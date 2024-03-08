Анализируй ТО. Анализируй ЭТО. ( Точка Отсчёта и Элементарная Точка Отсчёта ) - страница 12

... дизайнер воспоминаний ... 




...свинец в золото, обычное в искусство... 


 



...результат  совмещения пропорций свечей различных таймфремов... 


https://www.mql5.com/ru/forum/438727/page11  


Разговор с искусственным интеллектом (ИИ) о форексе.
  • 2022.12.30
  • www.mql5.com
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ Ты кто? - Я Assistant, большая языковая модель...
 


//


... двенадцатичасовая свеча оттянула свой хвост, чтобы зацепиться вторым за край... 


...или "сколько раз закрывается 12-часовая свеча"...  


//


 

Заметка на ветку :  https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2901#comment_44375004 




... sweetwater station ... 



Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля
  • 2023.01.13
  • www.mql5.com
Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики...
 


ТЕОРЕМА ЗЕРО. 


https://www.mql5.com/ru/forum/441019/page10


... космос ближе, чем кажется ... 


   

AI 2023. Встречайте ChatGPT.
  • 2023.02.04
  • www.mql5.com
В этой теме предлагаю обсудить шумное, возможно преждевременно раздутое, но без сомнения знаковое событие в области IT технологий...
 

 

 ... кроличья нора ... 

 

https://www.mql5.com/ru/forum/443190/page3 

 

- что дальше...                                            

               - не знаю... так далеко мы никогда не заходили... 

 

 

   

 ... если он монстр - пусть напугает эсмиральду ...    

       

 

  

ИСЧЕЗНУВШАЯ.    

  

 

 

... вдохновение генной инженерии ... 

 

 . . .  


 - это же невидимые рыбы! 

- так не бывает.                  

           - бывает, только не все верят ... 

     
 

  

  

 

  

   . . . 

- значит, все это раскрыли не вы ...                                                             

                                         - нет...  я скоро ухожу на пенсию, и когда она позвонит, кто-то будет должен поднять трубку ... 

  . . .

  

  

 

  

 

 

 

 ... мандельброт, перельман ...  

 

 

 

 ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО.  

  

 

  

  

  // Обычную телепатию я не считаю экстрасенсорной способностью. Этого добра тут навалом. :)  (с) MetaDriver




https://www.mql5.com/ru/forum/134573/page12#comment_3417684   

  

ТА или то, о чем вы не знаете. - Задачи бывают аналитическими и синтетическими
  • 2011.07.14
  • www.mql5.com
как будут пересекаться ценой эти линии зависит мой последующий анализ ситуации. результат которого будет определять размещение следующей порции таких же линий. Прогноз вы сделали раньше - как цена взаимодействует с линиями
