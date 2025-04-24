Эконометрика: зачем нужна коинтеграция - страница 28
...всё понятно, а дальше я так и не понял, как получить коэффициент. Например:
Таким образом, мы приходим к следующей модели корректировки ошибок (ECM-модели):
dY1 = -a1*S + lagged(dY1, dY2)
dY2 = -a2*S + lagged(dY1, dY2)
Откуда взялись две переменные a1 и a2 я так и не понял. И что означает lagged(dY1, dY2) - тоже. ))
Для двух временных рядов x(t), y(t) вектор коинтеграции находится очень просто. Оцениваете любым методом парную линейную регрессию y(t)=a+b*x(t)+N(0, sigma). Тогда вектор коинтеграции равен [-b; 1], его скалярное умножение на вектор [x(t), y(t)] дает стационарный процесс вида N(a, sigma), в вашей ECM модели он обозначен как S.
Обратите внимание, что если поменять местами процессы х и у, вектор коинтеграции получится другой. Тут есть два решения - использовать ортогональный МНК или выбирать ту регрессию, у которой дисперсия остатков больше (чисто из трейдерских соображений, т.к.такой процесс проще торговать).
ECM-model - другой способ записи соотношения коинтеграции. Коэффициенты a1, a2 отражают влияние отклонения S от своего среднего на последующие приращения процессов x(t), y(t). Расписывать всё не буду, ибо долго. Кажется в учебнике Елисеевой по эконометрике было подробное объяснение.
В этой ветке торгующих нЭту,тут тока теоретики-математики,занимающиеся откровенной к-ей))
Извольте не флудить, раз уж уровень интеллекта не позволяет вам заработать при помощи обсуждаемых методов. И насчет торгующих вы ошиблись.
Спасибо. Но я бы хотел в MT5 проводить тесты на коинтеграцию. Мне пока больше ничего не нужно. Никаких я особых надежд не питаю. Для меня это просто инструмент для исследований.
Ваша точка зрения широко распространена на этом (и не только на этом) форуме. Вольно или невольно у людей проводится аналогия между ТА и эконометрикой: в ТА можно взять несколько индикаторов и построить ТС. По аналогии в эконометрике: возьмем несколько методов и построим ТС. К сожалению, эконометрика - это набор большого количества взаимосвязанных инструментов + понимание применимости этих инструментов + опыт применения этих инструментов.
На Вашем примере. Если Вы вычислите вектор коинтеграции, как Вам подсказали, то обязателен ответ на вопрос: а будет ли остаток от регрессии стационарным? Кроме этого важно посмотреть не только на величину коэффициентов в векторе, но и посмотреть на информацию, которая будет сопровождать примененный МНК.......
Предложенный Вам алгоритм - это вершина айсберга и очень важно иметь полный набор инструментов, готовых инструментов, для их применения по мере необходимости. В этом смысле Матлаб не очень подходит, так как это не пакет статистики, и надо очень хорошо понимать значение полученных результатов на каждом шаге и принимать решение о необходимости дальнейших шагов.
Спасибо. Попробую разобраться.
faa1947:...
Поэтому я написал "...пока мне больше ничего не нужно". Но по мере необходимости я конечно же буду расширять свой инструментарий. Спасибо.
Эх, классные ветки раньше были! Извиняюсь за некропостинг, но нужно дополнить.
1. Удивительно, как автору пытаются объяснить, что дентрендировать ряды нельзя. Но автор этого не понимает и продолжает находить псевдокоинтегрированные ряды, ошибаясь из-за этого раз за разом. Коль так было бы просто, то любая кросс-пара forex была бы коинтегрированной, но мы то видим что это не так. И никакой коинтеграции между индексом доллара и EURUSD нет, а у автора она аж 99.65%. Если бы была коинтеграция то все бы уже давно перешли на торговлю спредом между фьючерсом индекса на доллар и EURUSD.
2. Коинтегрированные пары это распространенный, а не редкий тип активов. Это не мифический единорог. Таких инструментов полно. Самый простой пример коинтегрированного ряда, это спред между датированным фьючерсом и его спотом. Помимо всех свойств коинтегрированного ряда такой спред обладает еще одним замечательным свойством: гарантированной сходимостью к нулю к моменту экспирации датированного фьючерса.
3. Само по себе построение коинтегрированного ряда который можно торговать, не означает возможности извлечения прибыли из такого спреда. Простейший пример смотри на картинке ниже:
Допустим у нас есть коинтегрированный спред спот-фьючерс в красной рамке BTC-USD-BTC-USD-251226 величиной -4.49% Мы знаем, что он гарантировано сойдется к нулю в момент экспирации 26.12.2025, купив его сейчас (24.04.2025) мы заработаем 4.49% или 6.45% в годовом исчислении. И что нам это дает? Да ничего, потому что для покупки BTC-USD потребуется его займ, а он будет стоить столько же или даже больше, чем текущий спред. Без займа доходность будет 6.45% годовых на капитал. Возможно для кого-то это тоже не плохо, только для такой доходности не надо городить всю эту машинерию со спредами, а достаточно просто сдать свой биток в loan и получать свою копеечку каждый день небольшими частями, чем пересиживать возможные расхождения спреда до его экспирации.
4. Есть четкое понятие коинтеграции. Хорошо его дал аnonymouse: "Процессы называют коинтегрированными, если существует их линейная комбинация такая, что её порядок интегрированности меньше, чем у исходных процессов". Т.е. если цена это I(1), то приращение цены это I(0). И нам нужно найти два инструмента I(1) разница которых даст I(0). И вот тут начинается натягивание совы на глобус. Потому что строго говоря даже у явно коинтегрированных рядов вроде спота и его фьючерса, разница не совсем I(0). Она вполне себе обладает трендом а зачастую подолгу застревает на одном высоком уровне. На практике это все убытки, пусть в основном и бумажные но убытки. Вот купите вы спред по -4.49, а потом он вдруг пойдет на -6% и застрянет там месяца на три. А у вас позиция на несколько миллионов долларов. И знание о том что он через полгода-год вернется к нулю конечно вас согреет но не сильно. А был бы это чистый классический процесс I(0), вы бы просто отклонения как классические арбитражники торговали по 100 000 раз в день и все ОК было бы.