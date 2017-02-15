Кто хотел Futures Trading? - страница 3

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky:
vps рядом с сервером AMP, в чикаго

Да? А у меня из дома 158 мс 

2016.11.16 23:57:30.612 Trades  '5268': cancel #45452 buy limit 1.00 EPZ6 at 2171.75 done in 159.395 ms
2016.11.16 23:57:30.610 Trades  '5268': accepted cancel order #45452 buy limit 1.00 EPZ6 at 2171.75
2016.11.16 23:57:30.453 Trades  '5268': cancel order #45452 buy limit 1.00 EPZ6 at 2171.75
2016.11.16 23:57:21.061 Trades  '5268': order #45452 buy limit 1.00 / 1.00 EPZ6 at market done in 158.773 ms
2016.11.16 23:57:21.060 Trades  '5268': accepted buy limit 1.00 EPZ6 at 2171.75

 Как так? 

Вы пробовали демо или реал?

Можно очень подробно что и как Вы тестировали? 

[Удален]  
prostotrader:

Да? А у меня из дома 158 мс 

2016.11.16 23:57:30.612 Trades  '5268': cancel #45452 buy limit 1.00 EPZ6 at 2171.75 done in 159.395 ms
2016.11.16 23:57:30.610 Trades  '5268': accepted cancel order #45452 buy limit 1.00 EPZ6 at 2171.75
2016.11.16 23:57:30.453 Trades  '5268': cancel order #45452 buy limit 1.00 EPZ6 at 2171.75
2016.11.16 23:57:21.061 Trades  '5268': order #45452 buy limit 1.00 / 1.00 EPZ6 at market done in 158.773 ms
2016.11.16 23:57:21.060 Trades  '5268': accepted buy limit 1.00 EPZ6 at 2171.75

 

Как так? 

дэмо чтоль?
 
Maxim Dmitrievsky:
дэмо чтоль?

Да, демо.

Можно очень подробно что и как Вы тестировали? 
[Удален]  
prostotrader:

Да, демо.

Можно очень подробно что и как Вы тестировали? 

ну открыл вкладочку пинга и журнал, реал CQG акк 

 
Maxim Dmitrievsky:

ну открыл вкладочку пинга и журнал, реал CQG акк 

А почему Вы уверены, что Access Server 1 находится в Чикаго?

Какой IP у Access Server 1? 

[Удален]  
prostotrader:

А почему Вы уверены, что Access Server 1 находится в Чикаго?

Какой IP у Access Server 1? 

какая разница в чем я уверен, пинг до сервера 0 ms, вы быстрее уже не сделаете. лос анджелес пингуется, не чикаго.. но какая разн
 
Maxim Dmitrievsky:
какая разница в чем я уверен, пинг до сервера 0 ms, вы быстрее уже не сделаете. лос анджелес пингуется, не чикаго.. но какая разн
Большая разница, маленький пинг - это не значит маленькая скорость исполнения
[Удален]  
prostotrader:
Большая разница, маленький пинг - это не значит маленькая скорость исполнения
ой всё, я спать ) у них больше нет серверов для сравнения
 
Maxim Dmitrievsky:

Большое время исполнения, порядка 150 мс в колокации c AMP при пинге 0 мс, выставление лимитников 200 мс, большие проскальзывания, большая комиссия. на данный момент считаю что это помойка, как и сами AMP со своей супер неквалифицированной техподдержкой. Крайне не рекомендую заводить реальные деньги.

с мт5 и ниндзи CQG котировки примерно одинаковые, и время исполнения такое же, нет отличий.

Спасибо за информацию! у меня тоже пара вопросов найдется

пинг и время исполнения из дома на демо

00:11:47.317    Network    '6795': authorized on AMPGlobalClearing-Demo-CQG through MetaTrader 5 Access Server (ping: 163.29 ms)

00:12:46.422    Trades    '6795': order #45477 buy limit 1.00 / 1.00 EU6Z6 at market done in 165.058 ms

00:13:06.740    Trades    '6795': modify #45477 buy limit 1.00 EU6Z6 -> price: 1.06910, sl: 0.00000, tp: 0.00000) done in 160.896 ms

00:21:01.633    Trades    '6795': cancel #45477 buy limit 1.00 EU6Z6 at 1.06910 done in 289.738 ms

0:21:37.780    Trades    '6795': order #45496 buy 1.00 / 1.00 EU6Z6 at 1.07005 done in 205.624 ms

Для арбитража,как у вас, время может ,конечно,быть великовато. Однако я пометил красным ваши слова - если в разных платформах время одинаковое, нет ли тогда проблемы с самим исполнением через CQG?!

что скользит? маркеты?

какие у вас претензии к их ТП? можете озвучить

называть помойкой одного из крупнейших,как я понимаю, фьючерсных брокеров как-то,по-моему,немного поспешно))

и чем вас комиссии не устраивают? они всяко меньше,чем на форе, и меньше,чем у некоторых фондовых брокеров на фьючи. на микро контракты комис меньше тика. всяко надежней всяких кухонь с непонятной регистрацией и регуляцией.


и остался вопрос - вы можете сравнить не цены,а объемы в ниндзе и мт5? а затем сравнить их с объемами с сме?
 
Нецензурные выражения недопустимы. Пожалуйста, будьте в своих высказываниях более корректными.
123456
Новый комментарий