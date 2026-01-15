Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 6
Товарищи, никогда не занимался подгонкой под историю, поэтому не знаю тонкостей чтения графика после оптимизации.
Есть такой график после годового прохода 2014-2015, куда смотреть и что это значит? Интересует цвет и расположение кубиков, почему одни в центре, вторые ниже/выше, и два/три в одном квадрате?
Спасибо за разъяснение!
в тестере не открывает сделку. В чем может быть тут то проблема?)
Ну... во-первых, вы пытаетесь открыть Sell по цене Ask. В то время как продажа открывается по Bid, а покупка по Ask.
Оформил поиск данных RSI и его пересечение уровней в функцию. Также в ней есть и проверка по ценам. Возвращает сигналы: на покупку, на продажу, или ничего (-1)
//| exTestValueRSI.mq4 |
//| Copyright 2016, Artem A. Trishkin, Skype artmedia70 |
//| https://login.mql5.com/ru/users/artmedia70 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, Artem A. Trishkin, Skype artmedia70"
#property link "https://login.mql5.com/ru/users/artmedia70"
#property version "1.00"
#property strict
//--- input parameters
input ENUM_TIMEFRAMES TimeframeRSI = PERIOD_M15; // Таймфрейм RSI
input int PeriodRSI = 14; // Период расчёта RSI
input ENUM_APPLIED_PRICE PriceRSI = PRICE_CLOSE; // Цена расчёта RSI
input int UpperRSIlevel = 70; // Верхний уровень RSI
input int LowerRSIlevel = 30; // Нижний уровень RSI
input int MinutesBefore =20; // Количество минут назад
//--- global variables
int minutesBefore; // Количество минут назад
int periodRSI; // Период расчёта RSI
int upperRSIlevel; // Верхний уровень RSI
int lowerRSIlevel; // Нижний уровень RSI
//---
double prevRSIvalue0; // Значение RSI для заданного тф xxx минут назад
double prevRSIvalue1; // Значение RSI для заданного тф xxx минут назад-x минут
//---
double prevClose_0; // Значение Close для заданного тф xxx минут назад
double prevClose_1; // Значение Close для заданного тф xxx минут назад-x минут
//---
datetime timeBefore; // Время ххх минут назад
datetime timePrevBefore; // Время ххх минут назад-x минут
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//---
minutesBefore=(MinutesBefore<1?1:MinutesBefore); // Количество минут назад
periodRSI=(PeriodRSI<1?1:PeriodRSI);
upperRSIlevel=(UpperRSIlevel<1?1:UpperRSIlevel>100?100:UpperRSIlevel);
lowerRSIlevel=(LowerRSIlevel<0?0:lowerRSIlevel>99?99:LowerRSIlevel);
if(upperRSIlevel<=lowerRSIlevel) upperRSIlevel=lowerRSIlevel+1;
if(lowerRSIlevel>=upperRSIlevel) lowerRSIlevel=upperRSIlevel-1;
/*
*/
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
//---
MqlDateTime server_time;
TimeToStruct(TimeCurrent(),server_time);
//--- если значение минут серверного времени кратно заданному значению, в частности 20-ти минутам или равно 0
if(server_time.min%minutesBefore==0 || server_time.min==0) {
if(SignalByRSI(Symbol(),TimeframeRSI,minutesBefore)==OP_BUY) {
//--- получили сигнал на покупку
Print("Сигнал на покупку ",TimeCurrent()); // Проверочное сообщение в журнал
//--- проверка наличия уже открытой позиции на покупку
//--- вызов функции открытия позиции на покупку
}
if(SignalByRSI(Symbol(),TimeframeRSI,minutesBefore)==OP_SELL) {
//--- получили сигнал на продажу
Print("Сигнал на продажу ",TimeCurrent()); // Проверочное сообщение в журнал
//--- проверка наличия уже открытой позиции на продажу
//--- вызов функции открытия позиции на продажу
}
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
double GetLastDataRSI(string symbol_name, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int shift, int period_rsi=14, ENUM_APPLIED_PRICE price_rsi=PRICE_CLOSE) {
return(iRSI(symbol_name,timeframe,period_rsi,price_rsi,shift));
}
//+------------------------------------------------------------------+
double GetPriceClose(string symbol_name,ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int shift){
double array[1];
if(CopyClose(symbol_name,timeframe,shift,1,array)==1) return(array[0]);
return(-1);
}
//+------------------------------------------------------------------+
int GetBarShift(string symbol_name,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,datetime time) {
if(time<0) return(-1);
//---
datetime array[], time0;
if(CopyTime(symbol_name,timeframe,0,1,array)<0) return(-1);
time0=array[0];
if(CopyTime(symbol_name,timeframe,time0,time,array)<0) return(-1);
datetime temptime=GetTime(symbol_name,timeframe,ArraySize(array)-1);
if(array[0]==temptime && temptime<=time) return(ArraySize(array)-1);
else return(ArraySize(array));
}
//+------------------------------------------------------------------+
datetime GetTime(string symbol_name,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,int bar) {
if(bar<0) return(-1);
datetime array[];
if(CopyTime(symbol_name,timeframe,bar,1,array)>0) return(array[0]);
return(-1);
}
//+------------------------------------------------------------------+
