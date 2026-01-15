Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 381
Пусть будет изначально такая.
Далее, нужно сделать правильное фиксирование что бар отработан, но здесь нужно просчитать весь подход к ТЗ.
Пока то, что Я вижу с вашего поста, то нужно сделать так:
Суть такая, что если спред больше нормы, значит выходим снова в OnTick, и на новом тике проверяем спред, если он нормальный - отправляем ордер и запоминаем, что на этом баре была сделка.
Можно ещё второй способ:
В общем, вам нужно определиться с логикой, когда должно записаться, и больше не проверятся до образования "Нового бара"
Я Вас понял, спасибо!
Господа, можете подсказать, плиз. Вторую неделю делаю попытку записать данные индикатора в файл, чтобы потом его прочесть и построить на основе данных индикатор. Индикатор учебный, считаю объем на каждом тике конкретного бара. Если тик положительный его объем складываю с "+", если отрицательный - с "-". Полученные накопленные объемы складываю и получаю дельту, а эту дельту учитываю нарастающим итогом. Так получается кривая. Однако, это кривая строится только в реальном времени. На истории не строится. Для этого решил записывать данные в файл. Застрял на этом этапе. С горем добился, чтобы код не выдавал ошибки компилятора. Однако, полученный продукт не работает. Индикатор до этого - работал. После того как я прикрепил к нему код по записи в файл, индикатор перестал работать. Файл программа создает с одной непонятной записью, и на этом умирает. Сижу целый день, ничего понять не могу. Поможет, кто-нибудь?
Хорошо-бы перед записью переместить указатель в конец файла.
А зачем это нужно? Прочел ссылку, но ничего не понял.
Ну как зачем? Открываешь файл, указатель стоит в начале файла, в начало файла и пишется информация. Для записи в нужное место, указатель надо переместить куда нужно.
Читали?
Читали?
Я пока изучаю MQL4. Не читал.
Есть такой обучающий интернет сервис, чтобы можно было платно/бесплатно обучаться MQL4 на примерах с преподавателем? Почти прочел учебник по MQL4, но програмить совсем не могу. Раньше программированием не занимался вовсе. Пытаюсь в этой ветке что-то узнать, но за неделю не продвинулся ни на шаг. Можете посоветовать?
Я пока изучаю MQL4. Не читал.
1. Работа с файлами в mql4 такая-же как в mql5.
2. При всём уважении к Сергею Ковалёву, он мне тоже отвечал на вопросы, в своё время, но на мой взгляд урок от Кирилла доходчивей. В яндексе набираешь и сразу 2 ссылки на его урок
Здравствуйте! Мне хватило учебника с сайта, за несколько лет биений о подводные камни научился сам себе писать индикаторы. Но вопросы остаются. Сейчас не пойму почему индикаторы сбиваются. На М1 примерно через 12 часов некоторые начинают рисовать неправильно, а сигналят правильно. Некоторые рисуют и сигналят по неправильной отрисовке. На М5 держатся раз в пять дольше. Подскажите пожалуйста.
Реально научиться по урокам "от Кирилла", если программированием не занимался ранее? И сколько, с Вашей точки зрения займет это времени?