Не работают торговые роботы( сигналы)

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Здравствуйте! Я начинающий трейдер. Не могу разобраться. Установила МТ4 от Альпари брокера. Скачала бесплатного робота *** не работает. Скачивала другие для пробы. Советники тоже не работают. Галочки везде поставила разрешила торговать. смайлики улыбаются. 

думала депозит маленький но на демо счете тоже самое. что то я недопонимаю видимо. что то включить нужно а ума не хвататет))))


 
Lilia.solomko:
Галочки везде поставила разрешила торговать. смайлики улыбаются. 

видимо. что то включить нужно а ума не хвататет))))

Разрешить DLL может без галочки?


 
FXwin:

Разрешить DLL может без галочки?

Оно и должно быть без галочки в 95% случаев)

 
Vitaly Muzichenko:

Оно и должно быть без галочки в 95% случаев)

Ну тогда не знаю если всё в порядке и нет открытий, то значит просто нет сигнала для открытий, нужно просто подождать.
В тестере проверить как часто открываются сделки у советника.

 
Lilia.solomko:
Здравствуйте! Я начинающий трейдер. Не могу разобраться. Установила МТ4 от Альпари брокера. Скачала бесплатного робота *** не работает. Скачивала другие для пробы. Советники тоже не работают. Галочки везде поставила разрешила торговать. смайлики улыбаются. 

думала депозит маленький но на демо счете тоже самое. что то я недопонимаю видимо. что то включить нужно а ума не хвататет))))


Смените ник. Точку уберите. 

 
Алексей Тарабанов:

Смените ник. Точку уберите. 

Думаете что от этого начнут работать роботы :)

 
Нужно посмотреть на вкладке Experts сообщения. Чего пишет.
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