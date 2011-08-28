Invalid stops

MqlTradeRequest request;

MqlTradeResult  result;

request.tp=0;request.sl=0;  
request.volume=1.0;
request.action=TRADE_ACTION_DEAL;
request.type=ORDER_TYPE_BUY;  
OrderSend(request,result);

Почему постоянно получаю Invalid stops?
 
политики по данному символа позволят проводит сделки в режиме торговле по рынку?
 

Информация об инструменте

Для получения текущей рыночной информации служат функции SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble() и SymbolInfoString(). В качестве второго параметра этих функций допустимо передавать один из идентификаторов из перечислений ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE и ENUM_SYMBOL_INFO_STRING соответственно.

SYMBOL_TRADE_EXEMODE

Режим заключения сделок

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION


если нет то нужно использовать обычный рыночный ордер с указание цены


и у тебя не стоит

type_filling


 

Аналогичная проблема. Эксперт использует только отложенные ордера и на демо-счёте показывает прибыль. Но порой выскакивают вот такие сообщения:

Invalid stops 

 Причём видно, что после долгих мытарств ордер всё-таки был принят торговым сервером. Что вообще означает фраза "Invalid stops": некорректное указание уровня срабатывания ордера Sell Stop (Buy Stop) или же некорректноеуказание уровня StopLoss у такого ордера? При каких условиях появляется сообщение "Invalid stops"?

 
Это смотря какой уровень стопов у брокера, тоже  этим сталкивася, у альпа-и вроде 18 минимум.
 

Замечено, что "Invalid stops" никакого отношения к SL может не иметь

Скорее всего ордер либо слишком близко к рынку, либо вообще по другую сторону 

 
Кстати, в описании указано, что SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL - это "минимальный отступ в пунктах от текущей цены закрытия для установки Stop ордеров". Именно Stop-ордеров. Кто-нибудь знает, применяется ли этот отступ в отношении Limit-ордеров? Сам с такими ордерами дела пока не имел, но знать - не помешает.

 

 
Пользуйтесь стандартной библиотекой, много нервов сэкономите...
Близко к рынку - это фриз левел, его иногда к стопам приравнивают, еще иногда путают с минимальным уровнем трала.
 

Может быть попробовать установить цену? Типа:

request.price=SymbolInfoDouble("EURUSD",SYMBOL_ASK);

 

аналогичная ситуация.. как открить оредер без стопа? 

request.sl=? 

