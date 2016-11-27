Бонусы - страница 5

Alexey Volchanskiy:
Вроде только 50 пойнтов за новый код, за скачивание ничего не капает. По крайней мере у меня скачек много, ноль пойнтов.

Заходил к вам на сайт , который от 25 февраля 15года...

как то все по серенькому ).... увидел три банера мелькают ...

Алексей если мои предположения по  коротким ссылкам верны , то на будущее почему бы вам не монетизировать  ваш материал сайта материалом  этого сайта по средствам  Вашей именной ссылки?С банеров что у вас болтаются на сайте наверняка понты одни...

 
Если это сайт mql.gnomio.com, там баннеры не мои, это бесплатный хостинг обучающей системы Moodle, там народ немного учу. И я там баннерам не хозяин, или надо платить $14/мес за полный доступ.
 

Открыл статью про паттерны, нажал кнопку Взять ссылку, вставил ее в ВК. Вот че вышло. Мне теперь надо ящики под мильены готовить? )))

вк 

ЗЫ: Надо бы статью теперь прочитать, а то как в 37-м, только наоборот, "не читал, но одобряю" )) 

Я конечно  всего знать  не могу ,но как так, Ваш сайт и вы не хозяин...... ? -Не правильно как то) 

Правильно будет  если каждая  загигулинка, баннер , статья, и т.д приносила вам какой то доход  от заинтересовавшегося .. пусть  ноль целых хрен десятых  каких ни будь мани , но приносила,, иначе грош цена профессии  программист , и программисту  в целом

в 37-м много что было ,но коль уж вам рынок определил так, что те, которые избраны Им проповедовать ,форекс  достойны своего пропитания, иначе награды или платы. (Матф. 10:10; Луки 10:8; 1Кор. 9:13,14) :)))) пусть платят десятину)))))))

 
Были у меня сайты по тематике программирования для форекс, возни много, денег мало. Чтобы сайт приносил деньги, надо заниматься или порнухой, или делать развлекательный портал.
На том сайте, как я сказал, размещена платформа для создания обучающих курсов Moodle. У меня иногда появляются ученики по программированию, я им там оставляю разные материалы и д.з., это удобно, чтобы не посылать по скайпу/почте и т.д.

Так как я с обучением завязываю, делать опять серьезный сайт нет смысла и желания. А так...ну их реклама, а мне бесплатный хостинг Moodle.  

 
Alexander Antoshkin:
Алексей, раскинь мозгами.
Штирлицу в голову попала пуля. Разрывная - раскинул мозгами Штирлиц.
