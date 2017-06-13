Обучение нейросети - страница 5
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Все правильно. Я же написал все подробно, не правильная обучающая выборка, по RSI можно торговать только на флете.
Вы не поняли.
Теперь точно уверен, у вас неправильная сеть.
Любая нормальная сеть обучится даже на неправильных данных и на обучающей выборке будет давать идеальный 100% результат.
То что будет давать сеть вне выборки это отдельная тема и к самой сети не относится.
Покажите ваш результат обучения сети на обучающих данных.
Вы не поняли.
Теперь точно уверен, у вас неправильная сеть.
Любая нормальная сеть обучится даже на неправильных данных и на обучающей выборке будет давать идеальный 100% результат.
То что будет давать сеть вне выборки это отдельная тема и к самой сети не относится.
Покажите ваш результат обучения сети на обучающих данных.
Согласен, на обучении сеть должна показывать хорошие результаты, если этого нет, значит НС построена не правильно...
Вы не поняли.
Теперь точно уверен, у вас неправильная сеть.
Любая нормальная сеть обучится даже на неправильных данных и на обучающей выборке будет давать идеальный 100% результат.
То что будет давать сеть вне выборки это отдельная тема и к самой сети не относится.
Покажите ваш результат обучения сети на обучающих данных.
Прикладываю Excel файл с результатами обучения. Обучение идет по ZigZag с периодом 12. По пикам ЗигЗага нейросети даются 5 последних значений main линии Stochastic с перидом 8,8,5. В обучающей выборке данные по сигналам за 4 года EURUSD m30. Эпох обучения - 3.
Значения колонок в Excel:
DateOfSignal - дата сигнала по ZigZag. Даты даются рандомно.
Ins1,Ins2,Ins3,Ins4,Ins5 - 5 нормированных значений main линии Stochastic, предшествующие сигналу по ZigZag.
Ots1,Ots2 - выходы сети.
Ex1, Ex2 - эталоны значений на выходе (01 - Бай, 10 - Селл).
Err1, Err2 - ошибки в сравнении с эталоном.
ErrorSqrt - среднеквадратичная ошибка по двум выходам.
Прикладываю Excel файл с результатами обучения. Обучение идет по ZigZag с периодом 12. По пикам ЗигЗага нейросети даются 5 последних значений main линии Stochastic с перидом 8,8,5. В обучающей выборке данные по сигналам за 4 года EURUSD m30. Эпох обучения - 3.
Значения колонок в Excel:
DateOfSignal - дата сигнала по ZigZag. Даты даются рандомно.
Ins1,Ins2,Ins3,Ins4,Ins5 - 5 нормированных значений main линии Stochastic, предшествующие сигналу по ZigZag.
Ots1,Ots2 - выходы сети.
Ex1, Ex2 - эталоны значений на выходе (01 - Бай, 10 - Селл).
Err1, Err2 - ошибки в сравнении с эталоном.
ErrorSqrt - среднеквадратичная ошибка по двум выходам.
Парни, а как насчет валидности сигнала? Нейросеть по перерисовывающемуся зигзагу торговать научиться должна? Я бы на ее месте спятил, что и наблюдаю.
Что Вы приципились к этому зигзагу. Его можно использовать как учитель, но очень ОСТОРОЖНО!!! И то, если ЗигЗаг не будет использован в работе самой сети. А так получается что Вы сохранили данные на вершинках ЗИГЗАГА и обучили на этих данных сеть. Это допустимо, Но вот в процессе работы Вы когда подадите на вход сети следующие параметры??? Когда ЗИГЗАГ в очередной раз нарисует вершину или впадину????? Так это будет в прошлом. Как вы работаь по нему собираетесь, не понимаю :-(
Что значит Эпох обучения - 3. Что за сеть такая которая способна обучиться за 3 эпохи? Может быть в одной эпохе 1000 циклов обучения?
В выборке 600 обучающих примеров. Да, маловато эпох, поставил 30, количество слоев увеличил до 4, среднеквадратичная ошибка по последней эпохе упала до 0,05.
Парни, а как насчет валидности сигнала? Нейросеть по перерисовывающемуся зигзагу торговать научиться должна? Я бы на ее месте спятил, что и наблюдаю.
Об этом и так известно. Стандартный ЗигЗаг перерисовывается за последние 100 баров. В моем методе обучения ЗигЗаг не перерисовывается.
Что Вы приципились к этому зигзагу. Его можно использовать как учитель, но очень ОСТОРОЖНО!!! И то, если ЗигЗаг не будет использован в работе самой сети. А так получается что Вы сохранили данные на вершинках ЗИГЗАГА и обучили на этих данных сеть. Это допустимо, Но вот в процессе работы Вы когда подадите на вход сети следующие параметры??? Когда ЗИГЗАГ в очередной раз нарисует вершину или впадину????? Так это будет в прошлом. Как вы работаь по нему собираетесь, не понимаю :-(
ЗигЗаг используется только на обучении. Прицепился к нему потому что нет других идей.
В выборке 600 обучающих примеров. Да, маловато эпох, поставил 30, количество слоев увеличил до 4, среднеквадратичная ошибка по последней эпохе упала до 0,05.
Об этом и так известно. Стандартный ЗигЗаг перерисовывается за последние 100 баров. В моем методе обучения ЗигЗаг не перерисовывается.
ЗигЗаг используется только на обучении. Прицепился к нему потому что нет других идей.
Да без проблем, давай я тебе помогу с ним. Если его правильно использовать то можно!!!!
Ты как делаешь выходную переменную???? Если хочешь я расскажу как я делаю свою......
Вот что у меня получилось:
Советник на основе нейросетей
Отчет тестера:
И у советника еще есть потенциал для развития.
Вот что у меня получилось:
Советник на основе нейросетей
Отчет тестера:
И у советника еще есть потенциал для развития.
Найс, теперь попробуйте меня догнать :)
1\4 бэк\форвард
Правда она оверфтится по черному, вне обучающего\тестового периодов работает плохо на значительном удалении. Ну потому что 15 мин тф.