int SignalByRSI(string symbol_name, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int minutes_before, int upper_lev_rsi=70, int lower_lev_rsi=30) {
//--- время 1x и 2x минут назад
datetime time_before_0=TimeCurrent()-minutes_before*PeriodSeconds(PERIOD_M1);
datetime time_before_1=TimeCurrent()-2*minutes_before*PeriodSeconds(PERIOD_M1);
//--- смещение в барах времени 1х и 2х для заданного таймфрейма RSI (тф М15)
int shift_0=GetBarShift(symbol_name,timeframe,time_before_0);
int shift_1=GetBarShift(symbol_name,timeframe,time_before_1);
//--- значения RSI на барах 1х и 2х минут назад для заданного таймфрейма RSI (тф М15)
double prev_rsi_value_0=GetLastDataRSI(symbol_name,timeframe,shift_0);
double prev_rsi_value_1=GetLastDataRSI(symbol_name,timeframe,shift_1);
//--- значения цен закрытия баров 1х и 2х минут назад
double prev_close_0=GetPriceClose(symbol_name,timeframe,shift_0);
double prev_close_1=GetPriceClose(symbol_name,timeframe,shift_1);
//--- отладочные сообщения
string tf=EnumToString(TimeframeRSI);
MqlDateTime server_time;
TimeToStruct(TimeCurrent(),server_time);
Comment(
"\nВремя проверки RSI: ",TimeCurrent(),", минуты времени проверки: ",server_time.min,
"\nВремя ",minutes_before," минут назад: ",time_before_0,", бар ",tf," : ",shift_0,
"\nВремя ",minutes_before*2," минут назад: ",time_before_1,", бар ",tf," : ",shift_1,
"\nЗначение RSI ",minutes_before," минут назад на ",tf," : ",DoubleToString(prev_rsi_value_0,4),
"\nЗначение RSI ",minutes_before*2," минут назад на ",tf," : ",DoubleToString(prev_rsi_value_1,4),
//---
"\nЗначение Close ",minutes_before," минут назад > ",tf," : ",DoubleToString(prev_close_0,Digits()),
"\nЗначение Close ",minutes_before*2," минут назад > ",tf," : ",DoubleToString(prev_close_1,Digits())
);
//--- проверка наличия данных RSI
if(prev_rsi_value_1>0 && prev_rsi_value_0>0) {
//--- проверка условия на продажу
if(prev_rsi_value_1<upper_lev_rsi && prev_rsi_value_0>upper_lev_rsi) {
if(prev_close_0>SymbolInfoDouble(symbol_name,SYMBOL_BID)) return(OP_SELL);
}
//--- проверка условия на покупку
if(prev_rsi_value_1>lower_lev_rsi && prev_rsi_value_0<lower_lev_rsi) {
if(prev_close_0<SymbolInfoDouble(symbol_name,SYMBOL_ASK)) return(OP_BUY);
}
}
return(-1);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Я вот тоже за столько лет никогда не доверял оптимизаторам - считаю подгонкой. Но вроде как чем насыщеннее цвет, тем лучше. И ещё - чем кучнее блоки с насыщенными цветами, тем лучше. Но что с этим безобразием делать далее - ума не приложу. Всегда старался строить адаптивные системы, а не с тупым подбором значений под тестерную историю.
Наверное есть кто-то, кто сможет нам всё это объяснить
Да скорее всего уже никто не объяснит. Пользователей на форуме осталось человек 10-12, их них некоторых забанили и многие уже не вернутся. Сейчас если посмотреть форум, то появляется около 5-7 человек, из них половина не отвечает на вопросы. Мой вопрос по поводу графика так и остался не отвеченным.
Нужно искать на четвёртом форуме - там когда-то давно видел разъяснения по оптимизатору, но не помню совершенно о чём там, и где оно...
Здравствуйте.Скажите, пожалуйста, почему невозможно выбрать дату из выпадающего календаря, если во внешних настройках делаю так:
Можно как-то изменить, чтобы можно было выбирать дату, а не вводить её с клавиатуры?
Там объяснять особо нечего, вот никто и не отвечает. Тот график, который Вы показали - бессмысленный, и как он был получен - загадка.
А имеет смысл опция "Двумерная поверхность" на вкладке "График оптимизации" в тестере тогда (имхо), когда нужно оптимизировать 2 входных параметра советника, или наглядно посмотреть, при каких значениях 2-х параметров на истории были хорошие результаты, взаимозависимы ли эти параметры, и имеют ли они смысл вообще.
Вот пример оптимизации 2-х входных параметров (может не самый удачный, но сейчас для примера лучше не нашёл):
По горизонтали - значения 1-го параметра с шагом 16, по вертикали - 2-го, тоже с шагом 16. Чем зелёный квадрат темнее, тем прибыль (если оптимизация по прибыли) больше была при соответствующих значениях параметров, чем бледнее, тем меньше. Лучший результат (по прибыли на истории) в центре оказался. Вокруг него вроде как тёмно-зелёная "куча" виднеется, значит, какая-то зависимость и закономерность между этими 2-мя параметрами есть, и параметры не бессмысленны, а результат оптимизации не случайный. Поэтому стоит обратить внимание на значения этих 2-x параметров из лучшего результата (в центре).
В общем, всё очень просто. А вот как это использовать, тут кому на что фантазии хватит. Я уже давно на эти зелёные квадраты не смотрю ))
У Вас на графике по обеим осям только 0 почему-то, причём по вертикали эти 0 еще на 3 промежуточных шага поделены, поэтому и "кубики одни в центре, вторые ниже/выше, и два/три в одном квадрате". И результаты выглядят случайными - белые и зелёные "кубики" разбросаны случайным образом. Поэтому график бессмысленный и похоже ничего не означает.
