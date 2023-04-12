Невозможно скачать MT4
Восстановил ноутбук теперь восстанавливаю софт.
Столкнулся с проблемой: Невозможно скачать MT4 с сайта https://www.metatrader4.com/ru/download
Скачивает и ставит MT5
Я что-то пропустил пока меня не было?., 4ки что уже нету?
ЗЫ. Скиньте плиз инсталяху в личку у кого имеется.
Да, убрали недавно. Я сохранил инсталл https://yadi.sk/d/jPcR2i3izYqYz от 15.10.2016 скачка
скачайте любой советник мт4 - там вам предложат установить мт4 если у вас его нет )))
ссылка в середине страницы http://www.metatrader4.com/ru/download
https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4setup.exe?utm_campaign=www.metatrader4.comвнимательнее смотрим ))
- www.metatrader4.com
Вернее скачивается мт4setup.exe но ставит он мт5
Какой то маркетинговый ход непонятный. Интересно, что из этого получится? ....
На рынке покупатель всегда прав вообще то.
Давление на покупателя может обернуться обращением его на рынок с целью выбора новой платформы и у конкурентов в том числе.
Похоже совсем туго продвигается МТ5.
Начали применять мошеннические схемы его продвижения.
Хотелось бы уже следующую версию после 1012.
Там несколько важнвх исправлений с графикой. Поэтому также пытался с сайта MQ скачать установшик МТ4.
А фиг Вам. В обертке МТ4 подсоввают нечто другое. Такой подход вызывает жесткое отторжение.
Не просто так интереск МТ4. Насильственными методами любовь не привьешь.
