ParamDouble

Ottiene il valore del parametro specificato di tipo double.

double ParamDouble(
   int index        // indice
   ) const

Parametri

index
[in]  Indice parametro.

Valore di ritorno

Il valore del parametro specificato di tipo double, usato nella creazione dell'indicatore.

Nota

Se l'indice del parametro è valido o il tipo di parametro non è di tipo double, restituisce EMPTY_VALUE.