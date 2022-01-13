Луна атакует - страница 3

Nikolay Ivanov #:

 мы ведь не про магнитное поле говорим, а про фазу луны. Солнце освещает Луну, мы это видим с Земли.. вот и все..

Мы видим, кто-то не видит. На нас большее магнитное поле, а на кого-то меньшее. Зимой/летом разница магнитного поля у нас больше, а у кого-то меньше. У нас есть магнитные бури, а у них они будут в другое время, даже не завтра утром. Земля крутится не в 2D

 
Vitaly Muzichenko #:

 Пусть не видит, от видения или не видения не меняется то что Солнце светит на Луну :) А вообще есть онлайн сервисы где пишется текущая фаза луны и для всех мест и часовых поясов одно и тоже. 

 
Dmitry Fedoseev #:

Но у Солнца есть центр.

Тень от Солнца на Земле четкая, значит, Солнце можно рассматривать как точечный источник. 

Тень размытая. Это очень хорошо наблюдать в утренние часы на тени от столбов
 
Nikolay Ivanov #:

 Обзор Луны очень мало отличается.. Учитывая погрешность расчета фазы как таковой, то можно пренебречь..

Насколько я помню, конфиденты жаловались, что разные издательства публикуют немного разное время фаз, у них еще и методики расчетов различаются, но в подробности я не вдавался.... и на практике для Великого Делания в долгосрочных масштабах можно пренебречь этими погрешностями.

 
transcendreamer #:

Пренебречь, конечно, можно - 10 слились, 1  выиграл - в среднем все при своих :)

 
Sergey Gridnev #:
Тень размытая. Это очень хорошо наблюдать в утренние часы на тени от столбов

Только утренние? А в вечерние нет?

Всемирно известное фото верблюдов на закате

 
В любом случае, ключевые моменты в движении Луны, это новолуние и полнолуние. В эти моменты Солнце, Земля и Луна располагаются на одной оси, то есть центры планет на одной оси находятся.
 
Dmitry Fedoseev #:

Только утренние? А в вечерние нет?


Сечешь!
Когда тень не очень короткая, видно размытие.
 
Dmitry Fedoseev #:

Только утренние? А в вечерние нет?

Фото с окна? 

 
Но верблюды снятые с вертолета не покажут того, что ты увидишь собственными глазами на асфальте. ;)
