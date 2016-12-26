Удивительный фильтр. - страница 7

Спасибо, с праздничком.

А на основную пару евродолл настройки мона, спасибо. 

 
Индикатор следует использовать исключительно на товарно-сырьевом рынке. На форексе - сезонные тенденции практически не исполняются.
 
Спасибо, Евгений! Вы и на пятёре  выкладывали   индикатор  по торговле спредами, даже уже на Пантеоне засветились...

Сразу виден настоящий программист - код оперативно изготовили и выложили на рассмотрение в студию.  (что-что, а с файловыми операциями работать умеете :-))

Благодарю. Занимаемся дальше...

П.С. Пишу/правлю эксперта по торговле спредами на мкл4, проверяю сработку торговых критериев на микро-реале...

Далее, уже на мкл5, благодаря выложенному  Вами индикатору теперь есть прямая возможность всё завернуть на мкл5, пооптить, да потестить и ВПЕРЁД!!! 

 
В пятерке я немного разочаровался. Я не нашел ни одного ДЦ, который бы позволял торговать фьючерсами в МТ5. Да и котировки чужие в него не подгрузишь (например с сайта quandl.com) для глубокого анализа истории. Поэтому смысла программировать на mql5 я пока не вижу. Разлюбил я форекс, полюбил бобы соевые, да нефть с мясом :) они меньше зависят от политики государств, чем валюты и больше поддаются сезонным прогнозам.
 
Кстати, о бобах: http://www.profi-forex.org/birzhi/futures/prochie-tovary/entry1008149066.html
 
И как реагировать на эту новость? Сезонные тенденции не будут сохранены? Как это повлияет, скажем, на спред соевой муки против соевого масла?
 

Полезная тема приостановилась. А зря...

Вот сейчас у меня есть скрин англоязычных  сезонных рекомендаций.

 

Можно купить австралийца до 3 января. Все такие покупки с 23 декабря по 3 января за последние 15 лет были прибыльными! В среднем - 1289 долларов на лот! Интересно, что сейчас Ауди  (см. график) как раз на минимуме и есть хор. возможность закупиться по выгодной цене!  

Тоже самое AUDCHF -  но здесь покупки по сезонности предполагаются с 28 декабря по 18 февраля. За последние 15 лет таких прибыльных входов было четырнадцать!

Ну и еще один вход - покупка нефти ЛайтСвит (CL)  С 30 января. Долгосрочная. Либо поработать краткосрочными входами, дожитаясь откатов вниз.

Какие еще имеются  такие же входы, - кто знает - выкладывайте в тему?

График AUDUSD, H1, 2016.12.23 06:25 UTC, InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Еще один интересный парный вход. Товарный межрыночный спред пшеница-кукуруза!

С  27-28 декабря - хорошая возможность продажи спреда: ZWH7 - ZCH7 = 1^1. Ниже - график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летних) тенденций спреда:

 

Под графиком приведена статистика многолетних продаж ZW-ZC.  За последние тринадцать лет прибыльными были двенадцать таких парных  входов! Причем, пять из них - с нулевой абсолютной просадкой (колонка Abc_DD)! Синей ценовой линий отображена прошлогодняя отработка. Процент прибыльных входов (+12/-1) и среднестатистическия прибыль по шкале зерновых 21.77 ( $12.5 *88 тиков   на контракт (лот) спреда) делают продажу спреда ZW-ZC оч. привлекательной!

Удачи всем! 

