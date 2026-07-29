NFA запрещает локирование с 15 мая 2009 - страница 49

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ForexGame666 #:

А Вы посчитали выгоду от Локирования? Расчёты в студию, please! Публика форума напряглась в ожидании Чуда. )))

Ну, что, коллеги, видимо, мы так и НЕ увидим Локового Чуда с превосходящим профитом по сравнению с « классикой» (SL\TP) даже в теории. )))

Что, собственно говоря, не ново и более чем ожидаемо.

Ещё ни один мой опытный оппонент, каковых было в достатке за последние годы в данном вопросе, НЕ смог привести убедительных цифр и аргументов в пользу своей инфантильной хеджинг-болтовни и Локового порожняка. Как правило, всё заканчивается авторскими фантазиями и розовыми надеждами на свою исключительность и одарённость. )))

 
ForexGame666 #:

Ну, что, коллеги, видимо, мы так и НЕ увидим Локового Чуда с превосходящим профитом по сравнению с « классикой» (SL\TP) даже в теории. )))

Что, собственно говоря, не ново и более чем ожидаемо.

Ещё ни один мой опытный оппонент, каковых было в достатке за последние годы в данном вопросе, НЕ смог привести убедительных цифр и аргументов в пользу своей инфантильной хеджинг-болтовни и Локового порожняка. Как правило, всё заканчивается авторскими фантазиями и розовыми надеждами на свою исключительность и одарённость. )))

простейшая стратегия "убила" убыток с помощью лока


 
Renat Akhtyamov #:

простейшая стратегия "убила" убыток с помощью лока

Ох Рена, зря ввязался.

 
Vitaly Muzichenko #:

Ох Рена, зря ввязался.

пусть слушает бывалых, раз новичок

авось вкурит

но судя по полемике, вряд ли

;)

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Renat Akhtyamov #:

пусть слушает бывалых, раз новичок

(выделено мной) Читайте, "бывалый" (с)! ))) (скриншот ниже). 

ДВА авторитетных источника, форекс-дилер и NFA, прямо заявляют, что "Локирование - есть ФИКСАЦИЯ Убытков на торговом счёте".  И я полностью разделяю такую позицию.

Возражения есть? В студию, please! 

PS

Публика форума, Внимание! У нас на форуме уже два (!) опытных Знатока, КАК заработать на форе с помощью Локов. Ждём раскладки от авторитетных "бывалых" (с) трейдеров. ))) 

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Screenshot_5.png  45 kb
 
ForexGame666 #:

(выделено мной) Читайте, "бывалый" (с)! ))) (скриншот ниже). 

ДВА авторитетных источника, форекс-дилер и NFA, прямо заявляют, что "Локирование - есть ФИКСАЦИЯ Убытков на торговом счёте".  И я полностью разделяю такую позицию.

Возражения есть? В студию, please! 

PS

Публика форума, Внимание! У нас на форуме уже два (!) опытных Знатока, КАК заработать на форе с помощью Локов. Ждём раскладки от авторитетных "бывалых" (с) трейдеров. ))) 

На скриншоте вам рассказывают о том, как быстрее слить счёт, чтобы принесли ещё денег.
 
ForexGame666 #:

(выделено мной) Читайте, "бывалый" (с)! ))) (скриншот ниже). 

ДВА авторитетных источника, форекс-дилер и NFA, прямо заявляют, что "Локирование - есть ФИКСАЦИЯ Убытков на торговом счёте".  И я полностью разделяю такую позицию.

Возражения есть? В студию, please! 

PS

Публика форума, Внимание! У нас на форуме уже два (!) опытных Знатока, КАК заработать на форе с помощью Локов. Ждём раскладки от авторитетных "бывалых" (с) трейдеров. ))) 

ага, форекс-дилер прям рвет и мечет, чтобы обогатить тебя

нашел кого слушать

правильно перфразируется следующим образом:

форекс-дилер и NFA, прямо заявляют, что "Локирование - есть ФИКСАЦИЯ Убытков на торговом счёте(с точки зрения ДЦ) ->"Локирование - есть ФИКСАЦИЯ Обьема на торговом счёте(с точки зрения трейдера) 

то есть, допустим мы принимаем убыток, при этом следующая позиция будет открыта каким лотом?

меньшим, верно?

а это уже не что иное как невозможность вернуть свои позиции в торговле

причем, при локировании происходит, согласно торговым условиям, высвобождение средств либо на 100%, либо на 50% локируемой маржи, у кого как

если это не понятно, то только удачи в начинании могу пожелать и как бы "Давай, до свидания! ;)"

теперь мысли, ваши мысли!

---

© new-rena

ахахахахахаха

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Renat Akhtyamov #:

ага, форекс-дилер прям рвет и мечет, чтобы обогатить тебя

нашел кого слушать

правильно перфразируется следующим образом:

форекс-дилер и NFA, прямо заявляют, что "Локирование - есть ФИКСАЦИЯ Убытков на торговом счёте(с точки зрения ДЦ) ->"Локирование - есть ФИКСАЦИЯ Обьема на торговом счёте(с точки зрения трейдера) 

то есть, допустим мы принимаем убыток, при этом следующая позиция будет открыта каким лотом?

меньшим, верно?

а это уже не что иное как невозможность вернуть свои позиции в торговле

причем, при локировании происходит, согласно торговым условиям, высвобождение средств либо на 100%, либо на 50% локируемой маржи, у кого как

если это не понятно, то только удачи в начинании могу пожелать и как бы "Давай, до свидания! ;)"

теперь мысли, ваши мысли!

(выделено мной)

Я вам уже восемь раз сказал, что, ОТКРЫВ Локирующую Позицию, вы ЗАФИКСИРОВАЛИ УБЫТКИ на торговом счёте, то есть, любому вменяемому (!) понятно, что Лок = STOP LOSS.

Что вам ещё не понятно, уважаемый "бывалый" (с) визави, мне непонятно! (((

Сформулируйте свой вопрос чётко и ОДНОЗНАЧНО. Спасибо.

 
ForexGame666 #:

(выделено мной)

Я вам уже восемь раз сказал, что, ОТКРЫВ Локирующую Позицию, вы ЗАФИКСИРОВАЛИ УБЫТКИ на торговом счёте, то есть, любому вменяемому (!) понятно, что Лок = STOP LOSS.

Что вам ещё не понятно, уважаемый "бывалый" (с) визави, мне непонятно! (((

Сформулируйте свой вопрос чётко и ОДНОЗНАЧНО. Спасибо.

депозит не уменьшился при локировании

фиксация - изменение депозита и никак иначе

это понятно?

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Renat Akhtyamov #:

депозит не уменьшился при локировании

фиксация - изменение депозита и никак иначе

это понятно?

)))))))))))))))))))))) НЕТ, не понятно! (выделено мной)

Я меня в Торговом Терминале НЕТ такого параметра ДЕПОЗИТ.

У меня есть параметр EQUITY, что по-русски звучит как СРЕДСТВА. "ЭТО понятно?" (с)

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