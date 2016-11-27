Бонусы

Какова их природа происхождения Bonus for 50 rating points.....   ???  Думал  врут как обычно ......... Дак нет  вывел все ок! а вот откуда они  берутся что то я не  догоняю  воще этой щедрости) .. У кого есть какие  идеи?

 

 

ну ты даешь, ты что с луны что-ли свалился?

за рейтинг начисляются 

а что удивительного (с луны ,не с луны) , просто не думал  об этом не когда ....... по навыдумывают рейтингов, бонусов всяку  всячину .......)

и как долго это будет продолжаться - выплаты в смысле?  так же можно  и на прибавку к пенсии на рейтиговать....

какова индексация рейтинга  к выплатам?  )

и какова стоимость   к примеру  1000 балов рейтинга?  

за что платит mql_iternal?

не че не понимаю 

Очень интересный вопрос с учетом того, что бонусную программу отключили...
 
везет те..................
 
За накрутку рейтинга последуют санкции. Рейтинг должен расти естественным путем.
 
Посмотрите по поиску, были темы например то тут, то там или здесь.
 Есть и другие.
 
Да, тоже видел ответ Рената одному из участников форума, который пытался множеством пустых сообщений "заработать". Ему ответили, что тут не глупые люди сидят. И как я понял отключили возможность накручивать рейтинг.
 
То есть ты еще чем-то не доволен?

Дают - бери, бьют - беги

 
А мне уже не начисляют, видно под сокращение попал благо еще не забанили
Конструктив  у меня появился на эту тему...

Понятно что бонус/рейтинг повышается по мере ценной информации предоставляемым  юзером  в сообщество , где адепты этой компашки  из фондов  "бонус"  башляют этой заманухай............. схема собственно  далеко нова и понятна..

Консруктив будет полезен тем кто не торопится зимой в огород  грядки полоть,

кто  просто сидит и торгут  не смотрит на эти бонусы и повышения рейтинга и т.д ,

кому впринцыпи по барабану материальная сторона этих бонусов

 кому по барабану забанят тебя сегодня или завтра

в общем для тех кто знает себе цену 

Для этого (программистам/дизайнерам этого сайта кто заходит под  админом)  нужно сделать  кнопку в настройках профиля пользователя  (  время жизни сообщения/поста/созданной темы)  оставленного на форуме 

Если  этот параметр   пользователь устанавливает  ,то  снимается  автобан системы , снимается рейтинг,  и т.к  отсутствует цель накрутки  рейтинга все что он не делает будет бескорыстно и безплатно   

Как вам такой ракурс? 

