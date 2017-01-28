Так как скопиЛОСЬ уже достаточно функций решил поискать под это подходящую прогу, может кто пользуется

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Результат:

Открывается сама прога

В алфавитном порядке находится название функции

Из раскрывающегося окна ее можно скопировать и использовать.

Т.е простая база даных куда можно засунуть нужные формулы ибо лень писать заново.

Что есть на примете? 

 
Если правильно понял, то речь идет о программах типа code snippets manager. Какую именно можно прикрутить к метаидитору - не знаю. Некоторые вообще кодят в Visual Studio (или других IDE), где подобных сервисов для написания кода поболее.
 
Stanislav Korotky:
Если правильно понял, то речь идет о программах типа code snippets manager. Какую именно можно прикрутить к метаидитору - не знаю. Некоторые вообще кодят в Visual Studio (или других IDE), где подобных сервисов для написания кода поболее.
Все правильно, но вот и я не знаю. Те с кем общаюсь в таких вещах не нуждаются, и тем более не знают что такое метаедитор.
 
trader781:

Т.е простая база даных куда можно засунуть нужные формулы ибо лень писать заново.

Что есть на примете? 

Разделы документации:

 
Rashid Umarov:

Разделы документации:

Спасибо.

Только укажите мне  к примеру функцию, возвращающую в левый верхний угол совокупный профит/убыток по неравномерной сетке разнонаправленных позиций при достижении заданной цены.

Вот в скрипт хочу ее вставить. 

 
Есть такая функция - вот она
 
trader781:

Спасибо.

Только укажите мне  к примеру функцию, возвращающую в левый верхний угол совокупный профит/убыток по неравномерной сетке разнонаправленных позиций при достижении заданной цены.

Вот в скрипт хочу ее вставить. 

Имеется ввиду в таком же стиле сделать. Функция копируется в тестовый файл, файл имеет имя функции, файлы складываются в папку. Дополнительно делается такая таблица (можно html, или в doс): в одной колонке имя функции, в другой текстовое описание, заметки, что бы найти функцию, если забыли ее имя, но кое что помнится про нее. И никакой волшебной программы не надо.
 
trader781:

Результат:

Открывается сама прога

В алфавитном порядке находится название функции

Из раскрывающегося окна ее можно скопировать и использовать.

Т.е простая база даных куда можно засунуть нужные формулы ибо лень писать заново.

Что есть на примете? 

ООП.

Сходные функции - "закатываются" в соответствующий класс. После чего объекты этого класса используются по необходимости.

 
trader781:

Результат:

Открывается сама прога

В алфавитном порядке находится название функции

Из раскрывающегося окна ее можно скопировать и использовать.

Т.е простая база даных куда можно засунуть нужные формулы ибо лень писать заново.

Что есть на примете? 

Ексель или любая база данных.
 
Rashid Umarov:
Есть такая функция - вот она

Я не знаю на что Вы указываете но нужного там ничего не нашел.

George Merts:

ООП.

Сходные функции - "закатываются" в соответствующий класс. После чего объекты этого класса используются по необходимости.

а если мне для каждого разного советника требуются разные функции (которые должны где - то хранится) 

 

Yuriy Asaulenko:
Ексель или любая база данных.

майкрософт просьба не предлагать. он неудобен в использовании и постоянно лезет в интернет без ведома пользователя. 

 
trader781:

Я не знаю на что Вы указываете но нужного там ничего не нашел.

а если мне для каждого разного советника требуются разные функции (которые должны где - то хранится) 

майкрософт просьба не предлагать. он неудобен в использовании и постоянно лезет в интернет без ведома пользователя. 

Вам показали на документацию по mql - считайте это удочкой, а не рыбиной.

Создайте свою библиотеку функций и подключайте её к своим проектам. Метаедитор вам всегда подскажет имя функции при начале ввода её имени.

А ещё он тапочки ворует и пакетами на кухне по ночам шуршит

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