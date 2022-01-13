Луна атакует - страница 3
мы ведь не про магнитное поле говорим, а про фазу луны. Солнце освещает Луну, мы это видим с Земли.. вот и все..
Мы видим, кто-то не видит. На нас большее магнитное поле, а на кого-то меньшее. Зимой/летом разница магнитного поля у нас больше, а у кого-то меньше. У нас есть магнитные бури, а у них они будут в другое время, даже не завтра утром. Земля крутится не в 2D
Пусть не видит, от видения или не видения не меняется то что Солнце светит на Луну :) А вообще есть онлайн сервисы где пишется текущая фаза луны и для всех мест и часовых поясов одно и тоже.
Но у Солнца есть центр.
Тень от Солнца на Земле четкая, значит, Солнце можно рассматривать как точечный источник.
Обзор Луны очень мало отличается.. Учитывая погрешность расчета фазы как таковой, то можно пренебречь..
Насколько я помню, конфиденты жаловались, что разные издательства публикуют немного разное время фаз, у них еще и методики расчетов различаются, но в подробности я не вдавался.... и на практике для Великого Делания в долгосрочных масштабах можно пренебречь этими погрешностями.
Пренебречь, конечно, можно - 10 слились, 1 выиграл - в среднем все при своих :)
Тень размытая. Это очень хорошо наблюдать в утренние часы на тени от столбов
Только утренние? А в вечерние нет?
Фото с окна?