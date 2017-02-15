Кто хотел Futures Trading?

Тут оказывается демку на e-mini раздают http://www.ampfutures.com [узнал случайно, не реклама]
Futures Broker | AMP Futures | AMP Clearing
The next-generation platform for professional traders is here. Introducing TT. The TT platform is a new ultra-low-latency software-as-a-service (SaaS) that offers a streamlined trading experience for new and professional traders. MultiCharts Special Edition for FREE No Monthly Platform Fees! Free ATM Strategies & Chart Trader Free Pre-Built...
 
  1. Открыть счет
  2. AMPGlobalClearing-Live-CQG
  3. Новый реальный счет.
LIVE-счет в кармане, со стаканом и лентой. При этом в ленте есть B/S-сделки. Видимо, торговый сервер не обновляли давно.
 

скиньте название,как их найти через терминал.через сайт не хочется.

AMPGlobalClearing по такому названию ничего не находит,по вариациям тоже

 
Ссылка на терминал.
 

Тики: Фьючерс на фунт VS GBPUSD

 

 
Ссылка на терминал.

за ссылку спасибо. плодить 100500 терминалов не хочется.

кому лень, найти их можно, вбив в строку поиска брокеров global.

з.ы. что ж,будем считать,что поезд тронулся,и дальше начнут подключаться и остальные,а так же подключаться акции..а затем опционы..а затем,как кто-то хотел облигации. первый звонок есть.ура ура


з.з.ы еще комментарий - на демо лента сделок отключена. только стакан доступен

 
Какой фьючерс должен быть самым активным. А то даже по сравнению с форекс все вяло как-то.
 
Какой фьючерс должен быть самым активным. А то даже по сравнению с форекс все вяло как-то.
волатильным или ликвидным? самый ликвидный в мире - snp500
 
волатильным или ликвидным? самый ликвидный в мире - snp500
Что-то такого в сабже не нашел. Активный - сделок много и стакан бешеный.
 
Что-то такого в сабже не нашел. Активный - сделок много и стакан бешеный.
SPZ6 либо мини ESZ6 (лучше мини, объем по нему 1млн контрактов)
 
SPZ6 либо мини ESZ6 (лучше мини, объем по нему 1млн контрактов)
Нет таких там.
