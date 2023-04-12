Невозможно скачать MT4 - страница 4

Renat Akhtyamov:

ты мне еще сказку про белого бычка раскажи.

вот тока шо было, чуешь разницу по лоям? слева реал.

а это с интернета, попозже правда, но всё таки...

Ладно, уговорили. Только то, что это разные типы счетов и соответственно на них разные котировки - внимание не обращаем.
 
я же показал и интернет, и реал собственно

 
Речь идёт о том, что для счёта 123456 котировки будут одинаковы независимо от того, где скачан терминал, будь то у MQ, или на сайте ДЦ. Будет всё одинаково - пинг, проскальзывание и прочие вещи
 
ааа, ну да. 100%.

можно в легкую пользовать терминал, даже если он скачан с другого сервера.

только всё равно владелец будет выяснен как раз той командой, которую я показал.

а это уже отличие.

 
и это означает, что чем то код уже отличается, а это уже не факт что терминалы идентичны на 100% и в другом.

Данные идут не из терминала, а с сервера - что там прописано, то и возвращает. Причём тут терминал взломанный?

Хотя конечно проверить нужно - терминал от МК подключить к робо, например, да поглядеть что вернёт...

 
Сегодня парни в какой то ветке, не помню, писали что тестер работает по разному, результаты тестов не сходятся, например.

Но копаться в этом во всем я не хочу.

 
Дописал выше.
 
Провеьте. У меня терминал от MQ, а счет у другого. Пишет MQ.

Тестер мне не нужен, так что меня устраивает.

 
Лениво уже копаться - почти шесть утра - спать...

TerminalInfoString

Функция возвращает значение соответствующего свойства окружения mql4-программы. Свойство должно быть типа string.

TERMINAL_COMPANY

Имя компании

string


Окружение запрашивается с сервера.

По идее - должно быть на сервере прописано.

Но может я не так справку понимаю...

Хотя... Окружение mql4-программы. А терминал входит в её окружение. Значит в терминале прописано имя компании.

Скорее всего, и наиболее вероятно, что МК сами и прописывают имя компании при продаже.

Покупает, например, Bomzh Inc - MetaQuotes и пропишут в их версию терминала сиё название.

Впрочем - догадки лишь...

 

Insta... - результат работы команды. В МТ4 - такая же ситуация. Где скачал, то и напишет.

