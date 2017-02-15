Кто хотел Futures Trading? - страница 4
Сделайте, пожалуйста, скрин Истории со высплывающей подсказкой, как здесь. Только перед этим обновитесь до 1472.
Спасибо за информацию! у меня тоже пара вопросов найдется
пинг и время исполнения из дома на демо
00:11:47.317 Network '6795': authorized on AMPGlobalClearing-Demo-CQG through MetaTrader 5 Access Server (ping: 163.29 ms)
00:12:46.422 Trades '6795': order #45477 buy limit 1.00 / 1.00 EU6Z6 at market done in 165.058 ms
00:13:06.740 Trades '6795': modify #45477 buy limit 1.00 EU6Z6 -> price: 1.06910, sl: 0.00000, tp: 0.00000) done in 160.896 ms
00:21:01.633 Trades '6795': cancel #45477 buy limit 1.00 EU6Z6 at 1.06910 done in 289.738 ms
0:21:37.780 Trades '6795': order #45496 buy 1.00 / 1.00 EU6Z6 at 1.07005 done in 205.624 ms
Для арбитража,как у вас, время может ,конечно,быть великовато. Однако я пометил красным ваши слова - если в разных платформах время одинаковое, нет ли тогда проблемы с самим исполнением через CQG?!
что скользит? маркеты?
какие у вас претензии к их ТП? можете озвучить
называть помойкой одного из крупнейших,как я понимаю, фьючерсных брокеров как-то,по-моему,немного поспешно))
и чем вас комиссии не устраивают? они всяко меньше,чем на форе, и меньше,чем у некоторых фондовых брокеров на фьючи. на микро контракты комис меньше тика. всяко надежней всяких кухонь с непонятной регистрацией и регуляцией.
и остался вопрос - вы можете сравнить не цены,а объемы в ниндзе и мт5? а затем сравнить их с объемами с сме?
мой гневливый камент удалили, к сожалению.. лень писать заново.. в общем все плохо там ) Слиппаджи смотрите на скрине, в камментах к сделкам заявленная цена, сравните ее с ценой исполнения. Объемы некогда проверять и сравнивать, я их не использую. Комисов за день наснимали 435долл, они скрытые и начисляются в конце дня. Было менее 50 сделок объемом по 1-2 контр.
спасибо за ответ. жаль,что не успел пред.коммент увидеть.
6 тиков проскальзывания - 'это в общем 6 спредов. жирненько конечно. хотя стакан-то плотный у них. куда там цена скользит?
как вариант, печатать при открытии ордера лучший бид и аск из стакана,чтобы было видно-где ликвидность в тот момент была,а затем тыкать в морду лица ТП - мол,ликвидность тут,а вы меня открыли мимо нее там.
можно повторить кратко хотя бы - про ТП, что они сказали про такие задержки и слипадж?
а так же непонятно по поводу комиссий. вы у тп уточняли откуда столько? тут самая жирная комиссия 5 убитых президентов на круг. если на 50 да по 2 контракта. то такая сумма набежит.
https://portal.ampclearing.com/account/commissionquote.aspx
К сожалению, я непосредственно с ними не общался, мне дали этот счет для торговли, поэтому насчет комисса и всего остального не знаю пока, почему так. Если появится больше инфы - я напишу. Сейчас только по факту проскальзываний и времени исполнения. У нас много счетов и не всегда есть время и желание выяснять у каждого брокера в чем проблема.. Обычно по факту сразу понятно в первый же день всё, а выяснять, как правило, бесполезно. Повторюсь, поддержка клиентов в AMP очень задумчивая, особенно по техническим вопросам.
А с CQG такая история - насколько я понимаю, они работают довольно быстро в европе, но не в америке. Мб каналы связи хуже или еще что-то. Плюc, раз серваки AMP расположены все-таки в лос-Анджелесе а не Чикаго, а это другой конец страны, то тогда такая задержка исполнения может быть оправдана отчасти.. но работать то на таких условиях все равно смысла нет :) И что это за брокер такой вообще, который не может поставить сервера в колокацию с биржей
сервера у них все же находятся в чикаго.
whois 76.8.86.62
# start
NetRange: 76.8.86.56 - 76.8.86.63
CIDR: 76.8.86.56/29
NetName: NET-SD-76-8-86-56-29
NetHandle: NET-76-8-86-56-1
Parent: SIDERA-IP-03 (NET-76-8-64-0-1)
NetType: Reassigned
OriginAS: AS46887
Customer: AMP TRADING (C05689051)
RegDate: 2015-04-20
Updated: 2015-04-20
Comment: AS46887 NOC 24x7 +1 845 458 7799
Ref: https://whois.arin.net/rest/net/NET-76-8-86-56-1
CustName: AMP TRADING
Address: 221 N LASALLE ST
Address: FL 24
City: CHICAGO
StateProv: IL
PostalCode: 60601
Country: US
traceroute 76.8.86.62
traceroute to 76.8.86.62 (76.8.86.62), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.10.1 (192.168.10.1) 12.093 ms 12.078 ms 12.063 ms
2 * * *
3 * * *
4 62.141.106.100 (62.141.106.100) 24.519 ms 25.222 ms 25.921 ms
5 mx01.Frankfurt.gldn.net (79.104.225.2) 82.150 ms mx01.Stockholm.gldn.net (79.104.225.38) 47.415 ms 49.387 ms
6 xe-11-2-0-xcr1.skt.cw.net (166.63.220.125) 51.090 ms ae34-xcr1.fri.de.cw.net (195.89.97.209) 70.345 ms xe-1-3-0-xcr1.skt.cw.net (166.63.220.189) 31.038 ms
7 ae10-xcr1.amt.cw.net (195.2.30.162) 74.298 ms ae2-xcr1.fix.cw.net (195.2.9.238) 75.992 ms ae10-xcr1.amt.cw.net (195.2.30.162) 78.035 ms
8 ae10.fra23.ip4.gtt.net (141.136.102.201) 61.289 ms as3257-gw-amt.cw.net (195.2.22.30) 70.523 ms *
9 et-10-1-0.chi12.ip4.gtt.net (141.136.105.194) 147.587 ms 151.849 ms 146.734 ms
10 sidera-gw.ip4.gtt.net (77.67.71.42) 147.287 ms 147.333 ms 155.499 ms
11 * * *
12 * * 76.8.86.62 (76.8.86.62) 158.824 ms
пометил красным в трасировке подключение в чикаго. трабла с CQG все же? ниндзю же вроде можно подключить к другому поставщику данных и прочекать скорость и качество исполнения.
в общем-то брокер тут не причем,судя по всему,,я про комиссии.
комиссия брокера.
комиссия биржи
прочекать самостоятельно можно тут
http://commissions.optimusfutures.com/calculate
Как вы узнали IP?
мне netstat этот выдает 172.16.221.97
Как вы узнали IP?
мне netstat этот выдает 172.16.221.97
может быть мне повезло?))
Вот смотрите 2 активных соединения на vps всего - 1-е это я зашел, второе это терминал открыт и подключен к Access Server 1. Всё. Пинг до сервера терминала меньше 1 мс, т.е. сервер АМП и ВПС где-то рядом.