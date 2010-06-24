Отложенный ордер: accepted - rejected
В пятницу на сервере демо счетов MetaTradrer 5 у Альпари проводились технические работы. После завершения работ отложенные ордера перестали приниматься сервером со следующей формулировкой:
|
2010.06.23 07:06:00 Trades '3012746' : sell stop 0.10 GBPUSD at 1.48220 sl: 1.48724
2010.06.23 07:06:01 Trades '3012746' : accepted sell stop 0.10 GBPUSD at 1.48220 sl: 1.48724
2010.06.23 07:06:01 Trades '3012746' : rejected sell stop 0.10 GBPUSD at 1.48220 sl: 1.48724
Как я понимаю, отложенный ордер сначала был принят сервером, а затем отклонён сервером. Возникли вопросы:
При каких условиях отложенный ордер может быть сначала принят, а потом отклонён сервером? Является ли такое поведение сервера результатом какой-либо ошибки при составлении ордера, или же это целиком проблема, связанная с работой сервера? Или "accepted" всего лишь означает, что приказ дошёл до сервера, но ещё не проверен сервером на корректность?
А это прикол такой у Альпари.... :)
Решил руками попробовать установить. Для теста попробовал поставить одинаковые ордера и на Альпах и у MQ. Результат таков:
Альпы
2010.06.23 13:57:03 Trades '3037120' : sell stop 0.10 GBPUSD at 1.48120 sl: 1.48624
2010.06.23 13:57:05 Trades '3037120' : accepted sell stop 0.10 GBPUSD at 1.48120 sl: 1.486242010.06.23 13:57:05 Trades '3037120' : rejected sell stop 0.10 GBPUSD at 1.48120 sl: 1.48624
MQ (родной демо-сервер)
2010.06.23 13:58:48 Trades '93031' : sell stop 0.10 GBPUSD at 1.48120 sl: 1.48624
2010.06.23 13:58:48 Trades '93031' : accepted sell stop 0.10 GBPUSD at 1.48120 sl: 1.48624
2010.06.23 13:58:48 Trades '93031' : order #951143 sell stop 0.10 GBPUSD at 1.48120 placed
PS
Для чистоты эксперимента повторил тест на EURUSD у Альпари. Вот результат
2010.06.23 14:14:08 Trades '3037120' : sell stop 0.10 EURUSD at 1.22500 sl: 1.23000
2010.06.23 14:14:10 Trades '3037120' : accepted sell stop 0.10 EURUSD at 1.22500 sl: 1.230002010.06.23 14:14:10 Trades '3037120' : rejected sell stop 0.10 EURUSD at 1.22500 sl: 1.23000
PS
Скажу даже больше - Их сервер даже лимитники обычные перестал принимать и рыночные позы. Короче "Чудны дела твои, ...".
В таком случае проблему можно считать временной проблемой сервера Альпари, а не наших ордеров. Спасибо!
Видимо, они тоже тренируются :)
Interesting: Вроде у Альпари все по прежнему. Ордера принимаются...
Ну так прочитали нашу переписку, отреагировали. Вчера ещё.
Ну так прочитали нашу переписку, отреагировали. Вчера ещё.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
В пятницу на сервере демо счетов MetaTradrer 5 у Альпари проводились технические работы. После завершения работ отложенные ордера перестали приниматься сервером со следующей формулировкой:
2010.06.23 07:06:00 Trades '3012746' : sell stop 0.10 GBPUSD at 1.48220 sl: 1.48724
2010.06.23 07:06:01 Trades '3012746' : accepted sell stop 0.10 GBPUSD at 1.48220 sl: 1.48724
2010.06.23 07:06:01 Trades '3012746' : rejected sell stop 0.10 GBPUSD at 1.48220 sl: 1.48724
Как я понимаю, отложенный ордер сначала был принят сервером, а затем отклонён сервером. Возникли вопросы:
При каких условиях отложенный ордер может быть сначала принят, а потом отклонён сервером? Является ли такое поведение сервера результатом какой-либо ошибки при составлении ордера, или же это целиком проблема, связанная с работой сервера? Или "accepted" всего лишь означает, что приказ дошёл до сервера, но ещё не проверен сервером на корректность?