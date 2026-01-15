Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1681
Вечер добрый, написал очень простой индикатор на коленке (прикладываю файл) хотел уточнить есть ли возможность как то прописать в коде что бы ВМЕСТО красной и синей линией (RSI2 и RSI3 на картинке (приклыдываю так же) соответственно) была одна линия - и она была красной если RSI2>RSI3 и синей если RSI2< RSI3
в МТ5 можно
В мт4 тоже :)
EMPTY_VALUE
https://docs.mql4.com/ru/constants/namedconstants/otherconstants я не очень понимаю как мне может помочь EMPTY_VALUE. у меня есть 3 масива каждый из низ выдает рсай если я поставлю EMPTY_VALUE он мне просто ничего не выдаст. а моя задача прописать в коде что бы ВМЕСТО красной и синей линией была одна линия - и она была красной если RSI2>RSI3 и синей если RSI2< RSI3
Меняйте цвет по мере необходимости на нужный
Да ты что?!)))
Пробовал?