заработать на рынке можно, с ДЦ нельзя, а вот с брокером и на рынке (нормальном рынке) можно. Ключевая фраза не через МТ4/5. Не тратьте зря время и деньги...


Спасибо за участие. Но я не могу понять, как терминал может играть ключевую роль? А на счёт получиться-неполучиться, я глубоко убеждён что только практика покажет... Представляете чтобы было если все бы познавали мир через советы соседа? :)
 
Опыт сын ошибок трудных. с вами делаться опытом. Можно конечно учиться и на своих ошибках, но ... тут есть подводные камни именно с терминалом и сервером. Просто поймите (исходите из худшего варианта,с вами играют краплеными картами, все козыри не у вас) меньше будет разочарование...ну допустим вот такой подводный камень. о нем мало говорят но он есть. Ваш ордер могут принять к исполнению и 3 минуты не исполнять (подождать посмотреть) и исполнить по той цене которая выгодна ДЦ (поймите не вам а ДЦ) и задним числом подправить историю котировок и это отложенный ордер (вот пример тут лежит на форуме https://www.mql5.com/ru/forum/133281 ).

С рыночным еще лучше ((( могут просто реквотить и не принимать ваше распоряжение. Тут где то в ветке юмор видео было, как трейдер вошол на новостях, а ему не дают ни стоп поставить ни выйти из сделки...очень познавательное видео...главное четко видно, что со счетом трейдэра происходит... и претензию предъявить некому, ибо первым пунктов у всех ДЦ записано, что чужие котировки им не указ,у них свои собственные...и реквоты могут быть на быстром рынке...

 
1. Публикуются они с задержкой"

Ну опять же, это полностью зависит от поставщика новостей, есть и по 100K в месяц, подписки. Есть и по-проще... к примеру я хочу использовать Dow Jones Newswires... посмотрим что из этого выйдет:)

Просто подумайте, почему компании, продающие быструю доставку новостей, не торгуют на них сами.
 
Но я не могу понять, как терминал может играть ключевую роль?

Дело не столько в терминале, сколько в области его применения. МТ4 используют мелкие оффшорные конторки, он удобен, раскручен и доступен.

Я не буду утверждать, что крупные брокеры считают МТ неподходящей платформой (хотя, встречал и такой случай), но знаю точно, что возможностей для организации "кухни" у серверной части МТ более чем достаточно.

Это скользкая тема, разработчики не поощряют ее обсуждение (тем более, здесь), так что пост могут удалить. Но мысль, я надеюсь, донести удалось.

 

"....К примеру, GBP Manufacturing PMI, выходит в первый рабочий день месяца. Влияние: если актуальная цифра больше прогноза, то хорошо для валюты.

Зелёные точки - Актуальная цифра.

Синие точки - Прогноз.

Столбики - величина отклонения актуальной цифры от прогноза, в ту или иную "сторону".

Далее фрагменты минутных графиков, по датам, синей стрелочкой отмечена свеча на которой вышла новость, шкала справа это размер движения в пунктах, где 0 это open свечи на который вышла новость...."


Ребята подскажите адрес новостного ресурса, откуда автор ветки взял картинку.

 
Ребята подскажите адрес новостного ресурса, откуда автор ветки взял картинку.

Может отсюда?

да, оно.  

отображаемая информация так и напрашивается сделать крутой новостной индикатор. интересно было бы посмотреть на корреляцию гистограмм актуальных данных к прогнозным, по всем важным новостям валюты к ценовому графику старших ТФ. 

хоть одним глазком.
 
Тогда я приглашаю вас в эту тему. Я как раз не знаю что выдрать из полученной информации кроме важности новостей.

