Скачайте там, где планируете торговать

Александр:
Уважаемые, помогите. Тут уже описывали эту проблему, но предложенные решения не помогают. Не могу установить МТ4. Скачиваю по ссылке с сайта https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4setup.exe?utm_campaign=www.metatrader4.com , скачивается mt4setup.exe Но при попытке установить устанавливается МТ5. Вот чего не могу понять. Где подвох?
Yurij Izyumov:

ссылка в середине страницы http://www.metatrader4.com/ru/download 

https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4setup.exe?utm_campaign=www.metatrader4.com 

внимательнее смотрим ))

Этого как раз и не хочу делать. Уже сталкивался с проблемами на терминалах, которые на сайте брокера

 
Странное заявление конечно. Если не секрет, чем они отличаются кроме ярлычка?
 
Уже сталкивался с тем, что не всегда терминалы с сайта брокера работают корректно. Иногда перестают поступать котировки, иногда не исполняются сделки. В любом случае каждый брокер пытается "заточить" терминал под себя. А мне хочется оградить себя от таких действий со стороны брокера. Где-то здесь на форуме уже встречал сообщения, что люди сталкиваются с подобными проблемами. Возможно это и не поможет, но хочется большей уверенности в том, что брокер не имеет своих "механизмов" в терминале.


 
Это вы читали где-то в 2000-х годах? А где именно, не вспомните?

Нужно понимать, что терминал это программулина, которая подключается к серверу ДЦ, так вот разницы нет откуда её качать, всё-рано будете подключаться к серверу ДЦ, и все проблемы именно оттуда.

 
ярлычком значит....

TerminalInfoString(TERMINAL_COMPANY)

и штат программистов у них для того чтобы ярлычки рисовать.

Что ж, теперь понятно.

 
Посмотрите в этом разделе форума - много тем было такого же характера, найдете где скачать.
 
Тут очень чего было много, было даже такое, что администрация MQ лазила без разрешения пользователя по диску D, и как утверждал пользователь, то лазили именно через терминал 

Вот и такие бывают параноики?

 
ты мне еще сказку про белого бычка раскажи.

вот тока шо было, чуешь разницу по лоям? слева реал, справа демо.

а это с интернета, попозже правда, но всё таки...


