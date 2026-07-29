NFA запрещает локирование с 15 мая 2009 - страница 50
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Читайте, пожалуйста!
Итак, друзья, в чём же заключаются разногласия, и в чём стороны не могут и/или даже НЕ хотят понять друг друга?
Казалось бы, оппонент выдвигает вполне актуальные аргументы в пользу своей принципиальной позиции и, казалось бы, действительно, без Ликвидации Позиции Зафиксировать Результат по-другому априори НЕвозможно.
Ответ на вопрос, как это и бывает в большинстве случаев, кроется в технических деталях и мелочах. Внимание (!), о чём говорит мой чудаковатый оппонент?
Оппонент говорит о Фиксации Текущего Результата по Открытой Позиции на БАЛАНСЕ, то есть он говорит о FLOАTING!
А о чём говорю ему я?
Я говорю ему о Фиксации Результата на Торговом Счёте, то есть о параметре в торговом терминале «СРЕДСТВА/Эквити/EQUITY»! (с вашего позволения, коллеги, в дальнейшем я буду пользоваться термином Эквити/Equity, хотя в российском варианте он звучит как «Средства»)
Уловили суть и смысл Непонимания? Непонимания моим оппонентом ключевых (!) терминов, определений и деталей Учёта в торговом терминале. К сожалению, он не одинок в своих проблемах, подобные ошибки допускают практически ВСЕ практикующие трейдеры-Локеры и теоретики-Локоведы.
Они НЕ понимают, что Положительный Результат (Floating «+») по Лок-Позиции в режиме реального времени ВЗАИМНО компенсируется Отрицательным Результатом (Floating «-») по противоположной Лок-Позиции, что в сумме ВСЕГДА даст Нулевой результат (+/- спред!): 1+(-1)=0.
То есть при удержании Лок-Позиций изменение по Эквити в МАТЕМАТИЧЕСКОМ смысле всегда (!) РАВНО НУЛЮ (+/- спред!), то есть ФИКСИРОВАНО! [Да, Текущие значения могут и будут меняться по отдельно взятой Лок-Позиции, но их СУММА – НЕТ! ]
ВСЁ, проблема в понимании Бессмысленности и Бесперспективности Локирования РЕШЕНА, ибо её Нет и никогда и НЕ было. Была лишь рьяная попытка со стороны Локеров/Локоведов любой ценой тупо стоять на своём и НЕ принимать во внимание актуальные аргументы противоположной стороны.
Что по ЭТОМУ поводу говорит NFA? (продолжение следует)
)))))))))))))))))))))) НЕТ, не понятно! (выделено мной)
Я меня в Торговом Терминале НЕТ такого параметра ДЕПОЗИТ.
У меня есть параметр EQUITY, что по-русски звучит как СРЕДСТВА. "ЭТО понятно?" (с)
ну что ж
средства, так средства
вот моя стратегия на локах
были бы SL(стоплоссы), было бы печально, весьма
первая зеленая сопля вниз по средствам уменьшила бы депозит
вторая сопля, возможно бы лишила меня депозита
так что учись, студент!
---
© new-rena
ахахахахахаха
Вопросы есть?
Или нужно было назакрывать 3 стоплосса?
Вопросы есть?
Или нужно было назакрывать 3 стоплосса?
счас напьется от непонимания
;)
ну что ж средства, так средства
вот моя стратегия на локах
были бы SL(стоплоссы), было бы печально, весьма
первая зеленая сопля вниз по средствам уменьшила бы депозит
вторая сопля, возможно бы лишила меня депозита
так что учись, студент!
)))))))))))))) (выделено мной)
Что "ваша стратегия на Локах" (с)? )))))))))))) Ищите Лохов в другом месте, "бывалый" (с). Против ForexFisher-а эта ЛАЖА не прокатит. ))))))))))
Свои веселые картинки отсылайте в редакцию журнала "Мурзилка". )))
Хотите продолжить дискуссию, ЦИФРЫ в студию! ЦИФРЫ, а этот пустопорожний порожняк приберегите для Локовых Лошариков, они по достоинству оценят. )))
)))))))))))))) (выделено мной)
Что "ваша стратегия на Локах" (с)? )))))))))))) Ищите Лохов в другом месте, "бывалый" (с). Против ForexFisher-а эта ЛАЖА не прокатит. ))))))))))
Свои веселые картинки отсылайте в редакцию журнала "Мурзилка". )))
Хотите продолжить дискуссию, ЦИФРЫ в студию! ЦИФРЫ, а этот пустопорожний порожняк приберегите для Локовых Лошариков, они по достоинству оценят. )))
новичкам прощаю торговую неграмотность и некомпетентность
удачи!
;)
новичкам прощаю торговую неграмотность
удачи!
;)
Аналогично.
Тут и цифры показали, но увы. Очки и обезьяна.
Удачи!
новичкам прощаю торговую неграмотность и некомпетентность
удачи!
Вопросы есть? Или нужно было назакрывать 3 стоплосса?
Виталий, дружище, я НЕ знаю, ЧТО нужно было делать, ибо я НЕ оспариваю вашу торговлю как таковую.Торгуйте, как хотите и умеете.
Я веду речь об АКТУАЛЬНОМ Учёте в Торговом Терминале. Уловили мою мысль?
Но я знаю и другое, если бы вы были деловым человеком, то вы бы привели ДВА Расчёта, с Локом и БЕЗ Лока, и СРАВНИЛИ бы ДВА полученных результата.
Вот ТОГДА и только Тогда по результатам СРАВНЕНИЯ вы имели бы ПРАВО утверждать, что Локирование имеет смысл/целесообразность перед "классикой" (SL/TP).
Вы ЭТОГО НЕ сделали, значит, показать вам, по сути, нечего. Мне жаль, что вы тоже (!) оказались типичным пустомелей. Excuse, если что! )
Продолжение следует, коллеги. Всё САМ расчитаю и покажу Бессмысленность Локирования в принципе. Дайте срок.
Всегда на вашей стороне, всегда на защите ваших интересов, друзья.
Ваш ForexFisher.
ДВА авторитетных источника, форекс-дилер и NFA, прямо заявляют, что "Локирование - есть ФИКСАЦИЯ Убытков на торговом счёте". И я полностью разделяю такую позицию.
Возражения есть? В студию, please!
Не слушай авторитетов, думай своей головой.
Фиксация убытков - это лишь частный случай. Но ведь локирующую позицию можно открыть когда основная в прибыли, или кто-то запрещает?
Это тоже будет фиксацией убытков? Или прибыли?