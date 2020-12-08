Выбор видеокарты для MetaTrader 5 - страница 4
Посоветуйте какую видеокарту лучше приобрести, для получения максимальной производительности при прокрутке графиков. Для теста можно использовать например этот индикатор https://www.mql5.com/ru/code/65
Интересует пржде всего система Windows XPx32, XPx64 или на крайний случай Windows7.
Советую использовать Windows 7x64 (без крайних случаев)
Моя Windows7 х64 Ultimate работает уже 4 года (КАЖДЫЙ ДЕНЬ) БЕЗ ЕДИНОГО СБОЯ!!!!!
А вот тест моей карты Asus NVidia GeForce GTX 580
Здравствуйте.
Возможно ли использовать мощности видеокарты при тестировании советника в MetaTrader 5 ?
Сейчас миром правят RTX 3000 от NVIDIA. Рекомендую рассмотреть что-то из ассортимента.
Миром правят деньги. А RTX - это лишь инструмент их отъёма. Соблазнительно, но дорого, с**а.