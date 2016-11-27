Бонусы - страница 4
Полезные темы кто-то должен вести, верно? Ну так и отвечайте/помогайте новичкам в ветке барабашки - он вам спасибо скажет - вы ему рейтинг поднимете.
Кто создал ветку, тот и должен её как-то курировать, поддерживать. Нет разве?
Он ведет, по мере возможности. Можете зайти в его профиль и оценить его меру загруженности 167 тем и куча статей, плюс еще модераторские обязанности, а потом обсуждать его рейтинг, накручивает или нет. А еще лучше сравните со своим рейтингом 68077 против 31922 где всего 3 темы 1 статья и никаких обязательств.
Потроллить вздумали? А повнимательней поглядеть? Не судьба похоже...
Мне тоже странно было, когда человек создал тему по четвёрке, при этом неоднократно утверждая, что принципиально никому ответов по четвёрке не даёт.
Это не что иное как попытка заработать рейтинг за счёт других - за счёт тех, кто будет отвечать новичкам, ну и самих вопрошающих.
Как-то это ... нехорошо, мягко выражаясь.
Артём, забей. Или ты практикуешь торговлю против тренда? Можно ещё попробовать против ветра самополюбоваться процессом.
Посмотри на всё с другой стороны:
-- Кодабаза -- один код 50 пунктов рейтинга + за скачивание капает + уважение.
-- Статья -- за сотню пунктов рейтинга + бабки + значимое уважение + переводы аж на семь языков (это пипец какая беспрецедентность продвижения твоего имени).
-- Маркет -- по 1 пункту за скачивание бесплатной программы.
-- Фриланс -- по 3 пункта за заявку -- по 10 пунктов за персональную -- по 20 пунктов за завершение -- по 5+5 за отзыв + бабки.
И заметь, в этом списке -- 1) абсолютный ноль присутствия и влияния личностей, которые просто не по нраву -- и 2) все довольны.
В качестве философского бонуса -- старый добрый мультик (специально для тебя и для всех ищущих):
Наверное ты прав.
Хорошо сказано.
Может быть кто-то и мои пункты посчитает ?
Посмотри на всё с другой стороны:
-- Кодабаза -- один код 50 пунктов рейтинга + за скачивание капает + уважение.
Возможно скачивали что-то из Ваших продуктов маркете.
это врят ли, там скачивать нечего,,,,,,,.... на началах для пробы загнал туда код , нечего существенного
я подозреваю здесь другие рычаги у этих цифр ....
если не сложно сделай скин у себя этой страницы https://www.mql5.com/ru/articles/2816
интересно проверить ссылка "развивай сообщество" вполне может быть индивидуальна ..
соря ее по сетям вполне может быть какие то шайбочки приносит здесь
мой вариант короткой ссылки такой!
Посмотрел. Да. Ссылка другая. Индивидуальная.
Ну тогда понятно ,,, здесь замешан его величество трафик
Что мы знаем об этом ?
Какие виды трафика мы знаем где можно брать свободные уши , вернее свободные мозги?
1 баннерная реклама
2 ратопост
3 ратобан
4 свой блог
5 соцсети
6 сабсрай
7 ютуб
8 Серфинг
9 Форумы
10 доски объявления)
11 Поисковый трафик
12 кастомарафоны
13 реалити шоу
14 сервисы анонсов
15 комментарии блогов
16 рассылки
17 рекламные сети
18 тизерные сети
19 яндекс директ /// ну это точно пробовать не стоит)
надо выяснять чейный трафик дороже чей принимают...... и пиарить ))