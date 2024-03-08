Анализируй ТО. Анализируй ЭТО. ( Точка Отсчёта и Элементарная Точка Отсчёта ) - страница 12
... дизайнер воспоминаний ...
...свинец в золото, обычное в искусство...
...результат совмещения пропорций свечей различных таймфремов...
https://www.mql5.com/ru/forum/438727/page11
... двенадцатичасовая свеча оттянула свой хвост, чтобы зацепиться вторым за край...
...или "сколько раз закрывается 12-часовая свеча"...
Заметка на ветку : https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2901#comment_44375004
... sweetwater station ...
ТЕОРЕМА ЗЕРО.
https://www.mql5.com/ru/forum/441019/page10
... космос ближе, чем кажется ...
... кроличья нора ...
https://www.mql5.com/ru/forum/443190/page3
- что дальше...
- не знаю... так далеко мы никогда не заходили...
... если он монстр - пусть напугает эсмиральду ...
ИСЧЕЗНУВШАЯ.
... вдохновение генной инженерии ...
. . .
- это же невидимые рыбы!
- так не бывает.
- бывает, только не все верят ...
. . .
- значит, все это раскрыли не вы ...
- нет... я скоро ухожу на пенсию, и когда она позвонит, кто-то будет должен поднять трубку ...
. . .
... мандельброт, перельман ...
ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО.
// Обычную телепатию я не считаю экстрасенсорной способностью. Этого добра тут навалом. :) (с) MetaDriver
https://www.mql5.com/ru/forum/134573/page12#comment_3417684