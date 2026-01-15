Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 136
Имейте привычку ставить фигурные скобки сразу с условием
if(Условие)
{
}
A по вашему вопросу так
{
if(Условие2)
{
}
}
else
{
}
Спасибо Большое!!!
Есть функция настраиваемых фракталом, ну блин, какая-то ужасно тяжёлая. Рисование объектов оставил только для визуального отображения правильности формирования фракталов - его не будет.
Вопрос: как можно облегчить, а то тупит визуальное тестирование
Самый простой метод ускорить визуальное тестирование - свернуть окно при визуализации - ускорение на порядок будет :) Но, тогда нельзя смотреть на перерисовывающиеся индикаторы... - надо маркировать просто важные изменения в них.
Облегчить можно только переделав всё это в индикатор. Тестирование тормозит даже комментарий в верхнем левом углу графика и особенно метки открытия и закрытия позиций, те которые ставит сам тестер.
Да в том и дело, что не нужно в индикаторе, а нужно функцией в советнике.
Вопрос актуален!
А в чём проблема? Потом индикатор прицепить ресурсом и нет проблем...
Ну, на крайний случай откажись от рисования, а просто пиши последние нужные данные в пользовательский массив или даже в массив структур.
А в чём проблема? Потом индикатор прицепить ресурсом и нет проблем...
Ну, на крайний случай откажись от рисования, а просто пиши последние нужные данные в пользовательский массив или даже в массив структур.
Да рисования и не будет)
Там сама логика поиска тяжёлая, и как это облегчить - пока не знаю
Можно закатать в индикатор и без рисования). А еще лучше сделать выбор. Хоп - рисование, хоп - нет рисования:)
Можно закатать в индикатор и без рисования). А еще лучше сделать выбор. Хоп - рисование, хоп - нет рисования:)
Ну ё, мне не нужно рисование вообще, мне нужен номер бара, на котором образовался фрактал [последний и предпоследний] - ВСЁ :)
Индикатор для этой цели не нужен. В коде сама выборка сложная, вот как это можно облегчить?
Спокойствие, только спокойствие! Еще один довод в пользу индикатора: все необходимые массивы данных уже подготовлены, на каждом тике. Можно проще определить то, что Вам нужно.
Как облегчить? Начните с запуска профилировщика.
Спасибо, но пока к этому не дорос(
Меня вон пару дней назад Владимир учил использованию тестера, а вы о профилировщике =)
всем привет! подскажите как мне написать мне условие! мне надо поставить стоплос в безубыток,после того когда цена прошла расстояние стоплоса
для Buy.....
if( )
{
------------
}
для Sell.....