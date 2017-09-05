Биржевые премудрости - страница 5
Дак это совокупный объем на конкретной цене. Но, повторюсь еще раз, Вы ведь не знаете точно сколько контрагентов перед Вами на этой цене и какого объема у них заявки! Соответственно, Вы никак не сможете узнать какой еще должны будут выкупить объем прежде чем выкупят Вашу заявку. А на, как Вы выразились, арбитражеров, не стоит смотреть. Их заявки будут заливаться последними, т.к. они постоянно встают в конец.
Можно попробовать идентифицировать количество ордеров по изменению в стакане - примерно вычислив число участников - с погрешностью, но всё ж таки.
Впрочем, меня и заинтересовал вопрос, как узнать сколько всего ордеров и каким в этой очереде стоит мой ордер.
Просто напрягает, когда я ставлю заявку, то цена как ошпаренная от неё убегает, за редким случаем чуть поелозив, но не открыв позицию - особенно актуально на фьючерсе на нефть.
Про арбитражеров, видимо Вы правы - их там много и каждый хочет встать в конец, от того и мерцают в стакане постоянно. Только какой им прок стоять в самом конце - поймать отскок после пробоя?
Попробовать идентифицировать себя в стакане (попытаться), конечно, можно, но это будет, ИМХО, крайне не эффективный метод, опять таки, потому что многие участники перед Вами могут просто убрать заявки.
Про нефть... там объемы на уровнях огого... ничего удивительного, что Вас не успевают залить.
Про тех ботов, которые ставят-убирают, я, если честно, хз для чего это делается. Возможно, войны ботов. Вряд ли это против людей меры. Ведь у них суть не в том, чтобы их залили (как я вижу), а в том, чтобы обозначить присутствие на уровне. Причем, последовательно на биде, на аске, на биде, на аске и все одинаковым объемом...
Как узнать, какой твой ордер (заявка на сделку) по очереде в стакане? Т.е. часто бывает, ставишь ты заявку на покупку - цена трется трется об неё, а открытие позиции так и не происходит.
Если Вы ставите заявку самой ближней в стакане(нет других заявок), то отслеживать её нет проблем.
А если не первой, то можно отследить только положение в стакане (в каком ряду), но
очередь в куче ряда - никак.
Добавлен
Вернее можно, если, при установке ордера Вы знаете объём в ряду, но это не точно,
так как на высоколиквидных инструментах заявки в ряду очень быстро меняются.
Может кто не знает - я вот не знал.
Оказывается, открыть единовременно позицию по рынку и отложенными ордерами можно не на одинаковое количество лотов, при одинаковом количестве средств.
Комментарий брокера:
"
...
Дело в том, что рыночные заявки требуют большего обеспечения, чем лимитированные.
Например: ГО на лимитные заявки по Si-9.17 составляет 3558, а на рыночные 5388, в связи с этим вы можете купить меньше.
...
"
Таким образом, по рынку открывать нужно в пару заходов, если торговля идет под максимальную загрузку депозита.
WTF или как такое может быть?
Минутная свечка в 16:47. Объем свечи 827 контрактов. Изменение ОИ с 730590 до 712214 контрактов (т.е. на 18376 контрактов). Математика ни разу не сходится.
Внебиржевая сделка?
Мне вот больше интересно с какой целью их проводят, т.е. как контрагенты находят друг друга и в чём у них интерес. На ум приходит только интерес продавца - слить большой объем без просадки инструмента, но опять же - зачем - нужны деньги? Если кто-то покупает, значит думает, что движение продолжится/начнется в нужном направлении, нет?
Или же эти сделки - манипуляция с налогами, и происходят они через подставных контрагентов?
Не ищите черную кошку...
На бирже есть подробный регламент - там все прозрачно. И это только для юриков.
Про возможность понятно, не понятно с какой целью.
Может там есть сверх смысл и я буду через юр. лицо торговать...