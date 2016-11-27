Бонусы - страница 5
Вроде только 50 пойнтов за новый код, за скачивание ничего не капает. По крайней мере у меня скачек много, ноль пойнтов.
Заходил к вам на сайт , который от 25 февраля 15года...
как то все по серенькому ).... увидел три банера мелькают ...
Алексей если мои предположения по коротким ссылкам верны , то на будущее почему бы вам не монетизировать ваш материал сайта материалом этого сайта по средствам Вашей именной ссылки?С банеров что у вас болтаются на сайте наверняка понты одни...
Открыл статью про паттерны, нажал кнопку Взять ссылку, вставил ее в ВК. Вот че вышло. Мне теперь надо ящики под мильены готовить? )))
ЗЫ: Надо бы статью теперь прочитать, а то как в 37-м, только наоборот, "не читал, но одобряю" ))
Я конечно всего знать не могу ,но как так, Ваш сайт и вы не хозяин...... ? -Не правильно как то)
Правильно будет если каждая загигулинка, баннер , статья, и т.д приносила вам какой то доход от заинтересовавшегося .. пусть ноль целых хрен десятых каких ни будь мани , но приносила,, иначе грош цена профессии программист , и программисту в целом
в 37-м много что было ,но коль уж вам рынок определил так, что те, которые избраны Им проповедовать ,форекс достойны своего пропитания, иначе награды или платы. (Матф. 10:10; Луки 10:8; 1Кор. 9:13,14) :)))) пусть платят десятину)))))))
Были у меня сайты по тематике программирования для форекс, возни много, денег мало. Чтобы сайт приносил деньги, надо заниматься или порнухой, или делать развлекательный портал.
На том сайте, как я сказал, размещена платформа для создания обучающих курсов Moodle. У меня иногда появляются ученики по программированию, я им там оставляю разные материалы и д.з., это удобно, чтобы не посылать по скайпу/почте и т.д.
Так как я с обучением завязываю, делать опять серьезный сайт нет смысла и желания. А так...ну их реклама, а мне бесплатный хостинг Moodle.
Алексей, раскинь мозгами.