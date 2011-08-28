Invalid stops
MqlTradeResult result;request.tp=0;request.sl=0;
request.volume=1.0;
request.action=TRADE_ACTION_DEAL;
request.type=ORDER_TYPE_BUY;
OrderSend(request,result);
Почему постоянно получаю Invalid stops?
Информация об инструменте
Для получения текущей рыночной информации служат функции SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble() и SymbolInfoString(). В качестве второго параметра этих функций допустимо передавать один из идентификаторов из перечислений ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE и ENUM_SYMBOL_INFO_STRING соответственно.
|
SYMBOL_TRADE_EXEMODE
|
Режим заключения сделок
если нет то нужно использовать обычный рыночный ордер с указание цены
и у тебя не стоит
type_filling
Аналогичная проблема. Эксперт использует только отложенные ордера и на демо-счёте показывает прибыль. Но порой выскакивают вот такие сообщения:
Причём видно, что после долгих мытарств ордер всё-таки был принят торговым сервером. Что вообще означает фраза "Invalid stops": некорректное указание уровня срабатывания ордера Sell Stop (Buy Stop) или же некорректноеуказание уровня StopLoss у такого ордера? При каких условиях появляется сообщение "Invalid stops"?
Аналогичная проблема. Эксперт использует только отложенные ордера и на демо-счёте показывает прибыль. Но порой выскакивают вот такие сообщения:
Причём видно, что после долгих мытарств ордер всё-таки был принят торговым сервером. Что вообще означает фраза "Invalid stops": некорректное указание уровня срабатывания ордера Sell Stop (Buy Stop) или же некорректноеуказание уровня StopLoss у такого ордера? При каких условиях появляется сообщение "Invalid stops"?
Замечено, что "Invalid stops" никакого отношения к SL может не иметь
Скорее всего ордер либо слишком близко к рынку, либо вообще по другую сторону
Замечено, что "Invalid stops" никакого отношения к SL может не иметь
Да, лучше было бы назвать ошибку не "Invalid stops", а "Violation of stops_ level" (нарушение минимального отступа для установки ордеров).
Кстати, в описании указано, что SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL - это "минимальный отступ в пунктах от текущей цены закрытия для установки Stop ордеров". Именно Stop-ордеров. Кто-нибудь знает, применяется ли этот отступ в отношении Limit-ордеров? Сам с такими ордерами дела пока не имел, но знать - не помешает.
MqlTradeResult result;request.tp=0;request.sl=0;
request.volume=1.0;
request.action=TRADE_ACTION_DEAL;
request.type=ORDER_TYPE_BUY;
OrderSend(request,result);
Почему постоянно получаю Invalid stops?
- www.mql5.com
Замечено, что "Invalid stops" никакого отношения к SL может не иметь
Скорее всего ордер либо слишком близко к рынку, либо вообще по другую сторону
Может быть попробовать установить цену? Типа:
request.price=SymbolInfoDouble("EURUSD",SYMBOL_ASK);
аналогичная ситуация.. как открить оредер без стопа?
request.sl=?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
MqlTradeResult result;request.tp=0;request.sl=0;
request.volume=1.0;
request.action=TRADE_ACTION_DEAL;
request.type=ORDER_TYPE_BUY;
OrderSend(request,result);
Почему постоянно получаю Invalid stops?