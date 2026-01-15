Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1719
Ещё вопрос возник. Вот функция расчёта средней цены:Почему то пересчёт идёт через раз. Т.е. открылся 2й ордер на продажу, функция выдала среднюю цену. Но когда открывается 3й ордер, функция выдаёт и предыдущее значение и новое (через принт в журнале смотрел), а в итоге остаётся предыдущее. Что не так сделал?
Доброго дня, кто может помочь внедрить фильтр открытия сделок по индикаторам?
Помогите доработать логику. Нужно чтобы между закрытыми ордерами и открытием нового делалась пауза в часах. Кое что навоял. Но не работает.
Если магик не нужен - желтое удали.
перед открытием ордера запоминаешь в prev_ticket текущий max_ticket
Доброго времени Макар данный метод определения тикета предпоследнего ордера имеет серьезный недостаток. Данный метод работает когда будет происходить открытие максимального ордера в сетке а если этого не происходит то предпоследний ордер равен последнему см картинку. Я пытаюсь написать функцию но получается ерунда определяется последний тикет. Выделенное условие не хочет работать.
Я же тебе давал рабочий код!
Вот с этим кодом и происходит всё что я написал выше и даже картинку приложил
