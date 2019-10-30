MacBook и индикаторы из маркета!
- Metatrader 4/5 MACOS ????
- Не работают индикаторы с маркета
- FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
Games_Doll:
как это можно исправить
Исправить можно скачав индикатор непосредственно из терминала.
Исправить можно скачав индикатор непосредственно из терминала.
я же указал что в терминале на Макбуке не работает Маркет
У меня нет такого зверя, может я и неправ, но хочу узнать, как запускается МТ, под эмулятором винды?
У меня нет такого зверя, может я и неправ, но хочу узнать, как запускается МТ, под эмулятором винды?
нет, через приложение Wine
А разве Wine не эмулятор винды?
А разве Wine не эмулятор винды?
нет, это эмулятор приложений для винды
Как Это? Приложение это МТ, в данном случае. И это приложение предназначено для работы в ОС Windows. Выходит что Wine ничто иное как эмулятор
Windows раз позволяет запускать такие приложения. Просто хочу посоветовать поискать всё где обсуждают запуск МТ под Wine. Так скорее
найдёте решение чем ждать пока ответит кто-то уже прошедший этот нелёгкий путь.
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой: у меня МАК и в мт4 для МАК ОС не работает Маркет! Есть один индикатор ( вот ссылка на него: ) когда его устанавливаешь не из Маркета он не работает! Господа знатоки может кто подскажет почему он не работает и как это можно исправить
Обновите Wine и сам терминал.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1210
MetaQuotes Software Corp., 2019.09.03 09:55
Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1210
В пятницу 6 сентября 2019 года будет выпущено обновление платформы
MetaTrader 4. Оно содержит следующие изменения:
- Оптимизированы разделы "Маркет" и "Сигналы". В новой версии витрины продуктов и сигналов работают быстрее, пользоваться встроенными торговыми сервисами стало удобнее.
- Добавлена поддержка "Маркета", "Сигналов" и "Поиска" в Wine. Теперь
пользователи Linux и Mac OS имеют доступ к самому большому магазину торговых приложений и сервису автоматического
копирования сделок.
- Улучшен поиск точек доступа для подключения к серверам брокера.
- Обновлены и дополнены переводы интерфейса. Мы проработали каждый из 38 встроенных языков, чтобы трейдеры могли пользоваться платформой комфортно.
- Исправления по крешлогам.
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.
Обновите Wine и сам терминал.
Обновите Wine и сам терминал.
я так думаю у меня последняя версия
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования