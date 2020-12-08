Выбор видеокарты для MetaTrader 5
У меня нетбук, с самым простым видео GMA 4500MHD. С прорисовкой проблем нет.
Вот когда переключаеш ТФ и на графике много индюков, тоды да, тормоза.
Но это проблема не видео, просто проц слабоват. Решается уменьшением "Макс.баров в окне".
Я думаю видео в данном случае не при делах. МТ не автокад.
Дело в том что здесь не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Различные видеокарты имеют разные функции аппаратного ускорения вывода графики, и при использовании их, теже операции могут выполнятся в десятки и сотни раз быстрее. Последние видеокарты демонстрируют свою производительность исключительно в играх и 3D графике и упорно продолжают тормозить при выводе простейшей 2D графики через GDI, например линий. В последних видеокартах в драйверах просто отсутствует аппаратное ускорение 2D графики. И в результате видеокарты стоимостью 500$ проигрывают в производительности картам 2005 года, подробности можно почитать здесь:
Проблемы 2D-ускорения под Windows: не все видеокарты одинаковы http://www.thg.ru/graphic/2d_acceleration_windows/index.html
Проблемы 2D-ускорения под Windows. Часть II http://www.thg.ru/graphic/2d_acceleration_windows_2/index.html
Программа для тестирования производительности Windows GDI "Tom2D" http://www.thg.ru/graphic/2d_acceleration_windows/images/Tom2D_Ru.rar
Видеоролик, который показывает как тормозит windows пир простейших графических операциях:
https://www.youtube.com/watch?v=ay-gqx18UTM&fmt=18
https://www.youtube.com/watch?v=ToFgYylqP_U
Обсуждения здесь:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=10:55448-3#90
http://www.thg.ru/forum/showthread.php?p=928116#post928116
С помощью программы приведенной выше вы сами сможете протестировать производительность своей 2D GDI системы, от себя могу добавить что тестировать в системах Windows Vista и Windows 7 не имеет никакого смысла в этих системах отсутствуют практически все функции аппаратного ускорения. Наибольшую производительность видеокарты показывают в Windows XPx32 и Windows XPx64.
По поводу тормозов - не могу сказать что у меня сильно тормозить, производительности никогда не бывает много, тем более что она поддерживается современными видеокартами в избытке, вопрос только в том как ее получить в 5 Метатрейдере, ведь на данный момент видеокарта простаивает при выводе 2D графики, нагружая своими простейшими операциями центральный процессор и еще центральному процессору необходимо выполнять расчеты, и в результате вся работа ложиться на него. Я использую несколько сотен разных индикаторов одновременно и тогда именно графика начинает тормозить, попробуйте например установить толщину линии больше минимальной и установить тип линии в виде штриховки.
По результатам тестов, на сколько я понял для Метатрейдера, самый важный показатель это количество линий в секунду. Хотелось услышать информацию от разработчиков: каким образом они выводят графическую информацию на экран и как можно повысить производительность видеосистемы в Метатрейдере?
Вот например результат тестирования моей старой карты, хотел купить по новее: линии: 126369 lines/sec
Программа для тестирования производительности Windows GDI "Tom2D" http://www.thg.ru/graphic/2d_acceleration_windows/images/Tom2D_Ru.rar
Ну если учитывать что мой Radeon X1300 выдает 8819, то для современной карты этот результат говорит о том, что она просто простаивает, перенаправляя все операции на центральный процессор. Меня больше всего интересует производительность в отрисовки линий, если вдруг у кого получится более 126369 lines/sec выложите здесь результаты своего теста с указанием карты. Еще важный момент что на скорость отрисовки линий не влияет частота видеокарты и частота видеопамяти, то есть разгоняя видеокарту невозможно увеличить производительность видеосистемы GDI. Ее можно увеличить только увеличивая частоту центрального процессора, потому что драйвер видеокарты перенаправляет все вызовы на одно ядро центрального процессора, поэтому и с увеличением количества ядер тоже невозможно увеличить производительность вывода видеоинформации. Это наглядно видно если во время тестирования Tom2D запустить диспетчер задач на вкладке "Быстродействие".
Производительность современных видеокарт достигает десятков миллионов векторов в секунду, поэтому даже 126369 lines/sec это очень скромный результат, разработчики предлагают множество новых разнообразных технологий параллельных вычислений и универсальных суперкомпьютеров, но такая простейшая задача как отрисовка линий до сих пор остается без решения.
Ну если учитывать что мой Radeon X1300 выдает 8819, ...
у меня Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8600 GT (512 Мб).
Выбирал его из принципа чтобы не шумел (Без вентилятора), Считал что с 2D уже все видеокарты прекрасно справляються. оказывается нет ((.
У меня тоже видно из-за этого проблемы, работаю всегда с индикатором сетка (есть в базе). Но если ставить отрисовку линий на всю историю да еще по всем валютным парам. комп при запуске тормозит.
пытался ограничить вывод только видимыми барами и размерами окна (чтобы нерисовать кучу объектов), но размеры все время меняються. соответсвенно нужно пересчитывать индикатор.
Да я как раз и имею ввиду такие проблемы. Пока график показывает один индикатор, то все замечательно, но когда у вас появляется множество линий тем более штриховых и толщиной больше 1 и других графических объектов, тогда и начинает тормозить видеосистема. Сейчас основная проблема не в чипе видеокарты - он достаточно производителен а в кривых драйверах которые не используют аппаратное ускорение видеокарты. Спасибо за информацию, я как раз хотел потестировать аналогичную карту. Вот список карт драйвера которых по результатам тестов не поддерживают аппаратное ускорение:
Вот список карт, которые хотелось бы потестировать:
Если у кого есть аналогичные карты, выложите пожалуйста результаты тестов, интересует только Windows XPx32 и Windows XPx64
Вот результаты на NVIDIA GTX280, Intel Quad Q9400 и Windows 7 x64:
Для Windows 7 результаты обескураживающие, но совпадают с выводами из первых двух статей.
Немного деталей о графической подсистеме терминала MetaTrader:
- максимум графики отрисовывается через DIB бэкбуферы, это избавляет от мигания на экране и дает возможность дополнительной оптимизации
- основная нагрузка при отрисовке графиков - это прямоугольники, простые линии и текст
- применяется хороший механизм отсечения невидимых объектов при отрисовке - это экономит кучу ресурсов
- интеллектуальный механизм проверки измененности состояния чарта дает хорошую экономию на перерисовке экрана при частых событиях WM_PAINT
Посоветуйте какую видеокарту лучше приобрести, для получения максимальной производительности при прокрутке графиков. Для теста можно использовать например этот индикатор https://www.mql5.com/ru/code/65
Интересует пржде всего система Windows XPx32, XPx64 или на крайний случай Windows7.