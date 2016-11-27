Бонусы - страница 2

Alexander Antoshkin:

Конструктив  у меня появился на эту тему...

Понятно что бонус/рейтинг повышается по мере ценной информации предоставляемым  юзером  в сообщество , где адепты этой компашки  из фондов  "бонус"  башляют этой заманухай............. схема собственно  далеко нова и понятна..

Консруктив будет полезен тем кто не торопится зимой в огород  грядки полоть,

кто  просто сидит и торгут  не смотрит на эти бонусы и повышения рейтинга и т.д ,

кому впринцыпи по барабану материальная сторона этих бонусов

 кому по барабану забанят тебя сегодня или завтра

в общем для тех кто знает себе цену 

Для этого (программистам/дизайнерам этого сайта кто заходит под  админом)  нужно сделать  кнопку в настройках профиля пользователя  (  время жизни сообщения/поста/созданной темы)  оставленного на форуме 

Если  этот параметр   пользователь устанавливает  ,то  снимается  автобан системы , снимается рейтинг,  и т.к  отсутствует цель накрутки  рейтинга все что он не делает будет бескорыстно и безплатно   

Как вам такой ракурс? 

Я так понял, что вы предлагаете сделать возможность удалять посты пользователем автоматически по истечении какого то периода времени?

Но форум целиком держится на постах пользователей тем самым формирую уникальный и (если не флудить) полезный контент для других пользователей. И поэтому постить что то, что бы потом это удалить только время терять. Смысла в таких постах нету, уж лучше тогда ни постить ни чего вообще. Кроме того рейтинг считают не только за посты, я бывает тут неделями ни чего не пишу, а рейтинг растет потихоньку, просто потому что наверно продукты из маркета качают и иногда даже покупают.

 
Alexander Antoshkin:

Какова их природа происхождения Bonus for 50 rating points.....   ???  Думал  врут как обычно ......... Дак нет  вывел все ок! а вот откуда они  берутся что то я не  догоняю  воще этой щедрости) .. У кого есть какие  идеи?

 

Это что бы ты не свалил на другой ресурс )

Как только крепко подсядешь на него, тебя лишат этой привилегии )

Они у кого-то есть у кого-то их нет )

Vitalii Ananev:

Кроме того рейтинг считают не только за посты, я бывает тут неделями ни чего не пишу, а рейтинг растет потихоньку, просто потому что наверно продукты из маркета качают и иногда даже покупают.

Слово наверое думаю  ключевое здесь- надо пробовать! ),,,, так,,.............. хотя бы для общего развития .

Ну вот если разобраться ,,.то кому нужны  эти советники с маркета , кто отважится лопатить  эти гигобайты не нужной , а порой и вредной инфы форумов/тем и т.д  ...... ну вот кому??

Это же очевидно , в первую очередь это нужно  именно автору  этого советника, автору этого индикатора, автору поста/темы/статьи... по другому  просто не может быть, потому как  у автора тут шкурный интерес,его значимость ,его величие выделится из толпы и т.д  

ну и рейтинг конечно же , куда же без него)

 Люди которые торгут уходят с форумов , уходят от лишнего , уходят в скайпы  по 6-8 человек ( пипсовщик, волновик, тот кто слушает  бред новостей , кто идет по тренду , кто контр тренд торгует)  сидят себе спокойно и не жужат,,,,  разбрелись давно ,, не нужно им эти рейтинги , и всенародная значимость, признания..  ну вот совсем не нужно !! просто не к чему.

для общего развития и теста системы , можно   через лабиринты прокси серверов попробовать  прикрутить  скачивалку  Ваших  роботов  со всех континентов  земного шара , просто бум можно устроить

интересно как отреагирует на это Ваш рейтинг? 

 
Alexander Antoshkin:

....

для общего развития и теста системы , можно   через лабиринты прокси серверов попробовать  прикрутить  скачивалку  Ваших  роботов  со всех континентов  земного шара , просто бум можно устроить

интересно как отреагирует на это Ваш рейтинг? 

Ну и фантазии у вас. Если подумать, а оно это кому нибудь надо организовывать "скачивалку" чьих то роботов да еще и с разных континентов земного шара. Это же нужно распространить что то типа вируса который бы сидел тихо и в нужное время или по команде начал бы скачивать из маркета. Или иметь очень много друзей на разных континентах что бы они согласились на это. И это все ради того что бы накрутить кому то рейтинг. Кроме того рейтинг формируется не только за скачанные продукты там еще много всяких критериев есть. Про скачивание, это я так для примера сказал.
Да ни каких вирусов писать не надо , вся эта байда реализована в SEOшных  технологиях продвижения сайтов товаров услуг  , кликай скачивай  по геотаргетингу с разных континентов  земного шара  .... что мешает ?
 
Может и ни чего не мешает, просто ни надо это ни кому.
ради прикола  хотите я продам информацию о вашем товаре советника,индикатора, не важно чего.... вам же , или кому другому, и получу за это деньги ) и  потом вывиду их на себе кошелек? по средствам рекламодателя! 

 
Не надо. Если вы разбираетесь в SEO технологиях то должны знать о таком понятии как коэффициент конверсии. Поэтому от простого скачивания толку не какого. К тому же из маркета не скачаешь если у вас не установлен терминал, т.е. закачка идет через терминал, а не просто с сайта.
 
Не надо мне оказывать медвежьих услуг. И ссылки на продукты в маркете тут не приветствуются.
Это не медвежья услуга  это пример не более 

 

на Ваш продукт  было 13 переходов  кем то !!!на чем я заработал  1р за 46 минут  на полном автомате

верить не верить это уже ваше право ... могу вывести  и подтвердить транзакцией ... но что я в данном конкретном случаи  сделал?

Я прорекламировал Ваш товар (постороннего мне человека ) ----- это для тех  кто захочет  утверждать о сговоре   

Я  наверное повысел Ваш  рейтинг наверное)) 

я заработал на этом деньги в конце концов!

остается  сказать спасибо нашем программистам)))) за чудесный индикатор 

   

