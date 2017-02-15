Кто хотел Futures Trading? - страница 4

Нецензурные выражения недопустимы. Пожалуйста, будьте в своих высказываниях более корректными.
Просьба не удалять сообщения, если нецензурная брань в цитате, а автор сам не применял. Можно же только цитату удалить.
 
Сделайте, пожалуйста, скрин Истории со высплывающей подсказкой, как здесь. Только перед этим обновитесь до 1472.

Кому надо, нецензурщину по скрину сам оценит. 

Спасибо за информацию! у меня тоже пара вопросов найдется

пинг и время исполнения из дома на демо

00:11:47.317    Network    '6795': authorized on AMPGlobalClearing-Demo-CQG through MetaTrader 5 Access Server (ping: 163.29 ms)

00:12:46.422    Trades    '6795': order #45477 buy limit 1.00 / 1.00 EU6Z6 at market done in 165.058 ms

00:13:06.740    Trades    '6795': modify #45477 buy limit 1.00 EU6Z6 -> price: 1.06910, sl: 0.00000, tp: 0.00000) done in 160.896 ms

00:21:01.633    Trades    '6795': cancel #45477 buy limit 1.00 EU6Z6 at 1.06910 done in 289.738 ms

0:21:37.780    Trades    '6795': order #45496 buy 1.00 / 1.00 EU6Z6 at 1.07005 done in 205.624 ms

Для арбитража,как у вас, время может ,конечно,быть великовато. Однако я пометил красным ваши слова - если в разных платформах время одинаковое, нет ли тогда проблемы с самим исполнением через CQG?!

что скользит? маркеты?

какие у вас претензии к их ТП? можете озвучить

называть помойкой одного из крупнейших,как я понимаю, фьючерсных брокеров как-то,по-моему,немного поспешно))

и чем вас комиссии не устраивают? они всяко меньше,чем на форе, и меньше,чем у некоторых фондовых брокеров на фьючи. на микро контракты комис меньше тика. всяко надежней всяких кухонь с непонятной регистрацией и регуляцией.


и остался вопрос - вы можете сравнить не цены,а объемы в ниндзе и мт5? а затем сравнить их с объемами с сме?

мой гневливый камент удалили, к сожалению.. лень писать заново.. в общем все плохо там ) Слиппаджи смотрите на скрине, в камментах к сделкам заявленная цена, сравните ее с ценой исполнения. Объемы некогда проверять и сравнивать, я их не использую. Комисов за день наснимали 435долл, они скрытые и начисляются в конце дня. Было менее 50 сделок объемом по 1-2 контр.

 

 
спасибо за ответ. жаль,что не успел пред.коммент увидеть.

6 тиков проскальзывания - 'это в общем 6 спредов. жирненько конечно. хотя стакан-то плотный у них. куда там цена скользит?


как вариант, печатать при открытии ордера лучший бид и аск из стакана,чтобы было видно-где ликвидность в тот момент была,а затем тыкать в морду лица ТП - мол,ликвидность тут,а вы меня открыли мимо нее там.

можно повторить кратко хотя бы - про ТП, что они сказали про такие задержки и слипадж?

а так же непонятно по поводу комиссий. вы у тп уточняли откуда столько? тут самая жирная комиссия 5 убитых президентов на круг. если на 50 да по 2 контракта. то такая сумма набежит.

https://portal.ampclearing.com/account/commissionquote.aspx

К сожалению, я непосредственно с ними не общался, мне дали этот счет для торговли, поэтому насчет комисса и всего остального не знаю пока, почему так. Если появится больше инфы - я напишу. Сейчас только по факту проскальзываний и времени исполнения. У нас много счетов и не всегда есть время и желание выяснять у каждого брокера в чем проблема.. Обычно по факту сразу понятно в первый же день всё, а выяснять, как правило, бесполезно. Повторюсь, поддержка клиентов в AMP очень задумчивая, особенно по техническим вопросам.

А с CQG такая история - насколько я понимаю, они работают довольно быстро в европе, но не в америке. Мб каналы связи хуже или еще что-то. Плюc, раз серваки AMP расположены все-таки в лос-Анджелесе а не Чикаго, а это другой конец страны, то тогда такая задержка исполнения может быть оправдана отчасти.. но работать то на таких условиях все равно смысла нет :) И что это за брокер такой вообще, который не может поставить сервера в колокацию с биржей

 
сервера у них все же находятся в чикаго.

whois 76.8.86.62
# start

NetRange:       76.8.86.56 - 76.8.86.63
CIDR:           76.8.86.56/29
NetName:        NET-SD-76-8-86-56-29
NetHandle:      NET-76-8-86-56-1
Parent:         SIDERA-IP-03 (NET-76-8-64-0-1)
NetType:        Reassigned
OriginAS:       AS46887
Customer:       AMP TRADING (C05689051)
RegDate:        2015-04-20
Updated:        2015-04-20
Comment:        AS46887 NOC 24x7 +1 845 458 7799
Ref:            https://whois.arin.net/rest/net/NET-76-8-86-56-1


CustName:       AMP TRADING
Address:        221 N LASALLE ST
Address:        FL 24
City:           CHICAGO
StateProv:      IL
PostalCode:     60601
Country:        US

traceroute 76.8.86.62
traceroute to 76.8.86.62 (76.8.86.62), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.10.1 (192.168.10.1)  12.093 ms  12.078 ms  12.063 ms
 2  * * *
 3  * * *
 4  62.141.106.100 (62.141.106.100)  24.519 ms  25.222 ms  25.921 ms
 5  mx01.Frankfurt.gldn.net (79.104.225.2)  82.150 ms mx01.Stockholm.gldn.net (79.104.225.38)  47.415 ms  49.387 ms
 6  xe-11-2-0-xcr1.skt.cw.net (166.63.220.125)  51.090 ms ae34-xcr1.fri.de.cw.net (195.89.97.209)  70.345 ms xe-1-3-0-xcr1.skt.cw.net (166.63.220.189)  31.038 ms
 7  ae10-xcr1.amt.cw.net (195.2.30.162)  74.298 ms ae2-xcr1.fix.cw.net (195.2.9.238)  75.992 ms ae10-xcr1.amt.cw.net (195.2.30.162)  78.035 ms
 8  ae10.fra23.ip4.gtt.net (141.136.102.201)  61.289 ms as3257-gw-amt.cw.net (195.2.22.30)  70.523 ms *
 9  et-10-1-0.chi12.ip4.gtt.net (141.136.105.194)  147.587 ms  151.849 ms  146.734 ms
10  sidera-gw.ip4.gtt.net (77.67.71.42)  147.287 ms  147.333 ms  155.499 ms
11  * * *

12  * * 76.8.86.62 (76.8.86.62)  158.824 ms

пометил красным в трасировке подключение в чикаго. трабла с CQG все же? ниндзю же вроде можно подключить к другому поставщику данных и прочекать скорость и качество исполнения.


в общем-то брокер тут не причем,судя по всему,,я про комиссии.

комиссия брокера.

комиссия биржи

прочекать самостоятельно можно тут

http://commissions.optimusfutures.com/calculate

Как вы узнали IP?

мне netstat этот выдает 172.16.221.97

 
может быть мне повезло?))
может быть мне повезло?))

Вот смотрите 2 активных соединения на vps всего - 1-е это я зашел, второе это терминал открыт и подключен к Access Server 1. Всё. Пинг до сервера терминала меньше 1 мс, т.е. сервер АМП и ВПС где-то рядом.

 

