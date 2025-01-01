LeastSquaresSolutionSVD

Вычисляет решение задачи наименьших квадратов с минимальной нормой для вещественной или комплексной системы minimize 2-norm(| b - A*x |) с использованием сингулярного разложения (SVD) матрицы A. Матрица A имеет размер m на n и может быть вырожденной по рангу. LAPACK function GELSS.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::LeastSquaresSolutionSVD(

matrix& B,

double rcond,

matrix& X,

matrix& residuals,

vector& singular_values,

long rank

);



bool matrix::LeastSquaresSolutionSVD(

vector& B,

double rcond,

vector& X,

vector& residuals,

vector& singular_values,

long rank

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrixf::LeastSquaresSolutionSVD(

matrixf& B,

float rcond,

matrixf& X,

matrixf& residuals,

vectorf& singular_values,

long rank

);



bool matrixf::LeastSquaresSolutionSVD(

vectorf& B,

float rcond,

vectorf& X,

vectorf& residuals,

vectorf& singular_values,

long rank

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrixc::LeastSquaresSolutionSVD(

matrixc& B,

double rcond,

matrixc& X,

matrixc& residuals,

vector& singular_values,

long rank

);



bool matrixc::LeastSquaresSolutionSVD(

vectorc& B,

double rcond,

vectorc& X,

vectorc& residuals,

vector& singular_values,

long rank

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrixcf::LeastSquaresSolutionSVD(

matrixcf& B,

float rcond,

matrixcf& X,

matrixcf& residuals,

vectorf& singular_values,

long rank

);



bool matrixcf::LeastSquaresSolutionSVD(

vectorcf& B,

float rcond,

vectorcf& X,

vectorcf& residuals,

vectorf& singular_values,

long rank

);

Параметры

Б

[in] Матрица B, столбцы которой представляют собой правые части систем линейных уравнений. Если это вектор B, здесь содержится одна правая часть.

rcond

[in] Значение rcond используемое для определения эффективного ранга матрицы A. Сингулярные значения S(i) <= rcond*S(1) считаются равными нулю. Если rcond < 0, используется машинная точность.

X

[out] Матрица или вектор X с решениями линейной задачи наименьших квадратов.

residuals

[out] Матрица или вектор с суммами квадратов невязок по каждому решению (по столбцам). Значения определяются как сумма квадратов элементов в этом столбце. Если m<=n, тогда матрица (вектор) residuals остается пустой.

singular_values

[out] Вектор вычисленных сингулярных значений.

rank

[out] Эффективный ранг матрицы A, т.е. количество сингулярных значений, превышающих rcond*S(1).

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха и false в случае ошибки.

Примечание

Матрица B должна иметь размер m на nrhs, где nrhs — количество векторов правой части. Матрица X имеет размер n на nrhs.

Число обусловленности матрицы A в 2-норме = S(1)/S(min(m,n)).