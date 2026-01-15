Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 136

Имейте привычку ставить фигурные скобки сразу с условием

if(Условие)

{

}

A‌ по вашему вопросу так

if(Условие1)
   {
       if(Условие2)

        {

        }
    }
   else

    {

    }


‌Спасибо Большое!!!

 
Vitaly Muzichenko:

Есть функция настраиваемых фракталом, ну блин, какая-то ужасно тяжёлая. Рисование объектов оставил только для визуального отображения правильности формирования фракталов - его не будет.

В‌опрос: как можно облегчить, а то тупит визуальное тестирование

 Самый простой метод ускорить визуальное тестирование - свернуть окно при визуализации - ускорение на порядок будет :) Но, тогда нельзя смотреть на перерисовывающиеся индикаторы... - надо маркировать просто важные изменения в них.

 
Alexey Viktorov:
Облегчить можно только переделав всё это в индикатор. Тестирование тормозит даже комментарий в верхнем левом углу графика и особенно метки открытия и закрытия позиций, те которые ставит сам тестер.

Да в том и дело, что не нужно в индикаторе, а нужно функцией в советнике.

В‌опрос актуален!

 
Vitaly Muzichenko:

Да в том и дело, что не нужно в индикаторе, а нужно функцией в советнике.

В‌опрос актуален!

А в чём проблема? Потом индикатор прицепить ресурсом и нет проблем...

Ну, на крайний случай откажись от рисования, а просто пиши последние нужные данные в пользовательский массив или даже в массив структур.‌

 
Alexey Viktorov:

А в чём проблема? Потом индикатор прицепить ресурсом и нет проблем...

Ну, на крайний случай откажись от рисования, а просто пиши последние нужные данные в пользовательский массив или даже в массив структур.‌

Да рисования и не будет)

Т‌ам сама логика поиска тяжёлая, и как это облегчить - пока не знаю

Vitaly Muzichenko:

Да рисования и не будет)

Т‌ам сама логика поиска тяжёлая, и как это облегчить - пока не знаю


Можно закатать в индикатор и без рисования). А еще лучше сделать выбор. Хоп - рисование, хоп - нет рисования:)
 
Alexey Kozitsyn:

Можно закатать в индикатор и без рисования). А еще лучше сделать выбор. Хоп - рисование, хоп - нет рисования:)

Ну ё, мне не нужно рисование вообще, мне нужен номер бара, на котором образовался фрактал [последний и предпоследний] - ВСЁ :)

И‌ндикатор для этой цели не нужен. В коде сама выборка сложная, вот как это можно облегчить?

Vitaly Muzichenko:

Ну ё, мне не нужно рисование вообще, мне нужен номер бара, на котором образовался фрактал [последний и предпоследний] - ВСЁ :)

И‌ндикатор для этой цели не нужен. В коде сама выборка сложная, вот как это можно облегчить?

Спокойствие, только спокойствие! Еще один довод в пользу индикатора: все необходимые массивы данных уже подготовлены, на каждом тике. Можно проще определить то, что Вам нужно.

К‌ак облегчить? Начните с запуска профилировщика.

 
Alexey Kozitsyn:

Спокойствие, только спокойствие! Еще один довод в пользу индикатора: все необходимые массивы данных уже подготовлены, на каждом тике. Можно проще определить то, что Вам нужно.

К‌ак облегчить? Начните с запуска профилировщика.

Спасибо, но пока к этому не дорос(

М‌еня вон пару дней назад Владимир учил использованию тестера, а вы о профилировщике =)

 

всем привет! подскажите как  мне написать мне условие!  мне надо поставить стоплос в безубыток,после того когда цена прошла расстояние стоплоса

для Buy.....

i‌f(  )

{

‌------------

}

для Sell.....

