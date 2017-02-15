Кто хотел Futures Trading? - страница 5
у меня как-то так
и на вашем скрине показаны 2 одинаковых ip,это ip самого вашего vps, он вам не показал внешний адрес для второго подключения
немного азиатской экзотики
https://www.nissan-sec.co.jp/english/corporate-information/news/2015/infen412715355918/
новость старая,баянистая, но в мт5 можно их сервер найти
ой,они странные (АМР). демо. отрицательный спред
демо это ж имитация? там любые лаги могут быть.
вы все не успокоитесь.. верите в лучшее..) демка там глючная, по ней не вариант смотреть
ну дык,предложите другой вариант. кто ж против? что-то я пока не вижу очередь из брокеров,желающих подключить мт5 к CQG
возможно,если колво подобных запросов будет больше,то лед тронется еще до второго пришествия Христа))