Компьютер для работы нескольких терминалов МТ5

Господа специалисты!

Подскажите, пожалуйста, какая должна быть конфигурация компьютера, чтобы можно было установить 7 терминалов МТ5, которые будут работать одновременно и в каждом 25-30 пар. Плюс запас с учетом того, что на каждой паре будет пользовательский индикатор. Сколько индикатор будет потреблять ресурсов неизвестно, предположим, что-то средненькое. Также запас в периоды сильной волатильности,  что также может потребовать производительности.

Хотелось бы все организовать на видос 10 про. Подскажите, какие должны быть характеристики компьютера? Процессор интел i5 или i7 или какой-то еще, сколько оперативки и т.д.

Нужно чтоб все работало без тормозов, с запасом.

Буду очень признателен за профессиональное мнение.
 
У меня впс 2 ггц, 2 ядра и 2 ггб озу, 7 терминалов, по 50 инструментов на каждом, загрузка 10-25% Мт4 правда. До этого был нетбук на интел атом 2 ггб озу, 6 терминалов, загрузка 25-50%. На мт5 пока не сравнивал загрузку. I5 или i7, понадобится только для оптимизации, тестирования или если вычисления тяжелые в советнике/индикаторе.
 

Давайте посчитаем: нужны котировки за год, не более. Значит это будет в минутных барах:

1 год * 12 месяцев *  22 рабочих дня * 24 часа * 60 минут =  380160 баров. Ближайшая настройка терминала: "Сервис" - "Настройки" - "Графики" - "Макс. баров в окне" равна 500 000. Выберем 500 000. Больше не нужно - при запросах Copy**** всё потом докачается.

Теперь откроем 20 графиков и на каждом один индикатор (я выбрал MACD).

В итоге на ноутбуке, процессор Intel(R) Core(TM) i3-3120M 2.50GHz, Windows 10 x64 Pro:

Загрузка терминала 

 

А насчёт тормозов в периоды волатильности - так здесь вопрос к брокеру - к мощности его сервером, ибо если железо у брокера слабенькое, то котировки будут поступать в терминал с задержками и Вам будет казаться, что терминал тормозит.

Добавлено: "ЦП" плавает от 8 до 15%, "Диск" от 0 до  0,2 МБ/с.

 
Все равно много терминал потребляет. 3 года назад мт4 потреблял в неск раз меньше. У меня спокойно самый медленный комп (1 ядерный атом)17 терминалов обслуживал. И все работало,  значит ресурсов не так много нужно. Сейчас терминал в разы больше потреблять стал. Думаю с мт5 ситуация аналогичная, судя по загрузке 10%. Куда он их тратит, загадка.
 
Сверните терминал MetaTrader 5 - и нагрузка уменьшится, так как не нужно будет перерисовывать интерфейс при поступлении новой информации.
 

АМД 4 ядра 3,4 ггц +14 гб оперативы

открыто 7 мт5 терминалов, 3 графика на каждом, советники

и 8 терминалов мт4 с 5 графиками на каждом + советники

подтормаживает.  комфорта нет.

хотя дети иногда играют еще + 

 
Спасибо за ответы.

Я взял в качестве эталона один свежеустановленный терминал МТ5 и открыл там сразу сколько мне нужно графиков (25) и на каждый поставил нужный мне индикатор.

Запустил этот терминал и смотрю диспетчер задач.
Терминал потребляет 55% процессора (в развернутом виде и 30% в свернутом)  и около 300 мб памяти.
А таких терминалов нужно 7.

Скажите, как из этого понять, какой процессор купить чтобы все было шустро с запасом?
Интел i5 или i7 справятся для таких нагрузок? Что касается оперативной памяти, то 8 гб хватит видимо или лучше 16?

P.s. эталон запустил на свежеустановленном виндос 10 про 32 разряд. Пороцессор Intelcore2 Quad Q9300 4 ядра, оперативка 4гб. Проц старенький 8 лет ему)
 

прочтите мою тему:

https://www.mql5.com/ru/forum/99230

там есть решение, поможет может быть.  хотя нет, там для Семерки

Вы так и не ответили, вам чисто для торговли, как замена ВПС, или будете делать тяжелую оптимизацию? Код свой или советники-индикаторы покупные?

 

Не забудьте про хорошую современную графическую карту, так как от нее сильно зависит скорость отрисовки чартов и нагрузка на CPU.

Обязательно 64 битные версии Метатрейдер 5 и память от 8 гб.

 

 

intel i7 6700

32 гб оперативки 2666мгц

GFX 1070 8гб 


1 терминал + 25 графиков+ на каждом стоит панель, которая просчитывает 11 индикаторов на 10 ТФ - загрузка 3 %  

12345
