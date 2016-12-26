Удивительный фильтр. - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо, с праздничком.
А на основную пару евродолл настройки мона, спасибо.
Индикатор следует использовать исключительно на товарно-сырьевом рынке. На форексе - сезонные тенденции практически не исполняются.
Спасибо, Евгений! Вы и на пятёре выкладывали индикатор по торговле спредами, даже уже на Пантеоне засветились...
Сразу виден настоящий программист - код оперативно изготовили и выложили на рассмотрение в студию. (что-что, а с файловыми операциями работать умеете :-))
Благодарю. Занимаемся дальше...
П.С. Пишу/правлю эксперта по торговле спредами на мкл4, проверяю сработку торговых критериев на микро-реале...
Далее, уже на мкл5, благодаря выложенному Вами индикатору теперь есть прямая возможность всё завернуть на мкл5, пооптить, да потестить и ВПЕРЁД!!!
....Разлюбил я форекс, полюбил бобы соевые, .....
Полезная тема приостановилась. А зря...
Вот сейчас у меня есть скрин англоязычных сезонных рекомендаций.
Можно купить австралийца до 3 января. Все такие покупки с 23 декабря по 3 января за последние 15 лет были прибыльными! В среднем - 1289 долларов на лот! Интересно, что сейчас Ауди (см. график) как раз на минимуме и есть хор. возможность закупиться по выгодной цене!
Тоже самое AUDCHF - но здесь покупки по сезонности предполагаются с 28 декабря по 18 февраля. За последние 15 лет таких прибыльных входов было четырнадцать!
Ну и еще один вход - покупка нефти ЛайтСвит (CL) С 30 января. Долгосрочная. Либо поработать краткосрочными входами, дожитаясь откатов вниз.
Какие еще имеются такие же входы, - кто знает - выкладывайте в тему?
Rolli:Полезная тема приостановилась. А зря...
Вот сейчас у меня есть скрин англоязычных сезонных рекомендаций.
Какие еще имеются такие же входы, - кто знает - выкладывайте в тему?
Еще один интересный парный вход. Товарный межрыночный спред пшеница-кукуруза!
С 27-28 декабря - хорошая возможность продажи спреда: ZWH7 - ZCH7 = 1^1. Ниже - график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-ти летних) тенденций спреда:
Под графиком приведена статистика многолетних продаж ZW-ZC. За последние тринадцать лет прибыльными были двенадцать таких парных входов! Причем, пять из них - с нулевой абсолютной просадкой (колонка Abc_DD)! Синей ценовой линий отображена прошлогодняя отработка. Процент прибыльных входов (+12/-1) и среднестатистическия прибыль по шкале зерновых 21.77 ( $12.5 *88 тиков на контракт (лот) спреда) делают продажу спреда ZW-ZC оч. привлекательной!
Удачи всем!