Кто хотел Futures Trading?
Тут оказывается демку на e-mini раздают http://www.ampfutures.com [узнал случайно, не реклама]
LIVE-счет в кармане, со стаканом и лентой. При этом в ленте есть B/S-сделки. Видимо, торговый сервер не обновляли давно.
скиньте название,как их найти через терминал.через сайт не хочется.
AMPGlobalClearing по такому названию ничего не находит,по вариациям тоже
ivanivan_11:Ссылка на терминал.
скиньте название,как их найти через терминал.через сайт не хочется.
fxsaber:
за ссылку спасибо. плодить 100500 терминалов не хочется.
кому лень, найти их можно, вбив в строку поиска брокеров global.
з.ы. что ж,будем считать,что поезд тронулся,и дальше начнут подключаться и остальные,а так же подключаться акции..а затем опционы..а затем,как кто-то хотел облигации. первый звонок есть.ура ура
з.з.ы еще комментарий - на демо лента сделок отключена. только стакан доступен
Какой фьючерс должен быть самым активным. А то даже по сравнению с форекс все вяло как-то.
fxsaber:волатильным или ликвидным? самый ликвидный в мире - snp500
ivanivan_11:Что-то такого в сабже не нашел. Активный - сделок много и стакан бешеный.
fxsaber:SPZ6 либо мини ESZ6 (лучше мини, объем по нему 1млн контрактов)
ivanivan_11:Нет таких там.
