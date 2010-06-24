Отложенный ордер: accepted - rejected

В пятницу на сервере демо счетов MetaTradrer 5 у Альпари проводились технические работы. После завершения работ отложенные ордера перестали приниматься сервером со следующей формулировкой:

2010.06.23 07:06:00   Trades '3012746' : sell stop 0.10 GBPUSD at 1.48220 sl: 1.48724

2010.06.23 07:06:01   Trades '3012746' : accepted sell stop 0.10 GBPUSD at 1.48220 sl: 1.48724

2010.06.23 07:06:01   Trades '3012746' : rejected sell stop 0.10 GBPUSD at 1.48220 sl: 1.48724

 Как я понимаю, отложенный ордер сначала был принят сервером, а затем отклонён сервером. Возникли вопросы:

При каких условиях отложенный ордер может быть сначала принят, а потом отклонён сервером? Является ли такое поведение сервера результатом какой-либо ошибки при составлении ордера, или же это целиком проблема, связанная с работой сервера? Или "accepted" всего лишь означает, что приказ дошёл до сервера, но ещё не проверен сервером на корректность?

А это прикол такой у Альпари.... :)

Решил руками попробовать установить. Для теста попробовал поставить одинаковые ордера и на Альпах и у MQ. Результат таков:

Альпы

2010.06.23 13:57:03    Trades    '3037120' : sell stop 0.10 GBPUSD at 1.48120 sl: 1.48624

2010.06.23 13:57:05    Trades    '3037120' : accepted sell stop 0.10 GBPUSD at 1.48120 sl: 1.48624

2010.06.23 13:57:05    Trades    '3037120' : rejected sell stop 0.10 GBPUSD at 1.48120 sl: 1.48624

MQ (родной демо-сервер)

2010.06.23 13:58:48 Trades '93031' : sell stop 0.10 GBPUSD at 1.48120 sl: 1.48624

2010.06.23 13:58:48 Trades '93031' : accepted sell stop 0.10 GBPUSD at 1.48120 sl: 1.48624

2010.06.23 13:58:48 Trades '93031' : order #951143 sell stop 0.10 GBPUSD at 1.48120 placed


PS

Для чистоты эксперимента повторил тест на EURUSD у Альпари. Вот результат

2010.06.23 14:14:08    Trades    '3037120' : sell stop 0.10 EURUSD at 1.22500 sl: 1.23000

2010.06.23 14:14:10    Trades    '3037120' : accepted sell stop 0.10 EURUSD at 1.22500 sl: 1.23000

2010.06.23 14:14:10    Trades    '3037120' : rejected sell stop 0.10 EURUSD at 1.22500 sl: 1.23000
Не в курсе, возможно это или нет, но у меня такое подозрение, что Альпы стопы отключили в своих целях...


PS

Скажу даже больше - Их сервер даже лимитники обычные перестал принимать и рыночные позы. Короче "Чудны дела твои, ...".

 

В таком случае проблему можно считать временной проблемой сервера Альпари, а не наших ордеров. Спасибо!

Видимо, они тоже тренируются :) 

Вроде у Альпари все по прежнему. Ордера принимаются...
 

Interesting:   Вроде у Альпари все по прежнему. Ордера принимаются...

Ну так прочитали нашу переписку,  отреагировали. Вчера ещё.

Yedelkin:

Ну так прочитали нашу переписку,  отреагировали. Вчера ещё.

Про вчера не знаю, у меня нета не было, а сегодня сразу видно - результат есть, процесс пошел...
