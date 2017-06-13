Обучение нейросети - страница 5

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Nexxtor:

Все правильно.  Я же написал все подробно, не правильная обучающая выборка, по RSI можно торговать только на флете. 


Вы не поняли.

Теперь точно уверен, у вас неправильная сеть.

Любая нормальная сеть обучится даже на неправильных данных и на обучающей выборке будет давать идеальный 100% результат.

То что будет давать сеть вне выборки это отдельная тема и к самой сети не относится.

Покажите ваш результат обучения сети на обучающих данных.

 
Sergey Chalyshev:


Вы не поняли.

Теперь точно уверен, у вас неправильная сеть.

Любая нормальная сеть обучится даже на неправильных данных и на обучающей выборке будет давать идеальный 100% результат.

То что будет давать сеть вне выборки это отдельная тема и к самой сети не относится.

Покажите ваш результат обучения сети на обучающих данных.


Согласен, на обучении сеть должна показывать хорошие результаты, если этого нет, значит НС построена не правильно...
 
Sergey Chalyshev:


Вы не поняли.

Теперь точно уверен, у вас неправильная сеть.

Любая нормальная сеть обучится даже на неправильных данных и на обучающей выборке будет давать идеальный 100% результат.

То что будет давать сеть вне выборки это отдельная тема и к самой сети не относится.

Покажите ваш результат обучения сети на обучающих данных.


Прикладываю Excel файл с результатами обучения. Обучение идет по ZigZag с периодом 12. По пикам ЗигЗага нейросети даются 5 последних значений main линии Stochastic с перидом 8,8,5. В обучающей выборке данные по сигналам за 4 года EURUSD m30. Эпох обучения - 3.

Значения колонок в Excel:

DateOfSignal - дата сигнала по ZigZag. Даты даются рандомно.

Ins1,Ins2,Ins3,Ins4,Ins5 - 5 нормированных значений main линии Stochastic, предшествующие сигналу по ZigZag.

Ots1,Ots2 - выходы сети.

Ex1, Ex2 - эталоны значений на выходе (01 - Бай, 10 - Селл).

Err1, Err2 - ошибки в сравнении с эталоном.

ErrorSqrt - среднеквадратичная ошибка по двум выходам.

 
Nexxtor:


Прикладываю Excel файл с результатами обучения. Обучение идет по ZigZag с периодом 12. По пикам ЗигЗага нейросети даются 5 последних значений main линии Stochastic с перидом 8,8,5. В обучающей выборке данные по сигналам за 4 года EURUSD m30. Эпох обучения - 3.

Значения колонок в Excel:

DateOfSignal - дата сигнала по ZigZag. Даты даются рандомно.

Ins1,Ins2,Ins3,Ins4,Ins5 - 5 нормированных значений main линии Stochastic, предшествующие сигналу по ZigZag.

Ots1,Ots2 - выходы сети.

Ex1, Ex2 - эталоны значений на выходе (01 - Бай, 10 - Селл).

Err1, Err2 - ошибки в сравнении с эталоном.

ErrorSqrt - среднеквадратичная ошибка по двум выходам.

Что значит Эпох обучения - 3. Что за сеть такая которая способна обучиться за 3 эпохи? Может быть в одной эпохе 1000 циклов обучения?
 
Парни, а как насчет валидности сигнала? Нейросеть по перерисовывающемуся зигзагу торговать научиться должна? Я бы на ее месте спятил, что и наблюдаю. 
 
Алексей Тарабанов:
Парни, а как насчет валидности сигнала? Нейросеть по перерисовывающемуся зигзагу торговать научиться должна? Я бы на ее месте спятил, что и наблюдаю. 

Что Вы приципились к этому зигзагу. Его можно использовать как учитель, но очень ОСТОРОЖНО!!! И то, если ЗигЗаг не будет использован в работе самой сети. А так получается что Вы сохранили данные на вершинках ЗИГЗАГА и обучили на этих данных сеть. Это допустимо, Но вот в процессе работы Вы когда подадите на вход сети следующие параметры??? Когда ЗИГЗАГ в очередной раз нарисует вершину или впадину????? Так это будет в прошлом. Как вы работаь по нему собираетесь, не понимаю :-(
 
Sergey Chalyshev:
Что значит Эпох обучения - 3. Что за сеть такая которая способна обучиться за 3 эпохи? Может быть в одной эпохе 1000 циклов обучения?

В выборке 600 обучающих примеров. Да, маловато эпох, поставил 30, количество слоев увеличил до 4, среднеквадратичная ошибка по последней эпохе упала до 0,05.

Алексей Тарабанов:
Парни, а как насчет валидности сигнала? Нейросеть по перерисовывающемуся зигзагу торговать научиться должна? Я бы на ее месте спятил, что и наблюдаю. 

Об этом и так известно. Стандартный ЗигЗаг перерисовывается за последние 100 баров. В моем методе обучения ЗигЗаг не перерисовывается.

Mihail Marchukajtes:

Что Вы приципились к этому зигзагу. Его можно использовать как учитель, но очень ОСТОРОЖНО!!! И то, если ЗигЗаг не будет использован в работе самой сети. А так получается что Вы сохранили данные на вершинках ЗИГЗАГА и обучили на этих данных сеть. Это допустимо, Но вот в процессе работы Вы когда подадите на вход сети следующие параметры??? Когда ЗИГЗАГ в очередной раз нарисует вершину или впадину????? Так это будет в прошлом. Как вы работаь по нему собираетесь, не понимаю :-(

ЗигЗаг используется только на обучении. Прицепился к нему потому что нет других идей.

 
Nexxtor:

В выборке 600 обучающих примеров. Да, маловато эпох, поставил 30, количество слоев увеличил до 4, среднеквадратичная ошибка по последней эпохе упала до 0,05.

Об этом и так известно. Стандартный ЗигЗаг перерисовывается за последние 100 баров. В моем методе обучения ЗигЗаг не перерисовывается.

ЗигЗаг используется только на обучении. Прицепился к нему потому что нет других идей.


Да без проблем, давай я тебе помогу с ним. Если его правильно использовать то можно!!!!

Ты как делаешь выходную переменную???? Если хочешь я расскажу как я делаю свою......

 

Вот что у меня получилось:

Советник на основе нейросетей


Отчет тестера:

И у советника еще есть потенциал для развития.

[Удален]  
Nexxtor:

Вот что у меня получилось:

Советник на основе нейросетей


Отчет тестера:

И у советника еще есть потенциал для развития.


Найс, теперь попробуйте меня догнать :)

1\4 бэк\форвард 

Правда она оверфтится по черному, вне обучающего\тестового периодов работает плохо на значительном удалении. Ну потому что 15 мин тф.

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