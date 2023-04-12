Невозможно скачать MT4

Восстановил ноутбук теперь восстанавливаю софт.

Столкнулся с проблемой: Невозможно скачать MT4 с сайта http://www.metatrader4.com/ru/download 

Скачивает и ставит MT5

Я что-то пропустил пока меня не было?., 4ки что уже нету?

ЗЫ. Скиньте плиз инсталяху в личку у кого имеется. 

Vladimir Gribachev:

Да, убрали недавно. Я сохранил инсталл https://yadi.sk/d/jPcR2i3izYqYz от 15.10.2016 скачка

MT4Setup
MT4Setup
  • yadi.sk
Посмотреть и скачать с Яндекс.Диска
 

скачайте любой советник мт4 - там вам предложат установить мт4 если у вас его нет )))

 

ссылка в середине страницы http://www.metatrader4.com/ru/download 

https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4setup.exe?utm_campaign=www.metatrader4.com 

внимательнее смотрим ))
Yurij Izyumov:

А по этой ссылке качается инсталлятор мт5)))
Вернее скачивается мт4setup.exe но ставит он мт5
 

Какой то маркетинговый ход непонятный. Интересно, что из этого получится? ....

На рынке покупатель всегда прав вообще то.

Давление на покупателя может обернуться обращением его на рынок с целью выбора новой платформы и у конкурентов в том числе.

 

Похоже совсем туго продвигается МТ5.

Начали применять мошеннические схемы его продвижения.

 
Alexey Volchanskiy:

Спасибо
 
Renat Akhtyamov:

Покупатель качает МТ4 со своего ДЦ, а не с метаквотов. Я качал с МК лишь потому, что с робо не обновлялся на последнюю версию 1012.
 

Хотелось бы уже следующую версию после 1012.

Там несколько важнвх исправлений с графикой. Поэтому также пытался с сайта MQ скачать установшик МТ4.

А фиг Вам. В обертке МТ4 подсоввают нечто другое. Такой подход вызывает жесткое отторжение.

Не просто так интереск МТ4. Насильственными методами любовь не привьешь.

 
а и правда - для проверки попытался скачать по ссылке мт4 - при установке получил мт5 - мда, пичальбеда, хотя если новым покупателям советников и индикаторов мт4 подсовывать не тот терминал для теста продуктов то это прямые убытки у нас и у компании, так это минус покупатель - он ещё и с вопросами на форум полезет почему протестировать в терминале установленном по ссылке которую дали метаквоты, продукты мт4 маркета, вроде как обман покупателя на лицо
