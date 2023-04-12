Невозможно скачать MT4 - страница 6

Новый комментарий
 
Прочтите еще раз мой ответ, пожалуйста.

Никаких дополнительных файлов нет, а расширение png чтобы особо рьяные антивирусы не бросались.
 
не мешайте выращивать параною, администрация МК полюбому в массонском сговоре с брокерами
 

разумеется, и еще процент с этого имеет, ага

 
Renat Fatkhullin:
Прочтите еще раз мой ответ, пожалуйста.

Никаких дополнительных файлов нет, а расширение png чтобы особо рьяные антивирусы не бросались.

Подскажите пожалуйста, как скачать mt4? Ведь при скачивании и установки ПО, устанавливается совсем не mt4

 
lohudra:

Подскажите пожалуйста, как скачать mt4? Ведь при скачивании и установки ПО, устанавливается совсем не mt4

ссылку давал на последнюю которая была доступна с официального. Или качайте с сайта ДЦ.

 
lohudra:

Подскажите пожалуйста, как скачать mt4? Ведь при скачивании и установки ПО, устанавливается совсем не mt4

 
Привет всем! У меня трудность с загрузкой бесплатного советника на мт4. После кнопки "скачать" появляется сообщение (на скрине), нажимаю на него и - ничего. МТ4 у меня установлен,не пойму в чем дело. Подскажите. Спасибо.
 
Ни один индикатор от сообщества не грузится ни с сайта ни из маркета. Терминал через сайт открывает, при нажатии на кнопку скачать в маркете терминала ничего не происходит.
 
где скачать чистый MT 4 ?
[Удален]  
liljon:
где скачать чистый MT 4 ?

у своего брокера 

Файлы:
alpari4setup.zip  1125 kb
1234567
Новый комментарий