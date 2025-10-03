Компьютер для работы нескольких терминалов МТ5
- Как одновременно играть несколькими экспертами?
- Вопрос по настройкам
- Требования для железа (либо сервер), чтоб открыть 4000 терминалов МТ4 одновременно
Давайте посчитаем: нужны котировки за год, не более. Значит это будет в минутных барах:
1 год * 12 месяцев * 22 рабочих дня * 24 часа * 60 минут = 380160 баров. Ближайшая настройка терминала: "Сервис" - "Настройки" - "Графики" - "Макс. баров в окне" равна 500 000. Выберем 500 000. Больше не нужно - при запросах Copy**** всё потом докачается.
Теперь откроем 20 графиков и на каждом один индикатор (я выбрал MACD).
В итоге на ноутбуке, процессор Intel(R) Core(TM) i3-3120M 2.50GHz, Windows 10 x64 Pro:
А насчёт тормозов в периоды волатильности - так здесь вопрос к брокеру - к мощности его сервером, ибо если железо у брокера слабенькое, то котировки будут поступать в терминал с задержками и Вам будет казаться, что терминал тормозит.
Добавлено: "ЦП" плавает от 8 до 15%, "Диск" от 0 до 0,2 МБ/с.
Давайте посчитаем: нужны котировки за год, не более. Значит это будет в минутных барах:
1 год * 12 месяцев * 22 рабочих дня * 24 часа * 60 минут = 380160 баров. Ближайшая настройка терминала: "Сервис" - "Настройки" - "Графики" - "Макс. баров в окне" равна 500 000. Выберем 500 000. Больше не нужно - при запросах Copy**** всё потом докачается.
Теперь откроем 20 графиков и на каждом один индикатор (я выбрал MACD).
В итоге на ноутбуке, процессор Intel(R) Core(TM) i3-3120M 2.50GHz, Windows 10 x64 Pro:
А насчёт тормозов в периоды волатильности - так здесь вопрос к брокеру - к мощности его сервером, ибо если железо у брокера слабенькое, то котировки будут поступать в терминал с задержками и Вам будет казаться, что терминал тормозит.
Добавлено: "ЦП" плавает от 8 до 15%, "Диск" от 0 до 0,2 МБ/с.
Все равно много терминал потребляет. 3 года назад мт4 потреблял в неск раз меньше. У меня спокойно самый медленный комп (1 ядерный атом)17 терминалов обслуживал. И все работало, значит ресурсов не так много нужно. Сейчас терминал в разы больше потреблять стал. Думаю с мт5 ситуация аналогичная, судя по загрузке 10%. Куда он их тратит, загадка.
АМД 4 ядра 3,4 ггц +14 гб оперативы
открыто 7 мт5 терминалов, 3 графика на каждом, советники
и 8 терминалов мт4 с 5 графиками на каждом + советники
подтормаживает. комфорта нет.
хотя дети иногда играют еще +
прочтите мою тему:
https://www.mql5.com/ru/forum/99230
там есть решение, поможет может быть. хотя нет, там для Семерки
- www.mql5.com
Спасибо за ответ.
Вы так и не ответили, вам чисто для торговли, как замена ВПС, или будете делать тяжелую оптимизацию? Код свой или советники-индикаторы покупные?
Не забудьте про хорошую современную графическую карту, так как от нее сильно зависит скорость отрисовки чартов и нагрузка на CPU.
Обязательно 64 битные версии Метатрейдер 5 и память от 8 гб.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования