Нужен программист. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
заработать на рынке можно, с ДЦ нельзя, а вот с брокером и на рынке (нормальном рынке) можно. Ключевая фраза не через МТ4/5. Не тратьте зря время и деньги...
Спасибо за участие. Но я не могу понять, как терминал может играть ключевую роль? А на счёт получиться-неполучиться, я глубоко убеждён что только практика покажет... Представляете чтобы было если все бы познавали мир через советы соседа? :)
Спасибо за участие. Но я не могу понять, как терминал может играть ключевую роль? А на счёт получиться-неполучиться, я глубоко убеждён что только практика покажет... Представляете чтобы было если все бы познавали мир через советы соседа? :)
Опыт сын ошибок трудных. с вами делаться опытом. Можно конечно учиться и на своих ошибках, но ... тут есть подводные камни именно с терминалом и сервером. Просто поймите (исходите из худшего варианта,с вами играют краплеными картами, все козыри не у вас) меньше будет разочарование...ну допустим вот такой подводный камень. о нем мало говорят но он есть. Ваш ордер могут принять к исполнению и 3 минуты не исполнять (подождать посмотреть) и исполнить по той цене которая выгодна ДЦ (поймите не вам а ДЦ) и задним числом подправить историю котировок и это отложенный ордер (вот пример тут лежит на форуме https://www.mql5.com/ru/forum/133281 ).
С рыночным еще лучше ((( могут просто реквотить и не принимать ваше распоряжение. Тут где то в ветке юмор видео было, как трейдер вошол на новостях, а ему не дают ни стоп поставить ни выйти из сделки...очень познавательное видео...главное четко видно, что со счетом трейдэра происходит... и претензию предъявить некому, ибо первым пунктов у всех ДЦ записано, что чужие котировки им не указ,у них свои собственные...и реквоты могут быть на быстром рынке...
1. Публикуются они с задержкой"
Ну опять же, это полностью зависит от поставщика новостей, есть и по 100K в месяц, подписки. Есть и по-проще... к примеру я хочу использовать Dow Jones Newswires... посмотрим что из этого выйдет:)
Но я не могу понять, как терминал может играть ключевую роль?
Дело не столько в терминале, сколько в области его применения. МТ4 используют мелкие оффшорные конторки, он удобен, раскручен и доступен.
Я не буду утверждать, что крупные брокеры считают МТ неподходящей платформой (хотя, встречал и такой случай), но знаю точно, что возможностей для организации "кухни" у серверной части МТ более чем достаточно.
Это скользкая тема, разработчики не поощряют ее обсуждение (тем более, здесь), так что пост могут удалить. Но мысль, я надеюсь, донести удалось.
"....К примеру, GBP Manufacturing PMI, выходит в первый рабочий день месяца. Влияние: если актуальная цифра больше прогноза, то хорошо для валюты.
Зелёные точки - Актуальная цифра.
Синие точки - Прогноз.
Столбики - величина отклонения актуальной цифры от прогноза, в ту или иную "сторону".
Далее фрагменты минутных графиков, по датам, синей стрелочкой отмечена свеча на которой вышла новость, шкала справа это размер движения в пунктах, где 0 это open свечи на который вышла новость...."
Ребята подскажите адрес новостного ресурса, откуда автор ветки взял картинку.
"....К примеру, GBP Manufacturing PMI, выходит в первый рабочий день месяца. Влияние: если актуальная цифра больше прогноза, то хорошо для валюты.
Зелёные точки - Актуальная цифра.
Синие точки - Прогноз.
Столбики - величина отклонения актуальной цифры от прогноза, в ту или иную "сторону".
Далее фрагменты минутных графиков, по датам, синей стрелочкой отмечена свеча на которой вышла новость, шкала справа это размер движения в пунктах, где 0 это open свечи на который вышла новость...."
Ребята подскажите адрес новостного ресурса, откуда автор ветки взял картинку.
Может отсюда?
да, оно.
отображаемая информация так и напрашивается сделать крутой новостной индикатор. интересно было бы посмотреть на корреляцию гистограмм актуальных данных к прогнозным, по всем важным новостям валюты к ценовому графику старших ТФ.хоть одним глазком.
да, оно.
отображаемая информация так и напрашивается сделать крутой новостной индикатор. интересно было бы посмотреть на корреляцию гистограмм актуальных данных к прогнозным, по всем важным новостям валюты к ценовому графику старших ТФ.хоть одним глазком.
Тогда я приглашаю вас в эту тему. Я как раз не знаю что выдрать из полученной информации кроме важности новостей.