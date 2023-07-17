не запускается MT5 на windows 10 - страница 3
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Да, на англоязычном форуме тоже обсуждали -
Доброго времени суток, после переустановки Виндоус 10, 64 бит. Не устанавливается мт5,
Используйте ссылку внизу этой страницы для установки МТ5, или -
Скачать MetaTrader 5
Используйте ссылку внизу этой страницы для установки МТ5, или -
Скачать MetaTrader 5
Спасибо, попробую.
обновите Windows 10 как минимум до версии 21H2 (build 19044, апдейт ноября 2021)
И обновитесь как советует сервис деск:
обновите Windows 10 как минимум до версии 21H2 (build 19044, апдейт ноября 2021)
Всем доброго дня и хорошего настроения!
Более 2-х недель назад перешёл на Windows 10 (домашнюю) и пока проблем с установкой и эксплуатацией МТ5 не наблюдалось. У меня сборка 22Н2.
С уважением, Владимир.
И обновитесь как советует сервис деск:
обновите Windows 10 как минимум до версии 21H2 (build 19044, апдейт ноября 2021)
Всем доброго дня и хорошего настроения!
Более 2-х недель назад перешёл на Windows 10 (домашнюю) и пока проблем с установкой и эксплуатацией МТ5 не наблюдалось. У меня сборка 22Н2.
С уважением, Владимир.
У меня Виндоус PRO
Вы случайно не пытались отключить центр обновлений винды через рег файл?
С уважением. Владимир.
Вы случайно не пытались отключить центр обновлений винды через рег файл?
С уважением. Владимир