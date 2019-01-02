Расчет маржи уже открытых ордеров - страница 2
А я проверил, что тестирование на Н1 по ценам открытия показывает грааль, а по всем тикам сливает! Так как не моделируются минутки!
Значит советник написан для работы по тикам, без контроля появления нового бара, я же писал
Если стратегия заточена под цены открытия, например Н1 и советник работает с контролем появления нового бара...
Так я и написал о советнике с контролем открытия нового бара на Н1!
И в своих применяю открытие позиции на старшем ТФ с контролем нового бара , а всё остальное на открытии нового бара на М1. Если уберу контроль нового бара на М1, и тестировать на старшем ТФ на тиках, будет почти тот же результат, а на открытии нового бара на старшем ТФ может быть грааль, т.к. минутные тики, моделируемые на М1, отсутствуют!
Я вообще торгую по H4 или D1 (долгосрочка) ручками по многим инструментам и запускаю терминал раз или два в неделю, так что ни о каком советнике речи не идет. Иногда необходимо знать какая доля маржи приходится на тот или иной инструмент (например CADJPY) - для этого существуют скрипты. Про тестирование советников обсуждайте, пожалуйста, в другой теме, а здесь прошу излагать свои соображения по конкретной теме.
Всем Спасибо!
Изучи эту тему. Там в конце есть функция. Только проблема с фьючерсами.
Я делал так чтобы и фьючерсы считал корректно, но какие-то проблемы вылезли и я не закончил. Наверное можно решить эти проблемы, но появился платный заказ, а потом что-то стало не интересно.
Спасибо, посмотрю... но пока мне кажется там речь не совсем о том, что меня интересует.
вот
Вот здесь уже ближе к теме, приведу конкретный пример на основе выдержки из вашего файла (что-то не могу найти здесь тега цитирования):
Например, форекс залог по EUR/GBP рассчитывается с учетом стоимости евро по отношению к доллару, и если котировка составляет 1,3545 долларов за один евро, то для открытия сделки в один лот при кредитном плече 1:100 нам понадобится 1355,5 долларов
Так вот, все окей, если я рассчитываю маржу для ордера, который только собираюсь выставить в данном случае. Но если ордер выставлен месяц назад, а курс EURUSD уже давно не тот, что был на момент выставления ордера, как рассчитывать тогда? Я вот про этот момент, отсюда и дальнейшие сложности. Но даже если взять только этот момент, я ведь правильно понимаю, что точно определить маржу для такого ордера в USD, и так чтобы расчет совпадал с уже зафиксированным ранее расчетом терминала, невозможно?
И допустим у меня валюта депозита даже не доллар а вообще рубли, соответственно и расчет залога мне тоже нужен именно в рублях, и видимо тоже по курсам EURRUB месячной давности.
Спасибо, посмотрю... но пока мне кажется там речь не совсем о том, что меня интересует.
А вот это о том? Пересчитай калькулятором.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как получить программно "Процент маржи"
Alexey Viktorov, 2017.06.05 07:51
Ну я не понимаю что не так показывает. Вот открыл ещё 2 ордера по нефти где процент маржи =1 и размер контракта всего 1000, а не 100 000 как на валютах.
Вот что печатает
Вот снимок
почему-то показывает с точностью до копейки.
Так-что кроме слов выкладывай снимки...