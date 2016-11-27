Бонусы
за рейтинг начисляются
а что удивительного (с луны ,не с луны) , просто не думал об этом не когда ....... по навыдумывают рейтингов, бонусов всяку всячину .......)
и как долго это будет продолжаться - выплаты в смысле? так же можно и на прибавку к пенсии на рейтиговать....
какова индексация рейтинга к выплатам? )
и какова стоимость к примеру 1000 балов рейтинга?
за что платит mql_iternal?
не че не понимаю
Какова их природа происхождения Bonus for 50 rating points..... ??? Думал врут как обычно ......... Дак нет вывел все ок! а вот откуда они берутся что то я не догоняю воще этой щедрости) .. У кого есть какие идеи?
Есть и другие.
За накрутку рейтинга последуют санкции. Рейтинг должен расти естественным путем.
по навыдумывают рейтингов, бонусов всяку всячину .......)
То есть ты еще чем-то не доволен?
Дают - бери, бьют - беги
За накрутку рейтинга последуют санкции. Рейтинг должен расти естественным путем.
А мне уже не начисляют, видно под сокращение попал благо еще не забанили
Конструктив у меня появился на эту тему...
Понятно что бонус/рейтинг повышается по мере ценной информации предоставляемым юзером в сообщество , где адепты этой компашки из фондов "бонус" башляют этой заманухай............. схема собственно далеко нова и понятна..
Консруктив будет полезен тем кто не торопится зимой в огород грядки полоть,
кто просто сидит и торгут не смотрит на эти бонусы и повышения рейтинга и т.д ,
кому впринцыпи по барабану материальная сторона этих бонусов
кому по барабану забанят тебя сегодня или завтра
в общем для тех кто знает себе цену
Для этого (программистам/дизайнерам этого сайта кто заходит под админом) нужно сделать кнопку в настройках профиля пользователя ( время жизни сообщения/поста/созданной темы) оставленного на форуме
Если этот параметр пользователь устанавливает ,то снимается автобан системы , снимается рейтинг, и т.к отсутствует цель накрутки рейтинга все что он не делает будет бескорыстно и безплатно
Как вам такой ракурс?
