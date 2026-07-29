NFA запрещает локирование с 15 мая 2009 - страница 46
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Локом можно вывести трейд в безубыток закрывая на хаях/лоях при минимальном понимании хождения цены, а вот приняв убыток изначально - уже ничего не сделать, можно получить ещё один убыток по второму входу.
(выделено мной) Вы ловко игнорируете мои аргументы и доводы, так дело НЕ пойдёт.
1. Я вам чётко сказал, что Lock = Stop Loss (в моменте, дальше будет только хуже!), но вы это цинично проигнорировали.
2. Я привёл вам цитату от форекс-дилера в защиту своей позиции, однако вы вновь (!) это проигнориовали.
Деловые люди так полемику не ведут, извините. Конструктив должен быть обоюдным, а не избирательным.
(выделено мной) Вы ловко игнорируете мои аргументы и доводы, так дело НЕ пойдёт.
1. Я вам чётко сказал, что Lock = Stop Loss (в моменте, дальше будет только хуже!), но вы это цинично проигнорировали.
2. Я привёл вам цитату от форекс-дилера в защиту своей позиции, однако вы вновь (!) это проигнориовали.
Деловые люди так полемику не ведут, извините. Конструктив должен быть обоюдным, а не избирательным.
Вот вам вопрос:
Это график Н1 EURUSD 29.05.2026
Если открыть две разнонаправленных позиции в 0:00 как указано стрелкой. Установить ТП по 200 пунктов(5ти значных)… Что будет в конце дня? И посчитайте сколько таких дней в году. Ну, можно не жадничать а тейк ставить по 100…
закройте и откройте новую в противоположную сторону.
(выделено мной)
Зачем мне терять время на практике, когда я знаю ТЕОРИЮ и то, КАК работает (!) и считает (!) торговый терминал.
Ваше предложение может быть интересно только для первогодков на рынке, любой вменяемый трейдер НИКОГДА Локирование НЕ применяет в своей спекулятивной торговле.
Не верите мне, читайте, что пишет NFA. Скриншот ниже! Хорошо видно: к Локированию прибегают только трейдеры-частники-лудоманы, увы, такова жёсткая реальность.
У вас кроме теории что ещё есть? Как долго вы торгуете?
Вот Виталий торгует примерно лет ПЯТНАДЦАТЬ… И что нового вы ему можете рассказать?
И ещё… Извините, я ничего не имею против вас как личности, но всё-же обратите внимание на свой ник… В моём понимании это звучит «Форекс игра сатаны»
Лок, как торговый прием, не использую по ряду причин. А формула верна не всегда т.к. по сумме свопов (если успеют набежать) будет минус, а не ноль.
(выделено мной)
Кстати, именно дополнительные (!) расходы на свопах (!) были одной из [основных?] причин запрета Локирования от NFA. Скриншот ниже.
И ещё… Извините, я ничего не имею против вас как личности, но всё-же обратите внимание на свой ник… В моём понимании это звучит «Форекс игра сатаны»
(выделено мной) Почти так: Форекс - Игра Дьявола, ибо трейдер для своего успеха должен предсказать Будущее, которое скрыто "за семью печатями" (с)!
Вообще-то мой "оригинальный" ник на просторах форекс-Рунета = ForexFisher.
Но этот ник оказался занятым, пришлось наскоро выбирать из других.
У вас кроме теории что ещё есть? Как долго вы торгуете?
Торгую достаточно долго, чтобы с уверенностью сказать, что Локирование - Бессмыслица Лудоманов.
Вот Виталий торгует примерно лет ПЯТНАДЦАТЬ… И что нового вы ему можете рассказать?
Тем хуже для него. Если чел за 15 (!) лет торговой практики не понял бессмысленность Локирования, то это очень опасный симптом.
Ну, и ещё один весомый аргумент от NFA в пользу решения о запрете Локирования на форе. Скриншот ниже.
Немало удивляет тот факт, что это решение было принято с явным опозданием.
(выделено мной)
Да, конечно, это ТАК, но ЭТО ещё один аргумент ПРОТИВ Локирования. Не так ли?
Естественно, если открыть полный лок без тейков и стопов и оставить на несколько недель, то это совершенно тупой подход, который приведет только к убыткам.
Но, допускаю что вполне возможно зарабатывать на локах в затяжном флете. Торговых приемов много, есть те, кто торгует на голом графике и вполне успешно.
Если я не умею ходить по канату на 10-метровой высоте и делать сальто, то есть те, кто это умеет.
Давненько тут кто-то рассказывал о том как зарабатывал на локах столько что ДЦ его банили один за другим. Не уверен на 100% что это правда, но склонен верить.
Но, допускаю что вполне возможно зарабатывать на локах в затяжном флете. Торговых приемов много, есть те, кто торгует на голом графике и вполне успешно.
(выделено мной)
Я категорически (!) против подобных формулировок и интерпретаций!
Если трейдер и зарабатывает, то это происходит НЕ за счёт применения Локов, однозначно.
Повторюсь, Лок = Стоп Лосс (в моменте).
Локирование может быть применено трейдером как средство ограничения дальнейшего нарастания убытков по Открытой Позиции, но при этом Локирование
НЕ может быть источником заработка.
Ведь никто же НЕ говорит, что трейдер-классик зарабатывает на "Стоп Лоссах", верно? Хотя верно и другое, SL - есть неотъемлемая часть торговой системы трейдера.
В моём понимании это звучит «Форекс игра сатаны»