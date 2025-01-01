LeastSquaresSolution

Решает переопределенные или недоопределенные вещественные / комплексные системы линейных уравнений, содержащие матрицу A размером m на n или ее транспонированную / сопряженно-транспонированную версию, с использованием QR- или LQ- разложения матрицы A. Предполагается, что A — это матрица полного ранга.

Предусмотрены следующие варианты:

1. При trans = 'N' и m >= n: решение методом наименьших квадратов выполняется для переопределенной системы, т.е. решается задача наименьших квадратов minimize || B - A*X ||.

2. При trans = 'N' и m < n: решение недоопределенной системы с минимальной нормой A * X = B.

3. При trans = 'T' и m >= n: решение недоопределенной системы с минимальной нормой A**T * X = B.

4. При trans = 'T' и m < n: решение методом наименьших квадратов выполняется для переопределенной системы, т.е. решается задача наименьших квадратов minimize || B - A**T * X ||.

LAPACK-функция GELS.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::LeastSquaresSolution(

ENUM_EQUATIONS_FORM trans,

matrix& B,

matrix& X,

matrix& residuals

);



bool matrix::LeastSquaresSolution(

ENUM_EQUATIONS_FORM trans,

vector& B,

vector& X,

vector& residuals

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrixf::LeastSquaresSolution(

ENUM_EQUATIONS_FORM trans,

matrixf& B,

matrixf& X,

matrixf& residuals

);



bool matrixf::LeastSquaresSolution(

ENUM_EQUATIONS_FORM trans,

vectorf& B,

vectorf& X,

vectorf& residuals

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrixc::LeastSquaresSolution(

ENUM_EQUATIONS_FORM trans,

matrixc& B,

matrixc& X,

matrixc& residuals

);



bool matrixc::LeastSquaresSolution(

ENUM_EQUATIONS_FORM trans,

vectorc& B,

vectorc& X,

vectorc& residuals

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrixcf::LeastSquaresSolution(

ENUM_EQUATIONS_FORM trans,

matrixcf& B,

matrixcf& X,

matrixcf& residuals

);



bool matrixcf::LeastSquaresSolution(

ENUM_EQUATIONS_FORM trans,

vectorcf& B,

vectorcf& X,

vectorcf& residuals

);

Параметры

trans

[in] Значение перечисления ENUM_EQUATIONS_FORM, которое определяет форму системы уравнений.

Б

[in] Матрица B, столбцы которой представляют собой правые части систем линейных уравнений. Если это вектор B, здесь содержится одна правая часть.

X

[out] Матрица или вектор X с решениями линейной задачи наименьших квадратов.

residuals

[out] Матрица или вектор с суммами квадратов невязок для каждого решения (по столбцам). Значения определяются как сумма квадратов модулей элементов в этом столбце. Если trans='N' и m<=n или trans!='N' и m>=n, тогда матрица (вектор) residuals остается пустой.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха и false в случае ошибки.

Примечание

Если trans='N': Матрица B должна иметь размер m на nrhs, где nrhs — количество векторов правой части. Матрица X имеет размер n на nrhs. Если m>=n, матрица X содержит nrhs решений задачи наименьших квадратов. Если m<n, матрица X содержит nrhs решений с минимальной нормой.

Если trans!='N'. Матрица B должна иметь размер n на nrhs, матрица X — размер m на nrhs. Если m>=n, матрица X содержит nrhs решений с минимальной нормой. Если m<n, матрица X содержит nrhs решений задачи наименьших квадратов.

ENUM_EQUATIONS_FORM

Перечисление, определяющее форму вычисляемой системы уравнений.

Идентификатор Описание EQUATIONSFORM_N 'N' – линейная система с участием матрицы A (без транспонирования) EQUATIONSFORM_T 'T' — линейная система с участием транспонированной матрицы A**T EQUATIONSFORM_C 'C' — линейная система с участием сопряженно-транспонированной матрицы A**H

Для вещественных матриц значение EQUATIONSFORM_C интерпретируется как EQUATIONSFORM_T.

Для комплексных матриц значение EQUATIONSFORM_T интерпретируется как EQUATIONSFORM_C.