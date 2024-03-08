Анализируй ТО. Анализируй ЭТО. ( Точка Отсчёта и Элементарная Точка Отсчёта ) - страница 7
месяц июль.
до окончания месяца 5 дней или одна неделя.
текущее состояние - паритет - 50\50 (+- 30 пунктов ход от центра)
предполагаемые события в зависимости от возможности применить метод.
метод пропорциональности свечи.
общий размер свечи месяца около 500 пунктов.
максимальный средний ход свечи дня 150 пунктов.
предположение: создание шпильки на месячном ТФ - возможно.
неделя до окончания месяца июля.
используя метод пропорциональности свечи и состояния на вышестоящем тф рассмотрим предположение о создании шпильки на вышестоящем ТФ. тогда неделя должна закрыться вверх на 250 пунктов. в этом случае мы придем к балансированию на месячном тф к моменту определения куда идти далее по месячному ТФ.
первое тестирование на недельном тф - попытка создания свечи размером в 90, 130, 230 пунктов. предполагаемый начальный ход вниз как продолжение проверки основных трендов.
дневной график. до окончания месяца июля 5 свечей.
завершение консолидации с возможным ходом.
