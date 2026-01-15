Ошибки, баги, вопросы - страница 2752
Вы хоть дебагер запустите, прежде чем писать нелепые утверждения.
На втором цикле i == 1 и j == 1, а на третьем и так далее оба на единицу больше.
вы хоть школу закончите, прежде чем незнакомых людей в чем то обвинять
в нормах русского языка знак вопроса в конце предложения, ну никак не означает утверждение!
Извините, что ранил ваши чувства достоинства...
Надеюсь, что вам все-таки удасться разобраться как же работает коварный модификатор const в MQL.
Ошибки, баги, вопросы
Igor Makanu, 2020.03.21 10:26
в прошлом году работало не так - специально тестировал модификаторы const
и кажется @Ilyas объяснял как происходит запуск MQL-программы, сначала инициализируются все const и static вне зависимости от того где они описаны, затем уже конструкторы классов будут вызваны
ладно, с этой инициализацией static / const - ее можно еще правильно распределить, но вот то, что модификатор const не гарантирует, что компилятор это проверит - очень неожиданно - мой второй пример
извиняю, читайте контекст, включая разделители
у нас с вами разные задачи нахождения на форуме, вы форумный всезнайка, который поднимает уровень своего скила отвечая на вопросы форумнчан, я же напротив не боюсь задать вопрос на форуме и не боюсь показать свою неосведомленность в этом.... зачем задавать вопрос если знаешь ответ?
хотя, возможно, вы представитель охранных структур, в очередной раз пытаетесь найти мои сообщения в истории форума, чтобы прикрепить их в текущее обсуждение... читайте первую строку этого сообщения!
У меня, при отладке и при самой работе индикатора, в журнале, внезапно пишет Stack overflow. При самой отладке вылетает сообщение "Возникла критическая ошибка, отладка остановлена". Вот моя аналогичная тема: https://www.mql5.com/ru/forum/338301. Но при компиляции компилятор не ругается и всё проходит нормально. При отладке невозможно установить в какой момент программа вылетает.
Возможно, всё дело в компиляторе? Какой компилятор используется я особо не вникал, но в настройках у меня следующая картина:
У меня установлен VS, поэтому, в настройках эта ссылка. Значит и компилятор соответствующий?... Но какой компилятор был, когда VS у меня не было, я честно говоря, не вникал. Может быть, следует попробовать вернуться к тому компилятору и попробовать скомпилировать проект с помощью него?
Совсем недавно обнаружил символ, на котором Digits было неверно задано. Попросил брокера исправить. Он это сделал сходу. Не смотрел, менялось ли значение переменой _Digits и Digits(). Но просто факт, что символ может поменять свои значения на ходу.
Значение _Digits не должно было поменяться хотя бы потому, что оно помещается в read-only блок памяти
Как можно сменить компилятор?
Значение _Digits не должно было поменяться хотя бы потому, что оно помещается в read-only блок памяти
Получается тогда, что это значение может обманывать.
Всегда было можно (F3). Работают.
по F3 действительно работают, а в меню их нет.
Получается тогда, что это значение может обманывать.
Поэтому для строгости нужно использовать Digits() вместо _Digits. Тогда формально и никакого логического противоречия не возникает - Digits() не связана модификатором const.
Насколько я понял _Digits нужна была для совместимости с MT4 - не более того
выполнение этого скрипта должно вернуть значение sum = 0 ?
или этот скрипт вообще должен выдать ошибку компиляции?