Анализируй ТО. Анализируй ЭТО. ( Точка Отсчёта и Элементарная Точка Отсчёта ) - страница 11

Новый комментарий
 
...я даю тебе силу, я даю тебе власть... 




   ... следи за собой - будь осторожен ...


 
Metaquotes. Главное. Стандартное. Не стандартное. Свое,  чужое. На одной странице. Для Ctrl - F . 

MetaQuotes
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 

...                                                                                         

- на одного надавишь - он потек...                                   

- на другого надавишь - он только крепче становится...








... мгновения, мгновения, мгновения... 
 

МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ : КОРОБКА С КАРАНДАШАМИ



 ...                                                
- ты будешь жить, константин... 
 
DDFedor #:

...

Любые линии будут показывать закономерности зачем усложнять наклонными есть еще сетка фибо пользуйтесь и не мучайтесь с черчением уровни  мюрея есть еще

Файлы:
s1_3537tf_1.jpg  95 kb
 


Публикации пользователя   :  Automated-Trading


https://www.mql5.com/ru/users/automated-trading/publications  для поиска по странице по Сtrl - F. 



Automated-Trading
Automated-Trading
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 


Заметка на ветку  :  https://www.mql5.com/ru/forum/434932#comment_42791644   

 

 Не важно, закроется ли бар ровно в предыдущий длинный бар. Важна попытка. И попытка удачна. 


Рабочий интервал после затухания цены
Рабочий интервал после затухания цены
  • 2022.10.20
  • www.mql5.com
Всем привет...
 



... орешек знаний тверд, но все же мы не привыкли отступать...

 

https://www.youtube.com/shorts/5m298WX3IHs   

  

  


...здесь не каждый рискнет одолеть вертикаль по-над пропастью в снежную замять... 

 

   





 


...и ходит он всегда зигзагом, иначе лень-лень...




ЗИГЗАГ  УДАЧИ




ZigZag всему голова (Часть I): Разработка базового класса индикатора
ZigZag всему голова (Часть I): Разработка базового класса индикатора
  • www.mql5.com
Многие исследователи не уделяют должного внимания определению характера поведения цены. При этом используются сложные методы, которые очень часто являются просто «чёрными ящиками», такие как: машинное обучение или нейронные сети. В таких случаях самым важным является такой — «Какие данные подать на вход для обучения той или иной модели?»
 
Здравствуйте дорогие братья и сёстры !

Мне очень нужно ваши помошь !
Я буду очень благодарен за ваши помошь!

Мне очень нужна формула индикатор ZigZag для EXEL!
Долго попробовал разные расчеты и способы, но не мог понять формулу расчета или механизм работы обычный индикатор зигзаг (Indicator Zigzag)!

Я не програмисть по-этому не мог понять как расчитается формула indicator ZigZag в MetaEditor !

Я прочитал все сайты и форумы о зигзаге, не мог найти!

Пожалуйста, объясните как это ЗигЗаг расчитаетсья ?
Файлы:
IMG_20221214_031805.png  110 kb
1...45678910111213141516
Новый комментарий