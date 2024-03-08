Анализируй ТО. Анализируй ЭТО. ( Точка Отсчёта и Элементарная Точка Отсчёта ) - страница 8

DDFedor #:

Если рассмотреть принципы профессиональной работы бухгалтера и автомеханика, очистив язык от специфических терминов и заменив их общими, мы получим единые требования профессионализма в работе.


Ну и каковы эти "единые требования"?

 
PapaYozh #:


Ну и каковы эти "единые требования"?

Неизменно превосходный результат.

 
DDFedor:
Чем же отличаются "точка отсчёта" и "элементарная точка отсчёта"? Как точка от одного и того же карандаша на картах одной и той же местности различных масштабов будет покрывать различные площади, так и "точка отсчёта" на более высоком ТФ разложенная в "элементарность" на более низком ТФ примет "расширенную" форму, так и одна и таже прямая на более высоком ТФ, разложенная в "элементарность" ("элементарная прямая") НА ВСЕХ БОЛЕЕ НИЗКИХ ТФ, уже не будет иметь "единичную прямую". Таким образом, различные люди, работающие на одном и том же участке на различных ТФ видят (определяют, характиризуют) различную картину происходящих действий. Чем может помочь "анализ точки отсчёта"? Если на более высоком ТФ видно лишь что "состояние не изменилось", то на более низком ТФ, с течением времени, уже будет виден характер поведения и состояние вокруг "элементарной прямой"(в частности, к примеру): пробита ли ("расширенная") "элементарная прямая" в "элементарной точке"...
Я извиняюсь, но Вы говорите какую-то белеберду. Какие точки, какие карандаши? На мелком таймфрейме - тильт, на него вообще не нужно смотреть- Вы там ничего не поймёте. Цена скачет туда сюда на мелком таймфрейме, и невозможно делать какие-то выводы исходя из этого
 

