у меня как-то так


и на вашем скрине показаны 2 одинаковых ip,это ip самого вашего vps, он вам не показал внешний адрес для второго подключения
ivanivan_11:

да, я его и прочекал, но пинг хороший до AMP все равно терминал показывает. Так что.. значит у них просто такое исполнение, что печально
 

немного азиатской экзотики

https://www.nissan-sec.co.jp/english/corporate-information/news/2015/infen412715355918/

новость старая,баянистая, но в мт5 можно их сервер найти

Nissan Century Securities looking for MetaTrader5 beta version users [15/12/07] | Corporate Information - Nissan Securities
  • www.nissan-sec.co.jp
Nissan Century Securities Co., Ltd. (hereinafter “NCS”) is preparing to provide the “Server Connectivity Services” for MetaTrader5, a product of MetaQuotes Software Corp. Currently, we are offering the beta version of the product and to improve its quality and services, we are looking for Firms to work with us to develop and use the beta...
 

ой,они странные (АМР). демо. отрицательный спред


 
демо это ж имитация? там любые лаги могут быть. 
 
да все понятно,что демо,что подключили платформу только недавно. может еще детские болячки. но все равно ссыкотно так,а вдруг болячка на реале приключится. проблему-то они решали часов 6. может пока рабочий день в штатах не начался? только рынок-то работает не только,когда в штатах день.
вы все не успокоитесь..  верите в лучшее..) демка там глючная, по ней не вариант смотреть
 
ну дык,предложите другой вариант. кто ж против? что-то я пока не вижу очередь из брокеров,желающих подключить мт5 к CQG
а зачем им вообще это, у CQG есть своя платформа, зачем вам именно через mt
 
спросил у БКС, являясь официальным партнером CQG  и имея на руках МТ5, планируют ли подключать к МТ5 их котировки. сначала ответили,что таких планов нет. затем все же написали,что запрос для проработки создан.

возможно,если колво подобных запросов будет больше,то лед тронется еще до второго пришествия Христа))
