vps рядом с сервером AMP, в чикаго
Да? А у меня из дома 158 мс
2016.11.16 23:57:30.610 Trades '5268': accepted cancel order #45452 buy limit 1.00 EPZ6 at 2171.75
2016.11.16 23:57:30.453 Trades '5268': cancel order #45452 buy limit 1.00 EPZ6 at 2171.75
2016.11.16 23:57:21.061 Trades '5268': order #45452 buy limit 1.00 / 1.00 EPZ6 at market done in 158.773 ms
2016.11.16 23:57:21.060 Trades '5268': accepted buy limit 1.00 EPZ6 at 2171.75
Как так?
Вы пробовали демо или реал?
Можно очень подробно что и как Вы тестировали?
Как так?
дэмо чтоль?
Да, демо.Можно очень подробно что и как Вы тестировали?
ну открыл вкладочку пинга и журнал, реал CQG акк
А почему Вы уверены, что Access Server 1 находится в Чикаго?
Какой IP у Access Server 1?
какая разница в чем я уверен, пинг до сервера 0 ms, вы быстрее уже не сделаете. лос анджелес пингуется, не чикаго.. но какая разн
Большая разница, маленький пинг - это не значит маленькая скорость исполнения
Большое время исполнения, порядка 150 мс в колокации c AMP при пинге 0 мс, выставление лимитников 200 мс, большие проскальзывания, большая комиссия. на данный момент считаю что это помойка, как и сами AMP со своей супер неквалифицированной техподдержкой. Крайне не рекомендую заводить реальные деньги.
с мт5 и ниндзи CQG котировки примерно одинаковые, и время исполнения такое же, нет отличий.
Спасибо за информацию! у меня тоже пара вопросов найдется
пинг и время исполнения из дома на демо
00:11:47.317 Network '6795': authorized on AMPGlobalClearing-Demo-CQG through MetaTrader 5 Access Server (ping: 163.29 ms)
00:12:46.422 Trades '6795': order #45477 buy limit 1.00 / 1.00 EU6Z6 at market done in 165.058 ms
00:13:06.740 Trades '6795': modify #45477 buy limit 1.00 EU6Z6 -> price: 1.06910, sl: 0.00000, tp: 0.00000) done in 160.896 ms
00:21:01.633 Trades '6795': cancel #45477 buy limit 1.00 EU6Z6 at 1.06910 done in 289.738 ms
0:21:37.780 Trades '6795': order #45496 buy 1.00 / 1.00 EU6Z6 at 1.07005 done in 205.624 ms
Для арбитража,как у вас, время может ,конечно,быть великовато. Однако я пометил красным ваши слова - если в разных платформах время одинаковое, нет ли тогда проблемы с самим исполнением через CQG?!
что скользит? маркеты?
какие у вас претензии к их ТП? можете озвучить
называть помойкой одного из крупнейших,как я понимаю, фьючерсных брокеров как-то,по-моему,немного поспешно))
и чем вас комиссии не устраивают? они всяко меньше,чем на форе, и меньше,чем у некоторых фондовых брокеров на фьючи. на микро контракты комис меньше тика. всяко надежней всяких кухонь с непонятной регистрацией и регуляцией.
и остался вопрос - вы можете сравнить не цены,а объемы в ниндзе и мт5? а затем сравнить их с объемами с сме?