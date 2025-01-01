DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriIndicatori PersonalizzatiParamDouble 

ParamDouble

Ottiene il valore del parametro specificato di tipo double.

double  ParamDouble(
   int  index      // indice
   ) const

Parametri

index

[in]  Indice parametro.

Valore di ritorno

Il valore del parametro specificato di tipo double, usato nella creazione dell'indicatore.

Nota

Se l'indice del parametro è valido o il tipo di parametro non è di tipo double, restituisce EMPTY_VALUE.