Невозможно скачать MT4 - страница 4
ты мне еще сказку про белого бычка раскажи.
вот тока шо было, чуешь разницу по лоям? слева реал.
а это с интернета, попозже правда, но всё таки...
Ладно, уговорили. Только то, что это разные типы счетов и соответственно на них разные котировки - внимание не обращаем.
Речь идёт о том, что для счёта 123456 котировки будут одинаковы независимо от того, где скачан терминал, будь то у MQ, или на сайте ДЦ. Будет всё одинаково - пинг, проскальзывание и прочие вещи
ааа, ну да. 100%.
можно в легкую пользовать терминал, даже если он скачан с другого сервера.
только всё равно владелец будет выяснен как раз той командой, которую я показал.
а это уже отличие.
и это означает, что чем то код уже отличается, а это уже не факт что терминалы идентичны на 100% и в другом.
Данные идут не из терминала, а с сервера - что там прописано, то и возвращает. Причём тут терминал взломанный?
Хотя конечно проверить нужно - терминал от МК подключить к робо, например, да поглядеть что вернёт...
Сегодня парни в какой то ветке, не помню, писали что тестер работает по разному, результаты тестов не сходятся, например.
Но копаться в этом во всем я не хочу.
Дописал выше.
Провеьте. У меня терминал от MQ, а счет у другого. Пишет MQ.
Тестер мне не нужен, так что меня устраивает.
Лениво уже копаться - почти шесть утра - спать...
TerminalInfoString
Функция возвращает значение соответствующего свойства окружения mql4-программы. Свойство должно быть типа string.
TERMINAL_COMPANY
Имя компании
string
Окружение запрашивается с сервера.
По идее - должно быть на сервере прописано.
Но может я не так справку понимаю...
Хотя... Окружение mql4-программы. А терминал входит в её окружение. Значит в терминале прописано имя компании.
Скорее всего, и наиболее вероятно, что МК сами и прописывают имя компании при продаже.
Покупает, например, Bomzh Inc - MetaQuotes и пропишут в их версию терминала сиё название.
Впрочем - догадки лишь...
Insta... - результат работы команды. В МТ4 - такая же ситуация. Где скачал, то и напишет.