Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 88
Ну можете посмотреть телевизор, попить чаю с сухариками. Вы у нас спрашиваете, что вам делать?
Да, спрашиваю, забить то ордера в массив забили, но эти параметры надо еще передавать и как - то извлекать оттуда для сравнения
Вы их не правильно в массив забили. Записывать нужно в него тикеты ордеров. По ним сортировать.
так тикеты в данном случае это такое же производное как и лот, стоп или тейк
А подумать? Чем ещё тикет полезен для решения задачи?
не совсем понимаю. если доступ идет из номера ячейки массива ко всем ордерам
Почитайте пожалуйста что такое массив, и как в него идёт запись и чтение.
что - то я не понимаю в чем здесь проблема
если по тикету, то вытащить тикет из ячейки, а так они и будут записываться в самом начале функции онтик
Что вам не понято? Почему тикеты записывать в массив, а не индекс цикла?
Что вам даст индекс цикла, записанный в массив? Тем более, что сортировать собрались по индексу цикла... А что оно вам даст?
А теперь подумайте, что будет, если массив будет заполняться тикетами, а потом сортироваться по ним же.
Просто подумайте. Не спешите с ответом.
если просто взять как цель забить массив тикетами то зачем вообще совать туда структуры если можно простой одномерный сделать и извлекать тикеты, а потом сортировать и вытаскивать из тикета остальные параметры. Я как бы делаю предположение что так нельзя в данной ситуации.