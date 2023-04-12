Невозможно скачать MT4 - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уважаемые, помогите. Тут уже описывали эту проблему, но предложенные решения не помогают. Не могу установить МТ4. Скачиваю по ссылке с сайта https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4setup.exe?utm_campaign=www.metatrader4.com , скачивается mt4setup.exe Но при попытке установить устанавливается МТ5. Вот чего не могу понять. Где подвох?
ссылка в середине страницы http://www.metatrader4.com/ru/download
https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4setup.exe?utm_campaign=www.metatrader4.comвнимательнее смотрим ))
Спасибо, получилось.
Скачайте там, где планируете торговать
Этого как раз и не хочу делать. Уже сталкивался с проблемами на терминалах, которые на сайте брокера
Этого как раз и не хочу делать. Уже сталкивался с проблемами на терминалах, которые на сайте брокера
Странное заявление конечно. Если не секрет, чем они отличаются кроме ярлычка?
Это вы читали где-то в 2000-х годах? А где именно, не вспомните?
Нужно понимать, что терминал это программулина, которая подключается к серверу ДЦ, так вот разницы нет откуда её качать, всё-рано будете подключаться к серверу ДЦ, и все проблемы именно оттуда.
Странное заявление конечно. Если не секрет, чем они отличаются кроме ярлычка?
ярлычком значит....
и штат программистов у них для того чтобы ярлычки рисовать.
Что ж, теперь понятно.
Этого как раз и не хочу делать. Уже сталкивался с проблемами на терминалах, которые на сайте брокера
Посмотрите в этом разделе форума - много тем было такого же характера.
Тут очень чего было много, было даже такое, что администрация MQ лазила без разрешения пользователя по диску D, и как утверждал пользователь, то лазили именно через терминал
Вот и такие бывают параноики?
Тут очень чего было много, было даже такое, что администрация MQ лазила без разрешения пользователя по диску D, и как утверждал пользователь, то лазили именно через терминал
Вот и такие бывают параноики?
ты мне еще сказку про белого бычка раскажи.
вот тока шо было, чуешь разницу по лоям? слева реал, справа демо.
а это с интернета, попозже правда, но всё таки...