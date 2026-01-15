Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2287
Помогите, пожалуйста, при наличии у вас времени подправить код индикатора. Индикатор отрисовывает заданное количество линий хай-лоу дней, недель и месяцев, не пересеченных ценой на момент закрытия дневной свечи. На текущей дневной свече линии хай-лоу пересеченные ценой остаются на месте. И только на первом тике дневной свечи происходит перерисовка линий и остаются только линии не «тронутой» ценой. Если в советнике данный код у меня работает, то в индикаторе на первом тике дневной свечи перерисовки не происходит.
С уважением, Вячеслав.
Я не совсем понимаю что Вы хотите, точнее что Вы хотите чтобы показывал индикатор.
P.S. Обращаясь в ветке форму к кому-то конкретно, Вы ограничиваете свои возможности получить ответ от других людей.
А для такого кода по любому получить ответ мало вероятно. int init(), int deinit и int start() да плюс кимовские устаревшие функции отпугивают большинство нормальных программистов. Лично мне даже читать противно…Вот этими функциями тоже ещё можно пользоваться…
Индикатор показывает все, что задумывалось. Но индикатор должен на первом тике дневного бара обновить все линии с учетом прошедшего дня. Если цена в течении прошедшего дня пересекла какие-либо отрисованные линии, то эти линии должны исчезнуть при обновлении на первом тике дневного бара, а этого обновления не происходит. Я в ручном режиме переключаю таймфреймы, чтобы эти обновления произошли.
А для такого кода по любому получить ответ мало вероятно. int init(), int deinit и int start() да плюс кимовские устаревшие функции отпугивают большинство нормальных программистов. Лично мне даже читать противно…Вот этими функциями тоже ещё можно пользоваться…
Я самоучка и с Вашей критикой кода я полностью согласен. А данный индикатор мне был необходим и я его просто составил из разных частей кодов и функций. В тестере мне проще работать с кодом советника, чем индикатора. Если у Вас есть примеры подобных индикаторов с использованием функций, ссылку на которые Вы указали то, буду вам признателен. Мне проще учиться на конкретных примерах.
С уважением, Вячеслав.
Всем добрый день!
Вопрос по тестеру МТ4. Советник печатает в файл содержимое массива при помощи этого кода
ВОПРОС Как вызвать папку с файлом в который шла печать? Или как сразу открыть файл в который Советник напечатал значения массива? Если вариантов много, то мне удобнее получить желаемое не при помощи кода, а при помощи сочетания клавиш , или при помощи соответствующих пунктов меню.
Всем спасибо за ценную информацию.
Или как сразу открыть файл в который Советник напечатал значения массива?
Файл откроется той программой, с которой его тип ассоциирован в Windows.
Здесь путь в общую папку, проверьте у себя, где лежит файл.
Разрешите выполнение dll.