Не работают торговые роботы( сигналы)
Lilia.solomko:
Галочки везде поставила разрешила торговать. смайлики улыбаются.
Галочки везде поставила разрешила торговать. смайлики улыбаются.
видимо. что то включить нужно а ума не хвататет))))
Разрешить DLL может без галочки?
FXwin:
Разрешить DLL может без галочки?
Оно и должно быть без галочки в 95% случаев)
Vitaly Muzichenko:
Оно и должно быть без галочки в 95% случаев)
Ну тогда не знаю если всё в порядке и нет открытий, то значит просто нет сигнала для открытий, нужно просто подождать.
В тестере проверить как часто открываются сделки у советника.
Lilia.solomko:
Здравствуйте! Я начинающий трейдер. Не могу разобраться. Установила МТ4 от Альпари брокера. Скачала бесплатного робота *** не работает. Скачивала другие для пробы. Советники тоже не работают. Галочки везде поставила разрешила торговать. смайлики улыбаются.
Здравствуйте! Я начинающий трейдер. Не могу разобраться. Установила МТ4 от Альпари брокера. Скачала бесплатного робота *** не работает. Скачивала другие для пробы. Советники тоже не работают. Галочки везде поставила разрешила торговать. смайлики улыбаются.
думала депозит маленький но на демо счете тоже самое. что то я недопонимаю видимо. что то включить нужно а ума не хвататет))))
Смените ник. Точку уберите.
Алексей Тарабанов:
Смените ник. Точку уберите.
Думаете что от этого начнут работать роботы :)
Нужно посмотреть на вкладке Experts сообщения. Чего пишет.
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думала депозит маленький но на демо счете тоже самое. что то я недопонимаю видимо. что то включить нужно а ума не хвататет))))