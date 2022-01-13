Луна атакует - страница 4
Фото с окна?
Это известная фотка, ей сто лет. С вертолета. Фотограф George Steinmetz.
Но верблюды снятые с вертолета не покажут того, что ты увидишь собственными глазами на асфальте. ;)
Самого интересного на асфальте не увидишь. На поле - можно, особенно на закате, как тень убегает в бесконечность. Не видели? ;)
Ежу понятно, угловой размер солнца - 1 минута (30 минут:)), и "можно рассматривать как точечный", не значит что он совершенно точечный.
Это не единственная причина размытия тени (может, даже не существенная), еще диффузное освещение и всякие атмосферные преломления.
такое ощущение что люди массово прогуляли школу. Всю..а потом принципиально читали только комиксы.
Удовольствия ради решил я проверить, насколько успешно можно торговать, если направление открытия/закрытия ордеров выбирать, исходя исключительно из фаз Луны в эти моменты.
Быстренько созданный простенький (без всяких там трейлинг-стопов и даже без TP/SL) эксперт на истории EURUSD H1 за 1999-2007 гг. включительно, с фиксированным лотом 0.1 выдал вот это:
Напомню всем уважаемым пользователям, что в том далеком уже году речь шла изначально об использовании нерыночной логики в виде фаз Луны в биржевой торговле.
Предлагаю вашему вниманию один свой счет, на котором реально использую не рыночную логику, без технализов и индикаторов. Мне видеть и сам график вообще не обязательно, он нужен только для удобства открытия на его окне ордера в ручном режиме.
Используемые данные, косвенные и прямые... Стороны горизонта, сила тяжести и ускорение, фазы луны, вода, Большая и Малая Медведица-ЗигЗаг-Лучи-Андромеда. Это не все еще. Но пока достаточно. Не все так сложно, как кажется. Просто что то напрямую влияет на направление, а что то на время. Не надо ничего считать и высчитывать, все образуется само собой. Главное следовать определенным правилам, что я и делаю.
Прежде чем, ругаться предлагаю ознакомится с результатами. Эта не реклама сигнала, какая может быть реклама, если это всего лишь демосчет и ему всего 8 недель. Чисто научный интерес.
Сообщение написано с целью проверки работоспособности системы после написания этого сообщения, так как вся жизнь лишь цепь... ну и так далее.
вы используете пересиживание.. поэтому не особо важно по какой логике идет открытие..
У меня есть система на лунном цикле. Работает на живых деньгах с ноября 2021 года. Деньги небольшие, в качестве эксперимента. Писал на смартлабе заметочку с тестами системы, можете поискать :)
Если вы имеете в виду почему логика работает время от времени на моем ручном счете, то это часть системы, а вовсе не пересиживние. Чтобы было более понятно, это как Советник, который включается и выключается по плавающему алгоритму. Только код в окружающих факторах, а не в исходнике. Еще проще, я совершаю сделки при определенных внешних обстоятельствах.
Повторюсь, видеть график мне не обязательно.
Алгоритм пересиживания в ручном режиме, использую на 3 сигналах, работающих на Советнике, но здесь ручная торговля.
Все желающие могут поискать хоть какую то реальную логику в истории сделок.... Она онлайн. На этот момент совершенно 113 сделок, 102 прибыльные, 11 убыточных, Профит фактор 9,01. Уже никак случайностью эти внешние факторы не назовешь.
Отрывок истории сделок с сегодняшним днем.
Загрузка депозита какая? И плечо.
Макс. загрузка депозита: 1.4%
Плечо 1 к 100.
Разъяснение к загрузке из описания Сигнала:
система торговли "Fasoli and Nevod". Торговля вручную. Начинаю с минимального лота 0,01. Постепенно лот увеличу из расчета 0,01 на каждую 1000 долларов депозита. Технализ, фундаментальный анализ и другая рыночная логика исключена полностью. Система работает на вне рыночной логике.
На данный момент лот 0,03, при возможном лоте 0,1. Поэтому и загрузка депозита умеренная. Лот увеличиваю только при совпадении внешних факторов и на одну единицу. Это часть системы.
У меня есть система на лунном цикле. Работает на живых деньгах с ноября 2021 года. Деньги небольшие, в качестве эксперимента. Писал на смартлабе заметочку с тестами системы, можете поискать :)
Я так понял у вас подход на закономерностях, как и любая стандартная стратегия. У меня совсем другой подход к данному методу. Я специально начисто убрал все закономерности и подсчеты. Единственное, что осталось от стандарта- это математика для выхода из ошибочных позиций. Все ошибки пока до сегодняшнего числа были из-за нарушения правил. Крайняя ошибка вчера, даже могу сказать какая- нарушение временного стандарта. Сейчас Луна в Росте, в позиции Р6 (это моя классификация), позавчера была на Северозападе от Большой медведицы в полночь, в Р5. Ничего особого в моем интересе к этой теме нет. Просто раньше ряд лет увлекался ночной рыбалкой. Без Луны элементарно плохо видно. С тех пор на автомате с одного взгляда определяю В, З, Р, С. Особо запомнился один раз восход СуперЛуния над туманом реки. До этого все стрекотало, пело, плесклось и вдруг резкая тишина. Даже комары офигели и умолкли. Потом еще несколько дней природа приходила в норму, всё было как то не так.
Предлагаю бесплатную идею создания стратегии Советника на фазах Луны всем кто это прочтет. Я даже ни искал и не буду, но наверное можно найти справочник по этим фазам. Кодируете время этих фаз. Можно разделить расстояние от Новолуния к Полнолунию на 10 временных интервалов, создать индикатор создающий на графике вертикальные временные границы этих интервалов, можно даже их сделать разноцветными. Команда на открытие если цена выше, ниже МА, линии регрессии или еще чего нибудь, без разницы. Стоп Лосс, Тейкпрофит, Магик, и время границ интервалов фаз в настройках. При правильной оптимизации даю 100 процентную гарантию схема будет работах не хуже, чем Советник на каких-нибудь линиях Фибоначчи... Правда до тех пор, пока этой схемой не начнут массово пользоваться. Я даже уже представляю, где то в Маркете продают суперсоветник с названием типа МoonаЧемпион с нарисовоанной Луной и шаманом с бубнами...
Лично мне это не надо.