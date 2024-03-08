Анализируй ТО. Анализируй ЭТО. ( Точка Отсчёта и Элементарная Точка Отсчёта ) - страница 7

СИГНАЛ : ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ 
- твоя сила смехотворна по сравнению с моей...
- зато паучёк видел больше фильмов...
- спасибо за три болта, дядя руди
Может быть у кого-то остались архивы этой ветки :  https://forum.mql4.com/ru/37270 ?
Вопрос, конечно, к тем, кто был в то время на форуме. Вопрос, конечно, без особой надежны, но за любую, даже частичную, помощь в поисках, заранее благодарю. 
Исторические события потери ветки - ветка не прошла контроль при переезде со старого(mql4.com) форума на новый (mql5.com).
Возможно, сохранились копии (очень мало надежды) на момент переезда у администрации форума. Еще раз, спасибо, за участие. 
месяц июль. 

до окончания месяца 5 дней или одна неделя.

текущее состояние - паритет - 50\50 (+- 30 пунктов ход от центра)

предполагаемые события в зависимости от возможности применить метод. 

метод пропорциональности свечи. 

общий размер свечи месяца около 500 пунктов. 

максимальный средний ход свечи дня 150 пунктов.

предположение: создание шпильки на месячном ТФ - возможно. 


 

неделя до окончания месяца июля. 

используя метод пропорциональности свечи и состояния на вышестоящем тф рассмотрим предположение о создании шпильки на вышестоящем ТФ. тогда неделя должна закрыться вверх на 250 пунктов. в этом случае мы придем к балансированию на месячном тф к моменту определения куда идти далее по месячному ТФ. 

первое тестирование на недельном тф - попытка создания свечи размером в 90, 130, 230 пунктов. предполагаемый начальный ход вниз как продолжение проверки основных трендов.


 

дневной график. до окончания месяца июля 5 свечей. 

завершение консолидации с возможным ходом. 


 

DDFedor #:

Наклонки поменяй на горизонтальные уровни и все заиграет красками, просто поверь;)
 

По мотивам в ветке : https://www.mql5.com/ru/forum/430140 
Если высказать предположение об одной и той же природе создания графиков на месячном и тиковом графика, если предподожить по-периодную передачу информации о тренде, если иметь эту формулу переходов с ТФ на ТФ, то пределом будет доступная вычислительная мощьность. Вычислительные мощности тиковых величин несопоставимы с обычным компьютером, но имея пути расчетов ( "формулу" ), получить профит по своим возможностям (обычных ТФ) возможно. 
Периоды годовых графиков работают по тем же принципам. поэтому для работы на любых ТФ достаточно разобраться как механиз работает в принципе, для того, чтобы перенести ( спроецировать ) работу на любой (тиковый или годовой) ТФ.
Если рассмотреть принципы профессиональной работы бухгалтера и автомеханика, очистив язык от специфических терминов и заменив их общими, мы получим единые требования профессионализма в работе. И это происходит в любой сфере ( деятельности ). Традиционные особенности, вносят ньюансы,  но сути это не меняет. 

Где искать секундные или более мелкие котировки? - Вам нужно много информации для своего развлечения. Не забудьте обобщить Ваш ответ с помощью микросекундных свечей.
  • 2022.08.06
  • www.mql5.com
в чем Вы видите ПОЛЬЗУ от микроскопических периодов по времени. Сглаживания котировок плагином в терминале сервера ДЦ. В таймере или самому на каждом тике время контролить и формировать свечи. за десяток лет можно найти обсуждения на форуме полезности таких свечей
