулы ибо лень писать заново.
Что есть на примете?
Разделы документации:
Разделы документации:
Спасибо.
Только укажите мне к примеру функцию, возвращающую в левый верхний угол совокупный профит/убыток по неравномерной сетке разнонаправленных позиций при достижении заданной цены.
Вот в скрипт хочу ее вставить.
Спасибо.
Только укажите мне к примеру функцию, возвращающую в левый верхний угол совокупный профит/убыток по неравномерной сетке разнонаправленных позиций при достижении заданной цены.
Вот в скрипт хочу ее вставить.
Результат:
Открывается сама прога
В алфавитном порядке находится название функции
Из раскрывающегося окна ее можно скопировать и использовать.
Т.е простая база даных куда можно засунуть нужные формулы ибо лень писать заново.
Что есть на примете?
ООП.
Сходные функции - "закатываются" в соответствующий класс. После чего объекты этого класса используются по необходимости.
Результат:
Открывается сама прога
В алфавитном порядке находится название функции
Из раскрывающегося окна ее можно скопировать и использовать.
Т.е простая база даных куда можно засунуть нужные формулы ибо лень писать заново.
Что есть на примете?
Есть такая функция - вот она
Я не знаю на что Вы указываете но нужного там ничего не нашел.
ООП.
Сходные функции - "закатываются" в соответствующий класс. После чего объекты этого класса используются по необходимости.
а если мне для каждого разного советника требуются разные функции (которые должны где - то хранится)
Ексель или любая база данных.
майкрософт просьба не предлагать. он неудобен в использовании и постоянно лезет в интернет без ведома пользователя.
Я не знаю на что Вы указываете но нужного там ничего не нашел.
а если мне для каждого разного советника требуются разные функции (которые должны где - то хранится)
майкрософт просьба не предлагать. он неудобен в использовании и постоянно лезет в интернет без ведома пользователя.
Вам показали на документацию по mql - считайте это удочкой, а не рыбиной.
Создайте свою библиотеку функций и подключайте её к своим проектам. Метаедитор вам всегда подскажет имя функции при начале ввода её имени.
А ещё он тапочки ворует и пакетами на кухне по ночам шуршит
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Результат:
Открывается сама прога
В алфавитном порядке находится название функции
Из раскрывающегося окна ее можно скопировать и использовать.
Т.е простая база даных куда можно засунуть нужные формулы ибо лень писать заново.
Что есть на примете?