Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 89
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не пора ли слить все ветки про помощь по МТ4 в одну?
У каждого автора своя ветка. Просто один автор её ведёт, а второй автор - нет, и не будет. Там просто постят те, кто хочет помочь. Зачем мою ветку пихать в ветку того автора, который не собирается помогать по mql4 ?
Здравствуйте.
Где найти описание языка для МТ4?
Здравствуйте.
Где найти описание языка для МТ4?
Здравствуйте.
Помогите найти цену последнего ордера.
Эта функция находит цену самого старого ордера, а мне нужен самый молодой.
Что изменить?
datetime t;
double r=0;
int i, k=OrdersTotal();
if (sy=="0") sy=Symbol();
for (i=0; i<k; i++) {
if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
if (OrderSymbol()==sy || sy=="") {
if (OrderType()>1 && OrderType()<6) {
if (op<0 || OrderType()==op) {
if (mn<0 || OrderMagicNumber()==mn) {
if (t<OrderOpenTime()) {
t=OrderOpenTime();
r=OrderOpenPrice();
}
}
}
}
}
}
}
return(r);
}
Здравствуйте.
Помогите найти цену последнего ордера.
Эта функция находит цену самого старого ордера, а мне нужен самый молодой.
Что изменить?
datetime t;
double r=0;
int i, k=OrdersTotal();
if (sy=="0") sy=Symbol();
for (i=0; i<k; i++) {
if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
if (OrderSymbol()==sy || sy=="") {
if (OrderType()>1 && OrderType()<6) {
if (op<0 || OrderType()==op) {
if (mn<0 || OrderMagicNumber()==mn) {
if (t<OrderOpenTime()) {
t=OrderOpenTime();
r=OrderOpenPrice();
}
}
}
}
}
}
}
return(r);
}
Здравствуйте.
Помогите найти цену последнего ордера.
Эта функция находит цену самого старого ордера, а мне нужен самый молодой.
Что изменить?
datetime t;
double r=0;
int i, k=OrdersTotal();
if (sy=="0") sy=Symbol();
for (i=0; i<k; i++) {
if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
if (OrderSymbol()==sy || sy=="") {
if (OrderType()>1 && OrderType()<6) {
if (op<0 || OrderType()==op) {
if (mn<0 || OrderMagicNumber()==mn) {
if (t<OrderOpenTime()) {
t=OrderOpenTime();
r=OrderOpenPrice();
}
}
}
}
}
}
}
return(r);
}
Так она и определяет цену последнего ордера.
Ну как-же, это и есть самого последнего, то есть самого нового
Нет, функция возвращает цену селлстопа 1.07057 а мне нужна цена четырнадцатого ордера селлстоп 1.06637
Нет, функция возвращает цену селлстопа 1.07057 а мне нужна цена четырнадцатого ордера селлстоп 1.06637
double r=-1;
if (sy=="0") sy=Symbol();
for (int i=0; i<OrdersTotal(); i++) {
if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
if (OrderSymbol()==sy || sy=="") {
if (OrderType()>1 && OrderType()<6) {
if (op<0 || OrderType()==op) {
if (mn<0 || OrderMagicNumber()==mn) {
if (r>OrderOpenPrice() || r==-1) {
r=OrderOpenPrice();
}}}}}}}
return(r);
}