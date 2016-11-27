Бонусы - страница 2
Конструктив у меня появился на эту тему...
Понятно что бонус/рейтинг повышается по мере ценной информации предоставляемым юзером в сообщество , где адепты этой компашки из фондов "бонус" башляют этой заманухай............. схема собственно далеко нова и понятна..
Консруктив будет полезен тем кто не торопится зимой в огород грядки полоть,
кто просто сидит и торгут не смотрит на эти бонусы и повышения рейтинга и т.д ,
кому впринцыпи по барабану материальная сторона этих бонусов
кому по барабану забанят тебя сегодня или завтра
в общем для тех кто знает себе цену
Для этого (программистам/дизайнерам этого сайта кто заходит под админом) нужно сделать кнопку в настройках профиля пользователя ( время жизни сообщения/поста/созданной темы) оставленного на форуме
Если этот параметр пользователь устанавливает ,то снимается автобан системы , снимается рейтинг, и т.к отсутствует цель накрутки рейтинга все что он не делает будет бескорыстно и безплатно
Как вам такой ракурс?
Я так понял, что вы предлагаете сделать возможность удалять посты пользователем автоматически по истечении какого то периода времени?
Но форум целиком держится на постах пользователей тем самым формирую уникальный и (если не флудить) полезный контент для других пользователей. И поэтому постить что то, что бы потом это удалить только время терять. Смысла в таких постах нету, уж лучше тогда ни постить ни чего вообще. Кроме того рейтинг считают не только за посты, я бывает тут неделями ни чего не пишу, а рейтинг растет потихоньку, просто потому что наверно продукты из маркета качают и иногда даже покупают.
Какова их природа происхождения Bonus for 50 rating points..... ??? Думал врут как обычно ......... Дак нет вывел все ок! а вот откуда они берутся что то я не догоняю воще этой щедрости) .. У кого есть какие идеи?
Это что бы ты не свалил на другой ресурс )
Как только крепко подсядешь на него, тебя лишат этой привилегии )
Они у кого-то есть у кого-то их нет )
Кроме того рейтинг считают не только за посты, я бывает тут неделями ни чего не пишу, а рейтинг растет потихоньку, просто потому что наверно продукты из маркета качают и иногда даже покупают.
Слово наверое думаю ключевое здесь- надо пробовать! ),,,, так,,.............. хотя бы для общего развития .
Ну вот если разобраться ,,.то кому нужны эти советники с маркета , кто отважится лопатить эти гигобайты не нужной , а порой и вредной инфы форумов/тем и т.д ...... ну вот кому??
Это же очевидно , в первую очередь это нужно именно автору этого советника, автору этого индикатора, автору поста/темы/статьи... по другому просто не может быть, потому как у автора тут шкурный интерес,его значимость ,его величие выделится из толпы и т.д
ну и рейтинг конечно же , куда же без него)
Люди которые торгут уходят с форумов , уходят от лишнего , уходят в скайпы по 6-8 человек ( пипсовщик, волновик, тот кто слушает бред новостей , кто идет по тренду , кто контр тренд торгует) сидят себе спокойно и не жужат,,,, разбрелись давно ,, не нужно им эти рейтинги , и всенародная значимость, признания.. ну вот совсем не нужно !! просто не к чему.
для общего развития и теста системы , можно через лабиринты прокси серверов попробовать прикрутить скачивалку Ваших роботов со всех континентов земного шара , просто бум можно устроить
интересно как отреагирует на это Ваш рейтинг?
....
Ну и фантазии у вас. Если подумать, а оно это кому нибудь надо организовывать "скачивалку" чьих то роботов да еще и с разных континентов земного шара. Это же нужно распространить что то типа вируса который бы сидел тихо и в нужное время или по команде начал бы скачивать из маркета. Или иметь очень много друзей на разных континентах что бы они согласились на это. И это все ради того что бы накрутить кому то рейтинг. Кроме того рейтинг формируется не только за скачанные продукты там еще много всяких критериев есть. Про скачивание, это я так для примера сказал.
Да ни каких вирусов писать не надо , вся эта байда реализована в SEOшных технологиях продвижения сайтов товаров услуг , кликай скачивай по геотаргетингу с разных континентов земного шара .... что мешает ?
Может и ни чего не мешает, просто ни надо это ни кому.
ради прикола хотите я продам информацию о вашем товаре советника,индикатора, не важно чего.... вам же , или кому другому, и получу за это деньги ) и потом вывиду их на себе кошелек? по средствам рекламодателя!
Не надо мне оказывать медвежьих услуг. И ссылки на продукты в маркете тут не приветствуются.
Это не медвежья услуга это пример не более
на Ваш продукт было 13 переходов кем то !!!на чем я заработал 1р за 46 минут на полном автомате
верить не верить это уже ваше право ... могу вывести и подтвердить транзакцией ... но что я в данном конкретном случаи сделал?
Я прорекламировал Ваш товар (постороннего мне человека ) ----- это для тех кто захочет утверждать о сговоре
Я наверное повысел Ваш рейтинг наверное))
я заработал на этом деньги в конце концов!
остается сказать спасибо нашем программистам)))) за чудесный индикатор