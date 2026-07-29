NFA запрещает локирование с 15 мая 2009 - страница 49
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А Вы посчитали выгоду от Локирования? Расчёты в студию, please! Публика форума напряглась в ожидании Чуда. )))
Ну, что, коллеги, видимо, мы так и НЕ увидим Локового Чуда с превосходящим профитом по сравнению с « классикой» (SL\TP) даже в теории. )))
Что, собственно говоря, не ново и более чем ожидаемо.
Ещё ни один мой опытный оппонент, каковых было в достатке за последние годы в данном вопросе, НЕ смог привести убедительных цифр и аргументов в пользу своей инфантильной хеджинг-болтовни и Локового порожняка. Как правило, всё заканчивается авторскими фантазиями и розовыми надеждами на свою исключительность и одарённость. )))
Ну, что, коллеги, видимо, мы так и НЕ увидим Локового Чуда с превосходящим профитом по сравнению с « классикой» (SL\TP) даже в теории. )))
Что, собственно говоря, не ново и более чем ожидаемо.
Ещё ни один мой опытный оппонент, каковых было в достатке за последние годы в данном вопросе, НЕ смог привести убедительных цифр и аргументов в пользу своей инфантильной хеджинг-болтовни и Локового порожняка. Как правило, всё заканчивается авторскими фантазиями и розовыми надеждами на свою исключительность и одарённость. )))
простейшая стратегия "убила" убыток с помощью лока
простейшая стратегия "убила" убыток с помощью лока
Ох Рена, зря ввязался.
Ох Рена, зря ввязался.
пусть слушает бывалых, раз новичок
авось вкурит
но судя по полемике, вряд ли
;)
пусть слушает бывалых, раз новичок
(выделено мной) Читайте, "бывалый" (с)! ))) (скриншот ниже).
ДВА авторитетных источника, форекс-дилер и NFA, прямо заявляют, что "Локирование - есть ФИКСАЦИЯ Убытков на торговом счёте". И я полностью разделяю такую позицию.
Возражения есть? В студию, please!
PS
Публика форума, Внимание! У нас на форуме уже два (!) опытных Знатока, КАК заработать на форе с помощью Локов. Ждём раскладки от авторитетных "бывалых" (с) трейдеров. )))
(выделено мной) Читайте, "бывалый" (с)! ))) (скриншот ниже).
ДВА авторитетных источника, форекс-дилер и NFA, прямо заявляют, что "Локирование - есть ФИКСАЦИЯ Убытков на торговом счёте". И я полностью разделяю такую позицию.
Возражения есть? В студию, please!
PS
Публика форума, Внимание! У нас на форуме уже два (!) опытных Знатока, КАК заработать на форе с помощью Локов. Ждём раскладки от авторитетных "бывалых" (с) трейдеров. )))
(выделено мной) Читайте, "бывалый" (с)! ))) (скриншот ниже).
ДВА авторитетных источника, форекс-дилер и NFA, прямо заявляют, что "Локирование - есть ФИКСАЦИЯ Убытков на торговом счёте". И я полностью разделяю такую позицию.
Возражения есть? В студию, please!
PS
Публика форума, Внимание! У нас на форуме уже два (!) опытных Знатока, КАК заработать на форе с помощью Локов. Ждём раскладки от авторитетных "бывалых" (с) трейдеров. )))
ага, форекс-дилер прям рвет и мечет, чтобы обогатить тебя
нашел кого слушать
правильно перфразируется следующим образом:
форекс-дилер и NFA, прямо заявляют, что "Локирование - есть ФИКСАЦИЯ Убытков на торговом счёте(с точки зрения ДЦ) ->"Локирование - есть ФИКСАЦИЯ Обьема на торговом счёте(с точки зрения трейдера)
то есть, допустим мы принимаем убыток, при этом следующая позиция будет открыта каким лотом?
меньшим, верно?
а это уже не что иное как невозможность вернуть свои позиции в торговле
причем, при локировании происходит, согласно торговым условиям, высвобождение средств либо на 100%, либо на 50% локируемой маржи, у кого как
если это не понятно, то только удачи в начинании могу пожелать и как бы "Давай, до свидания! ;)"
теперь мысли, ваши мысли!
---
© new-rena
ахахахахахаха
ага, форекс-дилер прям рвет и мечет, чтобы обогатить тебя
нашел кого слушать
правильно перфразируется следующим образом:
форекс-дилер и NFA, прямо заявляют, что "Локирование - есть ФИКСАЦИЯ Убытков на торговом счёте(с точки зрения ДЦ) ->"Локирование - есть ФИКСАЦИЯ Обьема на торговом счёте(с точки зрения трейдера)
то есть, допустим мы принимаем убыток, при этом следующая позиция будет открыта каким лотом?
меньшим, верно?
а это уже не что иное как невозможность вернуть свои позиции в торговле
причем, при локировании происходит, согласно торговым условиям, высвобождение средств либо на 100%, либо на 50% локируемой маржи, у кого как
если это не понятно, то только удачи в начинании могу пожелать и как бы "Давай, до свидания! ;)"
теперь мысли, ваши мысли!
(выделено мной)
Я вам уже восемь раз сказал, что, ОТКРЫВ Локирующую Позицию, вы ЗАФИКСИРОВАЛИ УБЫТКИ на торговом счёте, то есть, любому вменяемому (!) понятно, что Лок = STOP LOSS.
Что вам ещё не понятно, уважаемый "бывалый" (с) визави, мне непонятно! (((
Сформулируйте свой вопрос чётко и ОДНОЗНАЧНО. Спасибо.
(выделено мной)
Я вам уже восемь раз сказал, что, ОТКРЫВ Локирующую Позицию, вы ЗАФИКСИРОВАЛИ УБЫТКИ на торговом счёте, то есть, любому вменяемому (!) понятно, что Лок = STOP LOSS.
Что вам ещё не понятно, уважаемый "бывалый" (с) визави, мне непонятно! (((
Сформулируйте свой вопрос чётко и ОДНОЗНАЧНО. Спасибо.
депозит не уменьшился при локировании
фиксация - изменение депозита и никак иначе
это понятно?
депозит не уменьшился при локировании
фиксация - изменение депозита и никак иначе
это понятно?
)))))))))))))))))))))) НЕТ, не понятно! (выделено мной)
Я меня в Торговом Терминале НЕТ такого параметра ДЕПОЗИТ.
У меня есть параметр EQUITY, что по-русски звучит как СРЕДСТВА. "ЭТО понятно?" (с)