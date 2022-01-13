Луна атакует - страница 2
я конечно не астроном, но фаза луны все таки одинаковая для всех точек на земле..
Наступление фазы немного отличается в разных точках планеты, это может важно для быстрых скальпинговых стратегий например, и трейдер в северном полушарии например будет видеть Луну с движением справа налево, а в южном полушарии - слева направо.
А как она может отличаться то? Видеть Луну одновременно из разных полушарий невозможно - тут понятно. Но сама Земля никак(пренебрегая гравитацией) не влияет на фазу Луны, соответственно со всех точек Земли Луна имеет одну и ту же фазу..
Вот представьте, что вы смотрите с улицы на человека в окне.. Вы можете крутиться вокруг своей оси как угодно, но на человека в окне это никак не повлияет..
Я был неточен. Фаза не отличается как таковая, но вид Луны немного отличается. А вообще, то что земляне называют фазами Луны, у нас на Луне связано с восходом и заходом Солнца. Линия терминатора, разделяющая светлую и тёмную зоны Луны постоянно смещается. Ваша планета, Земля, вращается относительно быстро, примерно раз в 24 часа. А у нас Луна вращается вокруг своей оси только один раз в каждый земной месяц, и линия восхода/захода солнца движется медленно. Это так чудесно наблюдать, как в течение нескольких часов как тени медленно смещаются на Луне, лунный восход или закат медленно ползут по лицу Луны, кратеры становятся более рельефными, резкими.
Вывод такой: Луна объективно одинаково освещена Солнцем, наш терминатор не зависит от наблюдателя на Земле в одно и то же время, но точки зрения разных наблюдателей разные, и поэтому разные наблюдатели на Земле увидят Луну немного по-разному на вашем небе.
Как-то так. Для одного наблюдателя наступило полнолуние, для остальных еще нет. Только это пока никто не учитывал. Смотрят относительно центра земли.
Интересная идея. Надо бы посчитать, за сколько Луна пройдет угловое расстояние Земли, то есть через какое время полнолуние наступит для наблюдателя с другой стороны Земли.
Обзор Луны очень мало отличается.. Учитывая погрешность расчета фазы как таковой, то можно пренебречь..
Дмитрий, Солнце - это не точка, которая испускает лучик, а небесное светило - Звезда. Она светит во все направления и очень большая.. Так что откуда не глянь с Земли, фаза луны будет одинаковой.
Но у Солнца есть центр.
Тень от Солнца на Земле четкая, значит, Солнце можно рассматривать как точечный источник.
...Надо бы посчитать, за сколько Луна пройдет угловое расстояние Земли, то есть через какое время полнолуние наступит для наблюдателя с другой стороны Земли.
За 3,5 часа, если не ошибся в расчетах. Посчитайте, кому не лень, кто умеет.
да, но светит оно не только из центра.. Там если учесть масштабы Земли и Солнца то и получается что вот эти оранжевые лучи они даже изгиба не имеют (все одинаковые для Земли и тем более луны..)
В каждом моменте времени Земля имеет разное магнитное поле, в разных частях Света - оно разное.
Это по принципу магнита, чем он дальше, тем меньше притяжение. Его можно крутить, чтобы создать в другой точке большее, и в предыдущей - меньшее. Земля также крутится вокруг "магнита"
мы ведь не про магнитное поле говорим, а про фазу луны. Солнце освещает Луну, мы это видим с Земли.. вот и все..