Курсы кроссов: как же они образуются? - страница 14
Каков Ваш план действий, если в одном ДЦ Вам откроют ордер, а в другом нет (или на 5 секунд позже - во второй попытке после реквоты скажем), а цена за это время пройдёт пунктов 30?
На этот и ему подобные казусы я пробовал много вариантов. Пока, ни один из них меня не устроил. Но варианты есть, например долиться по какой нибудь из позиций,так,что бы компенсировать.
Открывать в определённой последовательности. Открывать не по одной позиции,а по 2-4 . Ну и т.д.
Самое главное при работе по этой тактике нужны ДЦ которые работают с минимумом реквотов и задержек.
Читал ваши прения на форуме ДЦ, очень интересно . Я с одним ДЦ тоже так разбирался. Началось с какой то мелкой сошки(служащий). У него видимо, наработанные фразы и претензии . Ну типа у вас советник не правильно работает,давайте посмотрим процесс открытия. Я ему код. Потом у вас связь плохая, я ему пинг. Потом появился какой то более старший менеджер и по свече решил,что я на новостях открыться хотел. Я ему в ответ тиковый график самодельный. В общем, я ничего не просил и не требовал,а просто хотел поинтересоваться почему я подряд получил 3 реквота при отсутствии всяких бросков. Итог один, я деньги вывел и больше с ними дел не имею. С подобными ДЦ такой стиль работы явно не пройдёт. По моим наблюдениям самые лучшие результаты на микро счетах,видимо из за того,что за ними не так сильно наблюдают и работают они в автомате.
У меня вопрос к вам такой. А вы не пробовали сложный арбитраж сразу 3-х ДЦ .
Типа SELL_EURGBP(ДЦ1) - BUY_EURUSD(ДЦ2) - SELL_GBPUSD(ДЦ3) Это немного сложнее,но более результативно особенно на редких парах.
У меня только одно мнение - всё это херня, больше не нужно тратить на это время...
всем привет, в MT5 при тестировании советника на кроссах, загружается история по парам, которые его образуют.
Вот реальный пример
Вот что пишет в журнале
Получается что терминал не закачивает историю по кроссу, а сам формирует котировки, на основе двух пар.