gal:

Посоветуйте какую видеокарту лучше приобрести, для получения максимальной производительности при прокрутке графиков. Для теста можно использовать например этот индикатор https://www.mql5.com/ru/code/65

Интересует пржде всего система Windows XPx32, XPx64 или на крайний случай Windows7.

Nvidia Quadro 2000 или Nvidia Grid K1 :)
 
Советую использовать Windows 7x64 (без крайних случаев)

Моя Windows7 х64 Ultimate работает уже 4 года (КАЖДЫЙ ДЕНЬ) БЕЗ ЕДИНОГО СБОЯ!!!!!  

А вот тест моей карты Asus NVidia GeForce GTX 580

 

 

Здравствуйте.

Возможно ли использовать мощности видеокарты при тестировании советника в MetaTrader 5 ?

 
Сейчас миром правят RTX 3000 от NVIDIA. Рекомендую рассмотреть что-то из ассортимента.
Roman Yakovchuk:
Сейчас миром правят RTX 3000 от NVIDIA. Рекомендую рассмотреть что-то из ассортимента.

Миром правят деньги. А RTX - это лишь инструмент их отъёма. Соблазнительно, но дорого, с**а.

