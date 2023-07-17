не запускается MT5 на windows 10 - страница 3

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Sergey Golubev #:

Да, на англоязычном форуме тоже обсуждали -


Спасибо, попробую :)
 
Доброго времени суток, после переустановки Виндоус 10, 64 бит. Не устанавливается мт5, 
на 32 битах, все работало. Антивирус отключал, боандмаузер тоже. Устанавливается не хочет 
 
apotheosis trading #:
Доброго времени суток, после переустановки Виндоус 10, 64 бит. Не устанавливается мт5, 
на 32 битах, все работало. Антивирус отключал, боандмаузер тоже. Устанавливается не хочет 

Используйте ссылку внизу этой страницы для установки МТ5, или -
Скачать MetaTrader 5

 
Sergey Golubev #:

Используйте ссылку внизу этой страницы для установки МТ5, или -
Скачать MetaTrader 5

Спасибо, попробую. 
 
apotheosis trading #:
Спасибо, попробую. 
И обновитесь как советует сервис деск:
обновите Windows 10 как минимум до версии 21H2 (build 19044, апдейт ноября 2021)
 
Sergey Golubev #:
И обновитесь как советует сервис деск:
обновите Windows 10 как минимум до версии 21H2 (build 19044, апдейт ноября 2021)

Всем доброго дня и хорошего настроения!

Более 2-х недель назад перешёл на Windows 10 (домашнюю) и пока проблем с установкой и эксплуатацией МТ5 не наблюдалось. У меня сборка 22Н2.


С уважением, Владимир.

 
Sergey Golubev #:
И обновитесь как советует сервис деск:
обновите Windows 10 как минимум до версии 21H2 (build 19044, апдейт ноября 2021)
Все сделал, но все равно вот такая ерунда, файл скачивается, нажимаю установить. Висит в таком положении 
Файлы:
IMG_20230530_124355.jpg  4861 kb
IMG_20230530_130458.jpg  4775 kb
 
MrBrooklin #:

Всем доброго дня и хорошего настроения!

Более 2-х недель назад перешёл на Windows 10 (домашнюю) и пока проблем с установкой и эксплуатацией МТ5 не наблюдалось. У меня сборка 22Н2.


С уважением, Владимир.

У меня Виндоус PRO
Файлы:
IMG_20230530_131212.jpg  4393 kb
 
apotheosis trading #:
У меня Виндоус PRO

Вы случайно не пытались отключить центр обновлений винды через рег файл?

С уважением. Владимир.

 
MrBrooklin #:

Вы случайно не пытались отключить центр обновлений винды через рег файл?

С уважением. Владимир

Не понимаю о чем Вы, где это можно посмотреть. И как это влияет на установку мт5
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